Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

Hậu trường 02/01/2026 20:15

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin liên quan đến Tấn Beo - Tấn Bo. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cách đây chưa lâu, đám cưới của con trai Tấn Beo là diễn viên trẻ Tấn Lộc đã diễn ra với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ đến dự. Tuy nhiên, không có sự xuất hiện của Tấn Bo dù anh là chú của con trai Tấn Beo.

Sự việc bắt nguồn từ lễ cưới của Tấn Lộc – con trai Tấn Beo – diễn ra cách đây không lâu, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quen thuộc như NSƯT Hữu Nghĩa, Tấn Hoàng, Hiếu Hiền… Tuy nhiên, dù là anh em ruột, Tấn Bo lại không xuất hiện trong ngày trọng đại này, làm dấy lên nhiều nghi vấn và kéo theo làn sóng chỉ trích nhắm vào anh.

Theo thông tin từ báo Lao Động, gia đình nghệ sĩ Tấn Beo, phía nhà của nam nghệ sĩ không mời Tấn Bo mời dự đám cưới của cháu là sự thật.

Gia đình Tấn Beo không muốn mọi chuyện bị đẩy đi quá xa, cũng không muốn tạo ồn ào. Tuy nhiên, trước việc nhiều thông tin trên mạng bị đẩy đi xa sự thật, gia đình buộc phải chia sẻ ở mức tối thiểu để làm rõ vấn đề.

Theo đó, việc gia đình không mời Tấn Bo dự lễ cưới của cháu trai là quyết định của gia đình, không phải vì một lý do bột phát mà "người ngoài là không thể nắm hết" - phía gia đình nói.

Hiện tại, phía gia đình Tấn Beo muốn mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng, để giữ sự yên bình cho nam nghệ sĩ còn đang bệnh.

Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai - Ảnh 1
Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai

 

Trước đó, Tấn Bo chia sẻ trên clip Tiktok và cho biết anh không hề biết hay nhận được thông báo, thiệp mời đám cưới của con trai Tấn Beo. Đoạn clip sau khi được Tấn Bo chia sẻ đã trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội, bùng nổ nhiều ý kiến trái chiều.

Theo Tấn Bo, việc không có mặt trong đám cưới không xuất phát từ sự thờ ơ hay mâu thuẫn cá nhân, mà đơn giản vì không nhận được bất kỳ thông tin nào từ gia đình. Anh khẳng định chỉ cần có lời mời, dù là người thân hay người ngoài, anh vẫn sẽ sắp xếp để tham dự.

Đoạn clip của Tấn Bo sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, câu chuyện hiện vẫn mới được phản ánh từ một phía, chưa có thêm xác nhận cụ thể về thực hư.

Tấn Beo và Tấn Bo từng là cặp anh em nghệ sĩ hài quen thuộc với khán giả miền Nam, ghi dấu ấn đậm nét vào cuối thập niên 1990 và đầu những năm 2000. Những năm gần đây, Tấn Beo gần như rút lui khỏi hoạt động nghệ thuật sau biến cố sức khỏe nghiêm trọng, phải điều trị và tập phục hồi chức năng trong thời gian dài. Trong khi đó, Tấn Bo lựa chọn cuộc sống kín tiếng, hạn chế xuất hiện trước truyền thông và chỉ thỉnh thoảng tham gia biểu diễn tại các sân khấu có quy mô nhỏ.

Gia đình Tấn Beo phản hồi vụ không mời Tấn Bo dự lễ cưới cháu trai - Ảnh 2
Tấn Bo - Tấn Beo thời còn diễn chung

Dù không tạo được sức ảnh hưởng mạnh mẽ như anh trai, Tấn Bo vẫn là gương mặt hài quen thuộc, từng nhận được sự yêu mến của một bộ phận khán giả. Tuy nhiên, khi truyền hình thực tế bùng nổ, đặc biệt là sự nở rộ của các gameshow giúp nhiều gương mặt trẻ nhanh chóng vụt sáng, Tấn Bo lại dần vắng bóng và gần như “biệt tích” khỏi sóng truyền hình. Thời gian gần đây, nam nghệ sĩ có xuất hiện trong một vài chương trình, song những dấu ấn để lại vẫn chưa đủ rõ nét để tạo sức hút với khán giả màn ảnh nhỏ.

Tấn Bo bật khóc cho biết bị gia đình Tấn Beo ngó lơ, không hề biết thông tin về đám cưới cháu ruột

Tấn Bo bật khóc cho biết bị gia đình Tấn Beo ngó lơ, không hề biết thông tin về đám cưới cháu ruột

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước thông tin liên quan đến Tấn Beo - Tấn Bo. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc cách đây chưa lâu, đám cưới con trai Tấn Beo là diễn viên trẻ Tấn Lộc đã được diễn ra với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ như: NSƯT Hữu Nghĩa, Tấn Hoàng, Hiếu Hiền,...

Từ khóa:   Tấn Beo Tấn Bo sao Việt

