Lê Dương Bảo Lâm bật khóc gửi lời xin lỗi Hòa Minzy, nguyên nhân do đâu?

Trong sự kiện fan meeting của Lê Dương Bảo Lâm diễn ra tại Nhà thi đấu Rạch Miễu, có sự góp mặt của nhiều sao Việt như Cẩm Ly, Tiến Luật, Ngô Kiến Huy, Hieuthuhai... Đáng chú ý, Hòa Minzy cũng có mặt để ủng hộ nam diễn viên quê Đồng Nai.

Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm cho biết trước khi sự kiện diễn ra, em trai nam diễn viên đã có hành động không phù hợp, dẫn đến những hiểu lầm với ê kíp Hòa Minzy. Khi biết được tình hình, nam diễn viên đã chủ động yêu cầu em trai của mình xin lỗi giọng ca quê Bắc Ninh.

Trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm nghẹn ngào bộc bạch: “Chia sẻ với Hòa luôn, thằng bé nói chuyện không khéo với em là em ruột của anh. Anh xin lỗi Hòa. Anh bị áp lực với em và mọi người. Anh có nói với em mình là nếu gặp chị Hòa thì phải xin lỗi chị liền, tại vì em ấy đã không khéo, làm Hòa buồn lòng. Anh cũng biết lỗi của ê kíp anh”.

Theo nam diễn viên quê Đồng Nai, anh và Hòa Minzy cũng đã nói chuyện với nhau trước đó. Tuy nhiên vì bận rộn với công việc nên chưa thể truyền đạt đến ê kíp, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có. Sao nam bộc bạch thêm: “Một xíu nữa thôi là cả hai đã có chuyện luôn rồi. Em thương thì thông cảm giùm cho anh, chứ em mà giận anh không biết phải làm sao".

Sau khi nghe Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, Hòa Minzy cũng có những chia sẻ chân thành. Cô cho biết bản thân không phải là người khó tính và không muốn những người trong ê kíp phải chịu bất cứ hình phạt nào hay bị mất việc. “Em rất sợ điều đó xảy ra. Nhưng với câu chuyện này, em chỉ lo nếu gặp một người khó tính sẽ ảnh hưởng đến anh Lâm”.

Hòa Minzy chia sẻ thêm sau những chuyện đã xảy ra, cô vẫn có mặt tại buổi giao lưu của Lê Dương Bảo Lâm và người hâm mộ. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ quê Bắc Ninh còn cất công chuẩn bị tiết mục dành tặng mọi người. Giọng ca 30 tuổi bộc bạch: “Em cũng không suy nghĩ gì về những chuyện đã xảy ra. Em chỉ muốn nói với ê kíp anh rằng cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp anh có một buổi fan meeting thành công”.