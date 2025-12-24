Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi

Hậu trường 24/12/2025 11:49

Siu Black là ca sĩ sở hữu giọng ca nội lực trong làng nhạc Việt, được gọi với biệt danh là "họa mi núi rừng". Cuối tháng 10 vừa qua, nữ ca sĩ khiến nhiều người lo lắng khi phải nhập viện gấp. Siu Black bị suy thận, tràn dịch màng tim và phổi.

Mới đây, tài khoản Facebook của Siu Black chia sẻ clip ghi lại cảnh nữ ca sĩ cùng người dân trong làng chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Theo nữ ca sĩ, để mừng Giáng sinh, chị em phụ nữ từ các làng khác nhau tụ tập để chơi thể thao, đấu bóng chuyền. Trong clip, cô xuất hiện tươi tắn, rạng rỡ khiến khán giả yên tâm sau thời gian nhập viện.

Thời gian qua, Siu Black đã đi diễn ở nhiều nơi như Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Ngãi… Ngày 24/12, cô có lịch diễn tại Gia Lai.

Cô chia sẻ: "Ngày mai là Noel cho nên là cha có yêu cầu tất cả các anh chị em vận động về thể dục thể thao, đánh bóng chuyền của nữ. Làng này và làng khác đấu với nhau, rất là vui. Bà con, già trẻ gì cũng thể thao". Dưới các bài đăng, đông đảo người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe, mong nữ ca sĩ sớm bình phục.

Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi - Ảnh 1
Hình ảnh của Siu Black trong sự kiện gần đây

 

Năm 2023, ca sĩ Siu Black tiết lộ đã tái hợp và tổ chức một lễ cưới đặc biệt với chồng cũ là ông Nguyễn Đức Hùng tại một nhà thờ ở Đắk Lắk. Cả hai chung sống cùng con trai cả tại Kon Tum.

Được biết, ông Nguyễn Đức Hùng - chồng của Siu Black từng là vận động viên bóng chuyền nổi tiếng, sau đó chuyển sang công tác huấn luyện. Cặp đôi từng đăng ký kết hôn và có hai con trai. Vào năm 2009, cả hai từng ly hôn sau thời gian dài không tìm được tiếng nói chung.

 

Siu Black từ lâu được nhắc đến như một trong những giọng ca giàu nội lực, mang cá tính rất riêng của âm nhạc Việt Nam. Với chất giọng khàn đặc trưng cùng lối trình diễn bùng nổ, phóng khoáng, chị được khán giả ưu ái gọi bằng cái tên “Họa mi núi rừng Tây Nguyên”.

Tình trạng của ca sĩ Siu Black sau cơn nguy kịch vì bị tràn dịch tim và phổi - Ảnh 2
Sau năm 2013, Siu Black về quê sinh sống, trồng rau, nuôi heo, rời xa showbiz

Siu Black từng là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình khi đảm nhận vai trò giám khảo ở nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng như Vietnam Idol, The Winner Is…. Ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, tên tuổi của nữ ca sĩ phủ sóng rộng khắp, mức cát-xê cũng thuộc hàng “khủng”, thậm chí có thời điểm chị được mời hát đám cưới với thù lao lên đến 4.000 USD cho vỏn vẹn 3 ca khúc.

Thế nhưng, phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, nữ ca sĩ cũng đối mặt với không ít những thăng trầm. Khoảng năm 2013, Siu Black quyết định đầu tư mở quán cà phê âm nhạc tại TP.HCM với mong muốn tạo dựng một không gian nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, dự án này không đạt kết quả như kỳ vọng. Việc kinh doanh thua lỗ kéo dài, cộng với các khoản vay phát sinh, đã khiến nữ ca sĩ rơi vào khó khăn tài chính và buộc phải trở về quê sinh sống, tạm rời xa ánh hào quang showbiz.

