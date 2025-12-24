Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Hậu trường 24/12/2025 05:30

Chiều 23/12, đại diện Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ tình hình hiện tại của NSƯT Phi Điểu.

NSƯT Phi Điểu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao vào ngày 16/12. Tại đây, bà được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết trên nền nhiều bệnh lý kèm theo. Nữ nghệ sĩ 92 tuổi đã được chỉ định điều trị bằng kháng sinh phối hợp, song song với điều trị các bệnh lý nền, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm nâng cao thể trạng.

Sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe của NSƯT Phi Điểu đã có chuyển biến tích cực. Bà đã hết sốt và hiện đang tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liều theo phác đồ. Hiện tại, bà được các bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Thống Nhất theo dõi sát.

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
NSƯT Phi Điểu đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất 

 

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi, động viên nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu sớm hồi phục sức khỏe; đồng thời khẳng định đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn tận tâm trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu từng được khán giả biết đến với vai trò phát thanh viên giọng Nam bộ, gắn bó nhiều năm với Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Bà chính thức bén duyên với phim ảnh qua bộ phim Blouse trắng. Chính sự giản dị, chân thành trong lối diễn đã giúp bà nhanh chóng được khán giả đón nhận và dành nhiều tình cảm trên màn ảnh.

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất ân cần thăm hỏi, động viên nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu

Nghệ sĩ Phi Điểu để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai người bà, người mẹ hiền hậu, lam lũ trong các bộ phim như Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ…

Với hình ảnh gần gũi, nhân hậu, bà được công chúng trìu mến gọi là “bà ngoại quốc dân”, “người mẹ hiền từ nhất màn ảnh Việt”. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, sitcom, MV và sẵn sàng hỗ trợ các đạo diễn trẻ, sinh viên điện ảnh với tinh thần cống hiến.

Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Gần đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên hoạt động mạng xã hội trở lại.

Xem thêm
Từ khóa:   NSƯT Phi Điểu NSƯT Phi Điểu nhập viện sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tử vi thứ Năm 25/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp suôn sẻ trăm đường, tiền bạc rủng rỉnh, Mão - Tỵ vận trình ảm đạm, tiền của thất thoát

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 24/12/2025, 3 con giáp số đỏ hơn người, may mắn được Lộc Trời, làm ăn thuận lợi, kiếm bộn tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Hậu trường 1 giờ 30 phút trước
Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ quả chanh nhỏ bé lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Sống khỏe 1 giờ 30 phút trước
Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Ninh Bình vào cuộc vụ nhân viên bỏ đồ ăn trong miệng vào bánh mỳ của khách

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/12/2025), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ Tư 24/12/2025, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Cuối ngày hôm nay (24/12/2025), Thần Tài dẫn đường, quý nhân dìu dắt, 3 con giáp như 'ngọa hổ tàng long', tiền bạn rủng rỉnh, duyên lành ùa đến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Nửa đêm nghe tiếng chồng thì thầm trong phòng chị dâu, tôi đẩy cửa bước vào rồi 'hóa đá' trước cảnh tượng bên trong

Tâm sự 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Tai nạn thương tâm, xe buýt đâm vào rào chắn bê tông và lật nghiêng trên đường cao tốc, 16 người tử vong

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày 24/12/2025, 3 con giáp như 'mèo mù vớ cá rán', công danh xán lạn, thu nhập khấm khá, tiền của chất đầy nhà, tiêu xài phủ phê

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

Đúng ngày mai, thứ Tư 24/12/2025, thần Tài đón vạn điều may, 3 con giáp tiền vàng đổ vào nhà ầm ầm, phú quý đại tài, phúc khí vô biên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chỉ trích 'game show quảng cáo lố'

Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng khi bị chỉ trích 'game show quảng cáo lố'

Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60

Nghệ sĩ Hoài Linh tuyên bố bất ngờ về chuyện kết hôn ở tuổi 60

Nghệ sĩ Việt làm từ thiện sao cho đúng?

Nghệ sĩ Việt làm từ thiện sao cho đúng?

Tình hình mới nhất về tình hình sức khỏe NSƯT Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình mới nhất về tình hình sức khỏe NSƯT Phi Điểu sau khi nhập viện cấp cứu

Một bức ảnh, tiết lộ mối quan hệ của Mai Tài Phến và bố mẹ Mỹ Tâm

Một bức ảnh, tiết lộ mối quan hệ của Mai Tài Phến và bố mẹ Mỹ Tâm