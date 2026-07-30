Đừng bỏ qua loại quả rẻ tiền bán đầy chợ Việt: Giúp làm sạch và khỏe đường ruột

Đặc biệt, bí đao giàu chất xơ và nước nên rõ ràng chúng là thực phẩm cần thiết cho hệ tiêu hoá. Đặc biệt chất xơ cực kỳ tốt cho hoạt động của ruột già và chúng giúp bài tiết chất độc ra ngoài cơ thể, phòng ngừa táo bón. Chính các khoáng chất như magie, canxi, sắt, vitamin A hay vitamin B6 hỗ trợ giảm triệu chứng đầy hơi.

Trái bí đao hay còn gọi là bí xanh, là loại quả được thu hoạch từ cây dây leo, trồng khá phổ biến ở nước ta. Loại quả này có tác dụng làm tiêu nước dư trong cơ thể, giúp giảm cân, giảm béo, giữ eo thon…

Ngoài tốt cho hệ tiêu hóa, bí đao còn có nhiều công dụng khác cho sức khỏe

Chưa kể ăn bí đao là cách bổ sung dinh dưỡng lành mạnh và giúp bạn no nhanh. Đây cũng là lý do mà nhiều người giảm cân thích sử dụng bí đao trong chế độ ăn kiêng. Bạn có thể chọn bí đao chế biến thành món ăn chính cho bản thân, cơ thể đảm bảo vẫn tràn đầy năng lượng sau ăn.

Công dụng của bí đao đối với sức khỏe

Cải thiện thị lực

Vitamin B2 trong bí đao có hàm lượng lớn nên nếu thường xuyên bổ sung loại rau xanh này vào bữa ăn có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn mắt. Mặt khác, chất chống oxy hóa từ bí đao còn giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý ở mắt như: stress oxy hóa ở võng mạc, thoái hóa điểm vàng.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Thành phần vitamin C và kali trong bí đao rất cần với sức khỏe hệ tim mạch. Khả năng hoạt động của kali tương đương với thuốc giãn mạch nên giúp giảm sự căng thẳng trên động mạch và mạch máu. Chính nhờ đó mà các vấn đề tim mạch như: đột quỵ, đau tim được ngăn ngừa.

Tăng cường miễn dịch

Với khả năng cung cấp >19% nhu cầu vitamin C mỗi ngày của cơ thể, bí đao chính là nguồn thực phẩm tốt cho cải thiện hệ miễn dịch. Nhờ có vitamin C mà các tế bào bạch cầu được kích thích sản xuất, có khả năng hoạt động như một chất chống oxy hóa vô hiệu hóa gốc tự do, ngăn không để xảy ra sự đột biến ở tế bào khỏe mạnh.

Tăng chiều cao

Ngoài vai trò tăng cường miễn dịch, vitamin C từ bí đao còn tăng cường sản xuất collagen; cần thiết cho mô liên kết, cơ bắp, mạch máu và hệ xương. Sự phát triển của hệ xương không thể thiếu vai trò thúc đẩy của vitamin C nên bổ sung bí đao vào chế độ ăn cũng sẽ kích thích tăng chiều cao cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Những lưu ý khi bổ sung bí đao vào thực đơn

Thay vì thắc mắc bí đao và bí xanh có gì khác nhau thì giờ đây bạn cần quan tâm đến cách ăn bí đao sao cho phù hợp. Một số lưu ý khi dùng loại quả này mà bạn nên nắm như:

Không ăn bí đao sống

Có nhiều công thức về chế biến nước ép bí đao trong đó cách ép bí đao sống là sai lầm. Thực tế bí đao sống có tính xà phòng cao, chúng được ví như thuốc tẩy tự nhiên có chức năng làm sạch. Vậy khi bạn quyết định uống bí đao sống thì chúng ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hoá. Hoạt chất này mất hết nếu bạn nấu chín bí đao. Tương tự nếu đã nấu bí đao như nấu canh, nấu nước uống thì phải nấu chín.

Không ăn quá nhiều

Bất kỳ thực phẩm nào cũng nên có chừng mực khi tiêu thụ và bí đao cũng vậy. Một số người thích giảm cân nhanh đã uống nước hay ăn các món chế biến từ bí đao quá nhiều. Thực tế trong bí đao không cung cấp nhiều chất đạm hay chất béo. Để cơ thể khỏe mạnh thì bạn nên bổ sung đa dạng nhóm chất, không chỉ nên tập trung vào chất xơ chỉ vì muốn giảm cân siết dáng. Đặc biệt nếu cơ thể đang bị cảm cúm thì không nên ăn bí đao bởi bản chất loại thực phẩm này mang tính hàn, chúng khiến bệnh thêm nặng.