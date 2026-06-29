Công dụng của lá tía tô

Các công dụng tiêu biểu của dược liệu tía tô có thể kể đến là:

Lá tía tô màu xanh đậm, bên trong có nhiều gân màu đỏ tía. Từ xa xưa, người Việt đã lưu truyền nhiều bài thuốc từ dược liệu này và các món ăn dân giã không thể thiếu tía tô. Có không ít nghiên cứu chỉ ra rằng lá tía tô có thể hỗ trợ điều trị cúm, ngộ độc thực phẩm, hen suyễn, virus đường hô hấp, tiểu đường,...

Làm đẹp da: Hoạt chất Priseril ở lá tía tô có vai trò cải thiện sắc tố và loại bỏ tế bào chết trên da tương đối hiệu quả. Xét trên phương diện này thì lá tía tô giúp cho da trở nên đều màu và tươi sáng hơn. Mặt khác, thành phần vitamin E trong lá tía tô còn tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên mịn màng.

Chữa bệnh về da: Uống nước lá tía tô có thể cải thiện tình trạng mẩn ngứa, mề đay trên da. Việc dùng loại nước này hàng ngày đặc biệt hiệu quả với việc đẩy lùi các triệu chứng buồn bực, ngứa ngáy ở người bị nổi mề đay.

Hỗ trợ các bệnh về khớp: Lá tía tô chứa các hợp chất có đặc tính chống viêm mạnh. Việc tiêu thụ lá tía tô có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, điều này có lợi cho những người mắc các bệnh viêm nhiễm như viêm khớp và hen suyễn.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe hệ tiêu hóa: Lá tía tô chứa các hợp chất có hoạt tính kháng khuẩn và có thể giúp chống lại các vi khuẩn có hại gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Ngoài ra, lá tía tô cũng có thể giúp giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu và làm dịu các triệu chứng khó chịu ở dạ dày từ nhẹ đến nặng.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Lá tía tô nổi tiếng với hàm lượng axit béo omega-3. Omega-3 đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tim mạch tối ưu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Việc tiêu thụ lá tía tô có thể góp phần vào một trái tim khỏe mạnh bằng cách hỗ trợ duy trì huyết áp bình thường và bảo vệ chống lại các rối loạn tim mạch.

Hỗ trợ giảm cân và giảm mỡ máu: Tía tô là loại rau cực kỳ giàu chất xơ, vitamin nhưng lại chứa lượng calo rất thấp, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế thèm ăn. Thú vị hơn, các tinh dầu và chất chống oxy hóa trong tía tô còn có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ cơ thể đốt cháy mỡ thừa tích tụ, đồng thời làm giảm đáng kể lượng Cholesterol xấu (LDL) và Triglyceride trong máu, giúp bạn vừa giữ được vóc dáng thon gọn vừa bảo vệ sức khỏe tim mạch vững chắc.

Ảnh minh họa: Internet

Ai không nên ăn tía tô?

Mặc dù là loại rau gia vị quen thuộc, tía tô vẫn nên được sử dụng với lượng hợp lý. Lá tía tô tươi không nên dùng quá 15g mỗi ngày trong khi tía tô khô không nên vượt quá 5g mỗi ngày.

Người có cơ địa nóng, dễ nổi nhiệt, khô miệng hoặc táo bón nên hạn chế sử dụng tía tô. Phụ nữ mang thai cũng cần thận trọng và không nên dùng quá nhiều. Nếu lần đầu sử dụng, bạn nên dùng một lượng nhỏ loại rau gia vị này để theo dõi phản ứng của cơ thể.

Ngoài ra, dân gian còn lưu truyền quan niệm không nên ăn tía tô cùng cá chép. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học rõ ràng chứng minh sự kết hợp này gây ảnh hưởng bất lợi đến sức khỏe.