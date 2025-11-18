Bàng hoàng ô tô chở 128 xe máy bất ngờ bốc cháy trơ khung

Đời sống 18/11/2025 05:10

Xe đầu kéo chở 128 xe máy đang chạy trên đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị bất ngờ bốc cháy, khiến toàn bộ lô hàng và phương tiện bị thiêu rụi.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 17/11, ông Đỗ Mạnh Tài, Chủ tịch UBND xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy xe ô tô đầu kéo nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản.

Cụ thể, khoảng 2h sáng cùng ngày, tại Km968+900, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đoạn qua xã Bố Trạch (địa phận xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) xảy ra vụ cháy ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 29H-833.XX kéo theo rơ moóc BKS 29R-529.XX do tài xế Trần Văn Định (SN 1988, trú xã Yên Mạc, Ninh Bình) điều khiển và phụ xe Nguyễn Văn Chinh (SN 1994).

Thời điểm này, xe chở theo 128 xe máy trên thùng xe.

Bàng hoàng ô tô chở 128 xe máy bất ngờ bốc cháy trơ khung - Ảnh 1
Xe tải và nhiều mô tô đã bị lửa thiêu rụi - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngay khi nhận được thông tin, Công an xã Bố Trạch đã huy động lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị tham gia chữa cháy. 

Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên ô tô tải cùng 128 xe máy trên thùng xe đã bị lửa thiêu rụi chỉ còn trơ khung. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thống kê ban đầu, vụ cháy gây thiệt hại tài sản khoảng 6 tỷ đồng. Hiện Công an xã Bố Trạch đang phối hợp các lực lượng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

 

