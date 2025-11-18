Đùa giỡn với bạn gái dưới cầu, nam thanh niên rơi xuống sông tử vong

Đời sống 18/11/2025 12:48

Chiều 17/11, Công an phường An Phú Đông, TPHCM đang làm rõ việc một nam thanh niên khoảng 30 tuổi đã tử vong sau khi trượt chân rơi xuống sông tại khu vực chân cầu Đôi trên địa bàn phường.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 17/11, Công an phường An Phú Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên rơi xuống sông dưới chân cầu Đôi và tử vong.

Cụ thể, nạn nhân là anh M (khoảng 30 tuổi). Người dân gần đó cho hay vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, anh M và một phụ nữ ngồi dưới dạ cầu Đôi, có biểu hiện quen biết và đang nô đùa cùng nhau. Trong lúc di chuyển, anh M không may trượt chân rơi xuống sông.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người dân xung quanh đã lao xuống nước đưa nạn nhân lên bờ, sơ cấp cứu nhưng anh M không qua khỏi.

Đùa giỡn với bạn gái dưới cầu, nam thanh niên rơi xuống sông tử vong - Ảnh 1
Khu vực xảy ra vụ việc được công an phong tỏa - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, nhận tin báo, Công an phường An Phú Đông cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Đến gần 18 giờ, cơ quan chức năng hoàn tất khám nghiệm sơ bộ và đưa thi thể về nhà xác để tiếp tục giám định, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

45 người tử vong khi xe buýt tông vào xe chở dầu rồi bốc cháy

45 người tử vong khi xe buýt tông vào xe chở dầu rồi bốc cháy

Ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt chở người hành hương đâm vào một xe bồn chở dầu diesel ở Saudi Arabia.

