Quách Ngọc Ngoan được người cũ Phượng Chanel liên tục nhắc tên, hé lộ cuộc sống độc thân hiện tại

Hậu trường 06/01/2026 11:35

Mối tình giữa Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel từng chịu nhiều áp lực dư luận khi mới công khai. Sau 6 năm đồng hành, cặp đôi xác nhận 'đường ai nấy đi' vào năm 2021. Giai đoạn đó, nam diễn viên cũng đối mặt với nhiều khó khăn về tài chính và nợ nần, khiến sự nghiệp tạm thời chững lại.

Trên trang cá nhân, Phượng Chanel liên tục cập nhật những hình ảnh của Quách Ngọc Ngoan trong chiến dịch quảng bá phim điện ảnh mới mang tên "Thiên đường máu". Không chỉ hỗ trợ truyền thông cho sự nghiệp của nam tài tử, nữ doanh nhân còn thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp của anh bên con gái nhỏ Sumi.

Đáng chú ý, Phượng Chanel còn tiết lộ về tình cảm sâu sắc mà con gái dành cho bố: "Sumi cứ thần tượng ba, thương ba lắm. Con bảo sau này sẽ nuôi ba, chăm ba".

Cô còn hóm hỉnh cho biết, con gái nhỏ giờ đây gọi mẹ là "người yêu cũ của ba", điều đó cho thấy sự gắn kết văn minh và hạnh phúc mà cả hai đang dành cho con trẻ sau biến cố chia tay.

Quách Ngọc Ngoan được người cũ Phượng Chanel liên tục nhắc tên, hé lộ cuộc sống độc thân hiện tại - Ảnh 1
Quách Ngọc Ngoan và Phượng Chanel khi còn bên nhau

Diễn viên chia tay doanh nhân Phượng Chanel năm 2021. Con gái họ - Sumi, bảy tuổi - về Bắc sống với mẹ và họ hàng bên ngoại. Thỉnh thoảng, diễn viên ra thăm con hoặc cô bé được mẹ cho vào Nam sum họp cùng cha. Gần đây, Quách Ngọc Ngoan ưu tiên các phim quay ở Hà Nội để được gặp con thường xuyên hơn.

Cuối tuần qua, trong buổi cine tour ở Hà Nội, anh tranh thủ đưa con theo cùng, mua quà bánh tặng bé. Anh cho biết mỗi lần gặp, bé tíu tít chuyện trò, nói "mai này lớn lên sẽ đến phim trường xem cha diễn xuất". Biết Sumi yêu mến ca sĩ Phương Mỹ Chi, anh hứa sắp xếp cuộc hẹn cho con gặp gỡ thần tượng. Thời gian tới, anh dự định chọn các kịch bản đề tài tình cảm - gia đình, nội dung nhẹ nhàng, không giới hạn độ tuổi, để con được thấy cha trên màn ảnh rộng.

 

Quách Ngọc Ngoan được người cũ Phượng Chanel liên tục nhắc tên, hé lộ cuộc sống độc thân hiện tại - Ảnh 2
Cô bé rất ngoan ngoãn và được bố yêu chiều hết mực

Diễn viên nỗ lực rèn luyện thể lực, duy trì lối sống lành mạnh. Hàng ngày, sau khi hoàn thành lịch diễn, anh thường đi tập gym và chạy bộ. Nhờ vậy, anh giữ được hình thể săn chắc, đóng các cảnh hành động trong Thiên đường máu mà không cần cascadeur. Anh tự tạo thói quen đọc sách hàng tuần, nhất là tác phẩm về đề tài chữa lành. Diễn viên quan niệm giữ thể trạng tốt là cách giúp bản thân luôn cân bằng, tích cực, từ đó sẵn sàng trở lại công việc khi có cơ hội.

 

Sau khi thành công với Người bất tử (năm 2018, đạo diễn Victor Vũ), Quách Ngọc Ngoan mất "lửa" diễn xuất suốt thời gian dài. Khi đọc kịch bản, anh nhận ra không còn cảm xúc với nhân vật, không tiếp cận được đường dây tâm lý và hướng kể chuyện. Sợ ảnh hưởng đến chất lượng bộ phim, anh từ chối loạt lời mời, dần vắng bóng với điện ảnh.

Quách Ngọc Ngoan được người cũ Phượng Chanel liên tục nhắc tên, hé lộ cuộc sống độc thân hiện tại - Ảnh 3
Phong độ Quách Ngọc Ngoan ở tuổi 42

Từ cuối năm 2025, anh dần lấy lại cảm hứng làm nghề nhờ nhiều lời động viên, trong đó có đạo diễn Quốc Công - phim Trái tim què quặt. Quách Ngọc Ngoan nói dù đóng chính hay phụ, dự án lớn hoặc nhỏ, anh đều giữ quan điểm phải tập trung cao độ trên trường quay, không làm việc hời hợt. Sắp tới, diễn viên liên tiếp xuất hiện trên màn ảnh với Báu vật trời cho - phim Tết đóng cùng Tuấn Trần, Hộ linh tráng sĩ - tác phẩm hành động cổ trang do Johnny Trí Nguyễn chỉ đạo võ thuật, và Trại buôn người - một dự án khác về đề tài lừa đảo xuyên biên giới.

Sau khi công khai vỡ nợ vì kinh doanh thất bại năm 2023, diễn viên nói đến nay, anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, dần ổn định hơn. Anh được các đối tác trước đây tạo điều kiện để làm việc, sớm khắc phục số nợ còn lại. "Tôi nhận ra khi có biến cố, quan trọng nhất là học cách đứng vững trên đôi chân, làm những điều bản thân thấy tự tin nhất và sống hết mình", anh nói.

Từ khóa:   Quách Ngọc Ngoan Quách Ngọc Ngoan Phượng Chanel sao Việt

