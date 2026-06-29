GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, người sáng lập Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM qua đời ở tuổi 92

Sức khỏe 29/06/2026 10:00

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM, người sáng lập và là Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã từ trần lúc 2 giờ 03 phút sáng 29/6 tại TP.HCM, hưởng thọ 92 tuổi.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 29/6, nguồn tin tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM xác nhận với phóng viên Dân trí, Nhà giáo nhân dân, GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối vừa qua đời lúc 2h cùng ngày, thọ 92 tuổi (tính theo tuổi âm lịch).

Giáo sư Nguyễn Đình Hối (sinh năm 1934, quê Thanh Hóa) là nguyên Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM và là người sáng lập, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ông tốt nghiệp tại trường Đại học Y Hà Nội năm 1960.

Từ năm 1993 đến năm 2007, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Y Dược TPHCM. Trong thời gian đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng, Giáo sư Nguyễn Đình Hối luôn giữ vững tinh thần của một nhà giáo và thầy thuốc.

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, người sáng lập Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 1
GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối - Người sáng lập Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM qua đời. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Trong sự nghiệp, ông là Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đại học và sau đại học, hướng dẫn 23 luận án tiến sĩ, 9 luận văn chuyên khoa cấp II, 12 luận văn thạc sĩ cùng nhiều luận văn chuyên khoa cấp I và nội trú.

Ông cũng là chủ biên 10 tập giáo trình, 5 sách chuyên khảo; chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ và công bố hơn 70 báo cáo khoa học.

Giáo sư Nguyễn Đình Hối còn đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Trường Đại học Y Dược TPHCM, Trưởng Trung tâm Phẫu thuật Gan Mật thuộc Trung tâm Y tế chuyên sâu và chủ trì nhiều hội thảo lĩnh vực y, dược trong nước và quốc tế.

Những đóng góp to lớn của Giáo sư Nguyễn Đình Hối đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhì, danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, giải thưởng Khoa học sáng tạo công nghệ.

Theo thông tin báo Người Lao Động, GS Nguyễn Đình Hối được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý:

Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (năm 1990), Nhà giáo Nhân dân (1996), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2000), Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Giải thưởng Ngoại khoa Tôn Thất Tùng (2004).

GS.TS.BS Nguyễn Đình Hối, người sáng lập Bệnh viện ĐH Y Dược TP.HCM qua đời ở tuổi 92 - Ảnh 2
Giáo sư Nguyễn Đình Hối là người sáng lập, Giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Đặc biệt, năm 2025, ông nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời – Lifetime Achievement Award" do Hiệp hội Quản lý Bệnh viện Châu Á trao tặng, ghi nhận cho những đóng góp to lớn của GS Nguyễn Đình Hối đối với nền y học Việt Nam.

Sự ra đi của vị giáo sư dành cả đời cống hiến cho y học, người đặt nền móng cho mô hình Viện - Trường tại Việt Nam, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong gia đình, đồng nghiệp, bệnh nhân và nhiều thế hệ bác sĩ được ông đào tạo, truyền lửa nghề.

"Bố ơi, vậy là bố đã xa mẹ, xa chúng con, xa các cháu, xa đồng nghiệp và bao học trò thân thương", dòng thông báo ngắn ngủi nhưng chất chứa nhiều cảm xúc của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM đương nhiệm (con trai Giáo sư Hối) đã được hàng trăm y bác sĩ chia sẻ ít giờ qua.

Linh cữu của Giáo sư Nguyễn Đình Hối được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia Phía Nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM). Lễ viếng sẽ kéo dài từ 15h ngày 29/6 đến 8h30 ngày 1/7.

Sau đó, ông sẽ được đưa đến Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương (phường Chánh Phú Hoà, TPHCM) an táng.

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