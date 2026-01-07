Vân Dung bày tỏ tiếc nuối khi 'không có Táo quân' trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2026

Hậu trường 07/01/2026 10:59

Dù đến nay, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) chưa đưa ra thông báo chính thức, song loạt chia sẻ từ nghệ sĩ và nguồn tin riêng của VietNamNet thì Táo Quân nhiều khả năng tạm dừng sản xuất.

Nữ nghệ sĩ viết một bài thơ bày tỏ sự tiếc nuối khi Tết năm nay không có "Táo Quân": "Năm nay không được bon chen/ Táo Quân không có nên em rất buồn/ Thỉnh thoảng dòng lệ lại tuôn/ Thỉnh thoảng lại ngắm chuồn chuồn đang bay/ Giao thừa dịp Tết năm nay/ Chắc vẫn nhiều chương trình hay tuyệt vời…"

Chia sẻ của Vân Dung nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ khán giả. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả bày tỏ sự hụt hẫng và tiếc nuối trước thông tin này. Không ít ý kiến cho rằng chương trình "Gặp nhau cuối năm" là "món ăn tinh thần" không thể thiếu mỗi tối 30 Tết, đặc biệt là năm qua có nhiều vấn đề thời sự, văn hóa đáng chú ý, có thể làm chất liệu kịch bản cho "Táo Quân." Táo Quân không chỉ là một chương trình giải trí, mà đã trở thành thói quen không thể thiếu trong đêm giao thừa suốt nhiều năm qua.

Sáng 7/1, trên trang cá nhân ca sĩ Minh Quân - người từng nhiều năm tham gia thu âm cho các Táo và từng đóng vai Thiên Lôi viết trên trang cá nhân: "Năm nay không có Táo, tôi buồn".

Nghệ sĩ Chí Trung khi trả lời thắc mắc của khán giả cũng chia sẻ khả năng năm nay không có Táo Quân. Nhiều nghệ sĩ khác cũng bày tỏ cảm xúc tương tự, cho rằng việc thiếu vắng chương trình Gặp nhau cuối năm là điều rất tiếc đối với khán giả lẫn ê-kíp.

Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là sự vắng mặt của NSND Quốc Khánh - người đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng suốt hơn 20 năm. Nguồn tin cho biết nam nghệ sĩ không tham gia chương trình vì lý do cá nhân khiến ê-kíp gặp khó khăn trong việc duy trì cấu trúc và phong cách quen thuộc của Táo Quân. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin nội bộ, chưa được VTV xác nhận.

"Gặp nhau cuối năm - Táo quân" là chương trình yêu thích của rất nhiều gia đình trong đêm giao thừa

Sự vắng bóng của Táo Quân - chương trình lên sóng lần đầu năm 2003 và dần trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi tối 30 Tết đã tạo nên khoảng trống không nhỏ. Từ lâu, hình ảnh các Táo lên chầu, báo cáo chuyện trên trời dưới đất bằng ngôn ngữ trào phúng, phản ánh những vấn đề nổi bật của xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống tinh thần của người Việt mỗi dịp Tết.

Việc chương trình có thể gián đoạn đặt ra câu hỏi về hướng đi mới của VTV trong dịp tết Nguyên đán. Vì vậy, nhiều khán giả đang chờ đợi xem VTV có lên kế hoạch thay thế bằng một chương trình giải trí mới hay sẽ có thông báo bất ngờ vào thời điểm cận Tết.

Mối tình giữa Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng chịu nhiều áp lực dư luận khi mới công khai. Sau 6 năm đồng hành, cặp đôi xác nhận "đường ai nấy đi" vào năm 2021. Giai đoạn đó, nam diễn viên cũng đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và nợ nần, khiến sự nghiệp tạm thời chững lại.

