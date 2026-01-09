Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý

Trên trang cá nhân, mới đây diva Mỹ Linh đã đăng tải một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của mình trong một đêm nhạc, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Không chỉ đơn thuần chia sẻ khoảnh khắc biểu diễn, nữ ca sĩ còn đính kèm bài viết dài, trải lòng về tình trạng sức khỏe cũng như những suy ngẫm rất đời, rất người phía sau ánh đèn sân khấu.

Theo chia sẻ của Mỹ Linh, sau ngày mồng 1 Tết Dương lịch, cô bị nhiễm lạnh và ốm suốt một tuần liền. Với người bình thường, đó có thể chỉ là một trận cảm cúm theo mùa, nhưng với ca sĩ, đặc biệt là một giọng ca chuyên nghiệp đã gắn bó cả đời với sân khấu, những triệu chứng như sổ mũi, sưng họng hay mất tiếng lại là nỗi ám ảnh thực sự. "Ca sĩ sợ nhất là sổ mũi và sưng họng , mất tiếng. Vậy mà năm nào cũng phải kinh qua ít nhất một lần", diva bộc bạch.

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý - Ảnh 1
Bài đăng của diva Mỹ Linh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả

Trong câu chuyện tưởng chừng rất riêng tư ấy, Mỹ Linh còn chia sẻ một chi tiết đầy duyên dáng về ông xã. Theo đó, nhạc sĩ Anh Quân hài hước an ủi vợ rằng: "Thì cái gì dùng nhiều nó cũng hao mòn chứ phải gỗ đá đâu. Mà gỗ đá cũng còn mòn nữa mà", ngụ ý nói về cổ họng - "tài sản" quý giá nhất của người ca sĩ. Cách động viên giản dị nhưng chân thành ấy khiến nhiều khán giả không khỏi mỉm cười, đồng thời thêm cảm thông cho những áp lực thầm lặng mà người nghệ sĩ phải đối mặt.

Suốt tám ngày ở nhà dưỡng bệnh, Mỹ Linh gần như không dám tập hát để tránh làm tổn thương giọng. Thay vào đó, nữ ca sĩ chỉ nghe lại những ca khúc cần học thuộc cho chương trình sắp tới cùng dàn nhạc giao hưởng tại Hải Phòng. Những lúc rảnh rỗi, giọng ca Hương Ngọc Lan tìm đến podcast với các chủ đề mình quan tâm như một cách giữ cho tinh thần luôn vận động, dù cơ thể đang cần nghỉ ngơi.

Diva Mỹ Linh tiết lộ 'nỗi sợ lớn nhất', câu nói bất ngờ của ông xã Anh Quân gây chú ý - Ảnh 2
Mỹ Linh kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân năm 1998 và hiện có hạnh phúc viên mãn bên ba con khiến nhiều bạn bè, khán giả ngưỡng mộ

Đáng chú ý, Mỹ Linh cũng tiết lộ về hành trình học tập bền bỉ suốt hai năm qua. Ở tuổi ngoài 50, nữ ca sĩ vẫn miệt mài học cùng lúc hai ngoại ngữ là tiếng Trung và tiếng Tây Ban Nha thông qua các video giảng dạy trên YouTube bằng tiếng Anh. Cô cho biết mình từng nghe lời khuyên rằng sau tuổi 50, việc học thêm kỹ năng mới hay ngôn ngữ mới sẽ giúp não bộ khỏe mạnh và linh hoạt hơn. Tuy nhiên, học tập ở giai đoạn này không hề dễ dàng, bởi nó đòi hỏi rất nhiều nghị lực để duy trì sự kiên trì và không bỏ cuộc giữa chừng.

Dù luôn tự nhận bản thân chăm chỉ và không nghỉ ngày nào, nhưng Mỹ Linh cũng thẳng thắn thừa nhận rằng khi ốm và mất tiếng, tinh thần của cô dường như cũng "đi theo" giọng hát. Suốt tám ngày đó, nữ ca sĩ gần như không đụng đến sách vở hay bài học nào. Chỉ đến khi cơ thể dần hồi phục, Mỹ Linh mới cảm nhận rõ sự thay đổi tích cực. Buổi sáng thức dậy sớm để tập thể thao, thử cất giọng và nhận ra tiếng hát đã trong trở lại, tinh thần của nữ diva lập tức phấn chấn hơn hẳn.

Kết lại bài đăng, Mỹ Linh gửi lời nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa đến mọi người rằng hãy nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa lạnh, bởi khi có sức khỏe tốt, con người sẽ dễ yêu đời hơn. Đồng thời, nữ diva hào hứng chia sẻ lại một ca khúc tiếng Trung do mình thể hiện, như thành quả cho quá trình rèn luyện nghiêm túc suốt thời gian qua, và mong nhận được sự "chấm điểm" từ khán giả.

