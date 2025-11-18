NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa

Đời sống 18/11/2025 13:52

Cục Quản lý Dược cho biết, qua rà soát, đến ngày 17/11 có 162 sản phẩm của Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (của hệ sinh thái Mailisa) đã được cơ quan này cấp phiếu công bố, trong đó có 81 phiếu công bố còn hiệu lực.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 18/11, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cho hay liên quan đến việc cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare - đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu "DOCTOR MAGIC", "MAIKA BEAUTY", "MK" ra thị trường. Theo phản ánh của báo chí, một số sản phẩm có dấu hiệu quảng cáo sai sự thật, gây hiểu lầm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý dược đề nghị các đơn vị triển khai chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm tiến hành lấy mẫu các sản phẩm thuộc 3 nhãn hàng nêu trên đang lưu hành trên địa bàn.

Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu.

 

NÓNG: Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm tra chất lượng 162 sản phẩm của Mailisa - Ảnh 1
Sản phẩm thuộc nhãn hiệu DOCTOR MAGIC - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, Cục Quản lý Dược đề nghị Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc TPHCM tăng cường lấy mẫu sản phẩm các nhãn hàng trên để kiểm nghiệm, báo cáo về kết quả mẫu kiểm nghiệm, số lượng lấy mẫu.

Trên nhiều nền tảng, các sản phẩm mỹ phẩm thương hiệu Doctor Magic được Mailisa giới thiệu quảng bá rộng rãi, với công dụng hỗ trợ tái tạo bề mặt da, góp phần làm da sáng mịn và duy trì độ đàn hồi tự nhiên; hỗ trợ giúp làm sạch sâu, hỗ trợ lỗ chân lông thông thoáng, giảm bít tắc; hỗ trợ làm sạch tế bào chết, da sáng mịn; hỗ trợ hạn chế sạm nám, đốm nâu, hỗ trợ làm đều màu da...

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare trên địa bàn trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm; xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành.

