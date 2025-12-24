Diễn biến mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Phi Điểu sau nhập viện cấp cứu

Chiều 23/12, đại diện Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ tình hình hiện tại của NSƯT Phi Điểu.

NSƯT Phi Điểu được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao vào ngày 16/12. Tại đây, bà được chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết trên nền nhiều bệnh lý kèm theo. Nữ nghệ sĩ 92 tuổi đã được chỉ định điều trị bằng kháng sinh phối hợp, song song với điều trị các bệnh lý nền, kết hợp chế độ dinh dưỡng phù hợp nhằm nâng cao thể trạng.

Sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe của NSƯT Phi Điểu đã có chuyển biến tích cực. Bà đã hết sốt và hiện đang tiếp tục sử dụng kháng sinh đủ liều theo phác đồ. Hiện tại, bà được các bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Thống Nhất theo dõi sát.

NSƯT Phi Điểu đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất thăm hỏi, động viên nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu sớm hồi phục sức khỏe; đồng thời khẳng định đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn tận tâm trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu từng được khán giả biết đến với vai trò phát thanh viên giọng Nam bộ, gắn bó nhiều năm với Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó công tác tại Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM.

Bà chính thức bén duyên với phim ảnh qua bộ phim Blouse trắng. Chính sự giản dị, chân thành trong lối diễn đã giúp bà nhanh chóng được khán giả đón nhận và dành nhiều tình cảm trên màn ảnh.

Nghệ sĩ Phi Điểu để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai người bà, người mẹ hiền hậu, lam lũ trong các bộ phim như Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ…

Với hình ảnh gần gũi, nhân hậu, bà được công chúng trìu mến gọi là “bà ngoại quốc dân”, “người mẹ hiền từ nhất màn ảnh Việt”. Ở tuổi “xưa nay hiếm”, bà vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, sitcom, MV và sẵn sàng hỗ trợ các đạo diễn trẻ, sinh viên điện ảnh với tinh thần cống hiến.

