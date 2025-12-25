Đại diện Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM cho biết ông qua đời sáng nay tại nhà riêng. Những năm gần đây, sức khỏe nghệ sĩ xuống dốc vì căn bệnh Alzheimer (hội chứng suy giảm trí nhớ). Dù hầu như quên mọi thứ, mỗi lần gặp người quen ở Hội sân khấu, ký ức như sống dậy, ông nhắc lại nhiều câu chuyện về thời hoàng kim của hát bội.

Theo thông tin từ VnExpress, nghệ sĩ Đinh Bằng Phi - cánh chim đầu đàn của nghệ thuật hát bội - qua đời ở tuổi 88, sau thời gian bệnh Alzheimer.

Quen biết hơn 50 năm, bà từng gặp ông lúc thời thanh niên. Khuôn mặt ông tuấn tú, dáng vóc đậm chất nghệ sĩ, đi chiếc Vespa cổ. Có lần, bà hỏi ông vì sao có ngoại hình đẹp mà không theo diễn xuất, "đi hát bội chi cho uổng". Ông chỉ cười đáp: "Tổ nghiệp kêu".

Với giới sân khấu, ông Đinh Bằng Phi là cánh chim đầu đàn của ngành hát bội miền Nam, là một kho tàng trí thức đồ sộ về nghệ thuật ca cổ. Hơn 10 năm trước, nghệ sĩ Kim Cương thực hiện hồi ký. Ở phần viết về người dì - nghệ sĩ Năm Phỉ, một ngôi sao hát bội giữa thế kỷ 20, bà không có nhiều thông tin về bối cảnh đương thời, phải nhờ ông Đinh Bằng Phi tìm tòi, cung cấp những tư liệu quý.

Đạo diễn Thanh Hiệp - thường tiếp xúc với ông những năm cuối đời - cho biết ở tuổi xế chiều, ông vẫn nhiệt huyết với ca cổ, mong các cấp ngành quan tâm, chung tay để hát bội đến với đông đảo giới trẻ hơn. Ông còn đề xuất tổ chức giao lưu, quảng bá trên các nền tảng số, sân khấu học đường. Ông luôn dặn dò lớp nghệ sĩ sau này cần cải tiến những từ ngữ cổ xưa để phù hợp hơn với thời đại, từ đó giúp hát bội không bị mai một.

Nghệ sĩ Đinh Bằng Phi trong một buổi trò chuyện về hát bội

Ông Đinh Bằng Phi sinh năm 1937. Ông tốt nghiệp Trường sư phạm Quốc gia Sài Gòn năm 1959, sau đó làm thầy giáo dạy văn, sử, địa. Thế nhưng vì tình yêu hát bội, bất chấp gia đình ngăn cản ông đã đeo đuổi đam mê cháy bỏng của đời mình.

Ông khởi đầu bằng việc viết kịch bản, chỉnh lý những tác phẩm hát bội xưa. Không chỉ là tác giả, ông còn học làm diễn viên rồi dàn dựng.

Khoảng năm 1969 ông được mời giảng dạy lớp hát bội tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn. Ông là thư ký Hội Khuyến lệ cổ ca Sài Gòn, được nhiều trường đại học mời về giảng dạy nghệ thuật sân khấu cổ truyền.

Năm 1971, ông lập ban hát bội Đinh Bằng Phi, quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ như Kim Thanh, Ngọc Khanh, Ngọc Dung, Xuân Quan…

Từ năm 1977-2003, ông công tác tại Đoàn nghệ thuật hát bội TP.HCM với chức vụ phó đoàn, phụ trách chuyên môn. Ông nghiên cứu, viết quyển sách Nhìn về sân khấu hát bội Nam Bộ.

Rất nhiều vở tuồng của Nhà hát nghệ thuật hát bội TP.HCM hôm nay đều có dấu ấn sáng tạo, nghiên cứu của ông. Một lớp thế hệ nối tiếp nơi này cũng nhờ sự dìu dắt, dạy dỗ của ông. Ông được xem là người thầy đáng kính của biết bao lớp nghệ sĩ hát bội.

Những năm cuối đời, dù sức khỏe yếu không thể đi lại được nhưng lúc nào ông cũng đau đáu về hát bội.