Cần Thơ: Kiểm tra đột xuất Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện nhiều sai phạm

Khi lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ kiểm tra, cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh không xuất trình được giấy phép, nhân viên không có chứng chỉ hành nghề, chủ cơ sở lẫn người chịu trách nhiệm chuyên môn đều vắng mặt.

Theo thông tin báo VietNamNet, ngày 27/6, Công an TP Cần Thơ cho biết, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố và UBND các phường Long Mỹ, Cái Khế vừa kiểm tra đột xuất các cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trên địa bàn. Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra đối với Nha khoa quốc tế Tuệ Minh. Ảnh: VietNamNet. Theo đó, tại cơ sở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ, thời điểm kiểm tra vào ngày 26/6, đoàn ghi nhận cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào liên quan đến hoạt động khám, chữa bệnh theo quy định. Chủ cơ sở và người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đều không có mặt.

Qua kiểm tra, những người trực tiếp khám, can thiệp kỹ thuật nha khoa cho khách hàng chỉ có bằng cấp, chứng chỉ thuộc các chuyên ngành điều dưỡng, xét nghiệm y học, dược, thậm chí có người tốt nghiệp cao đẳng thương mại điện tử. Không có nhân sự nào sở hữu chứng chỉ hành nghề chuyên khoa răng hàm mặt. Toàn bộ nhân sự làm việc tại đây cũng không có hợp đồng lao động với cơ sở. Nhân viên Nha khoa quốc tế Tuệ Minh trực tiếp can thiệp kỹ thuật răng cho khách. Ảnh: VietNamNet. Theo thông tin báo Tiền Phong, cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại máy móc, thiết bị và các loại thuốc, vật tư y tế đang sử dụng trên bệnh nhân.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản các sai phạm trên, niêm phong toàn bộ máy móc, trang thiết bị y tế tại cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh ở phường Long Mỹ để xử lý. Nhiều cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh trong ngày 26/6 đã đồng loạt đóng cửa, không hoạt động. Ảnh: VietNamNet. Hiện, trên địa bàn TP. Cần Thơ còn nhiều cơ sở Nha khoa Quốc tế Tuệ Minh. Tuy nhiên, trong ngày 26/6 đã đồng loạt đóng cửa, không hoạt động. Trong đó, một số cơ sở đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động. Trước đó, Sở Y tế TP Cần Thơ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, với số tiền 140 triệu đồng vì cơ sở trên địa bàn phường Vị Thanh trực thuộc công ty đã cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Cơ sở sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Ngoài việc xử phạt hành chính, cơ sở bị đình chỉ hoạt động 12 tháng.

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