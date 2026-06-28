Cần Thơ: Kiểm tra đột xuất Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện nhiều sai phạm

Đời sống 28/06/2026 11:13

Khi lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ kiểm tra, cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh không xuất trình được giấy phép, nhân viên không có chứng chỉ hành nghề, chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn đều vắng mặt.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 27/6, Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND các phường Long Mỹ, Cái Khế vừa kiểm tra đột xuất các cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn.

Cần Thơ: Kiểm tra đột xuất Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện nhiều sai phạm - Ảnh 1
Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Nha khoa quốc tế Tuệ Minh. Ảnh: VietNamNet. 

Theo đó, tại cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ, thời điểm kiểm tra vào ngày 26/6, đoàn ghi nhận cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều không có mặt.

Qua kiểm tra, những người trực tiếp khám, can thiệp kỹ thuật nha khoa cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ thuộc các chuyên ngành điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có người tốt nghiệp cao đẳng thương mại điện tử. Không có nhân sự nào sở hữu chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự làm việc tại đây cũng không có hợp đồng lao động với cơ sở.

Cần Thơ: Kiểm tra đột xuất Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện nhiều sai phạm - Ảnh 2
Nhân viên Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trực tiếp can thiệp kỹ thuật răng cho khách. Ảnh: VietNamNet. 

Theo thông tin báo Tiền Phong, cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế đang sử dụng trên bệnh nhân.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các sai phạm trên, niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ để xử lý. 

Cần Thơ: Kiểm tra đột xuất Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện nhiều sai phạm - Ảnh 3
Nhiều cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trong ngày 26/6 đã đồng loạt đóng cửa, không hoạt động. Ảnh: VietNamNet. 

Hiện, trên địa bàn TP. Cần Thơ còn nhiều cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh. Tuy nhiên, trong ngày 26/6 đã đồng loạt đóng cửa, không hoạt động. Trong đó, một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động.

Trước đó, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, với số tiền 140 triệu đồng vì cơ sở trên địa bàn phường Vị Thanh trực thuộc công ty đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài việc xử phạt hành chính, cơ sở bị đình chỉ hoạt động 12 tháng.

Nóng: Chuyển hồ sơ của Huy Thanh Jewelry sang cơ quan thuế sau đợt kiểm tra đột xuất

Nóng: Chuyển hồ sơ của Huy Thanh Jewelry sang cơ quan thuế sau đợt kiểm tra đột xuất

Thanh tra NHNN Khu vực I kết luận Công ty Huy Thành khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định; không nộp Phụ lục I theo quy định.

Xem thêm
Từ khóa:   Nha khoa quốc tế Tuệ Minh kiểm tra đột xuất tin mới

TIN MỚI NHẤT

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Trúng độc đắc vào đúng 12 giờ ngày mai (18/9/2026), 3 con giáp 'tiền rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, nhận vạn điều may, sự nghiệp đạt đỉnh

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Đi lặn biển, nam thanh niên vô tình phát hiện sứa khổng lồ dài 12 mét

Video 35 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 2 giờ 21 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 2 giờ 52 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 6 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong