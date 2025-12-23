Thủy Tiên 'ăn chay trường 1 năm', tiết lộ cơ thể có những thay đổi nhất định

Gần đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên hoạt động mạng xã hội trở lại.

Tối ngày 22/12, Thủy Tiên gây chú ý khi có bài đăng trên trang cá nhân, chia sẻ về cuộc sống. Nữ ca sĩ cho biết đã ăn chay trường khoảng một năm. Hiện tại, cô cảm nhận được một số thay đổi nhất định trên cơ thể, đặc biệt là móng tay dày đẹp hơn xưa. Trước đó, móng tay của cô mỏng và yếu, dễ gãy. Điều này khiến nữ ca sĩ cảm thấy bất ngờ.

 

"Đã chuẩn bị tâm lý ăn chay trường là sẽ thiếu chất, tóc rụng, móng yếu, da xấu rồi… Nhưng kết quả hoàn toàn ngược logic khoa học. Thật khó hiểu", người đẹp chia sẻ.

Thủy Tiên cho biết sau một năm ăn chay trường, cơ thể cô có những thay đổi nhất định

Thủy Tiên cũng tiết lộ lý do cô lựa chọn ăn chay trường: "Em cũng không cho rằng mình ăn chay là tốt lành hơn ai cả, chỉ đơn giản là chọn loại thực phẩm phù hợp hơn cho cơ thể mình thôi".

Dưới phần bình luận, khán giả để lại nhiều ý kiến, chia sẻ về việc ăn chay, chế độ ăn, bổ sung chất... Bên cạnh đó cũng có ý kiến thắc mắc "sao trước bảo ăn chay từ nhỏ, giờ lại mới ăn chay hơn một năm", Thủy Tiên phản hồi: "Em chưa bao giờ nói ăn chay từ nhỏ hết ạ".

Thủy Tiên hoạt động mạng xã hội trở lại sau thời gian biến mất

Trước đó, tối 18/12, Thủy Tiên hoạt động mạng xã hội trở lại sau thời gian biến mất. Trên fanpage, cô chia sẻ clip bên ông xã Công Vinh. Trong clip, cả hai rạng rỡ bước ra từ ôtô. Thủy Tiên diện đầm dài, đeo kính râm và xách trên tay chiếc túi màu cam, được cô mua cách đây 12 năm.

Thủy Tiên, sinh năm 1985, nổi tiếng với các ca khúc Giấc mơ tuyết trắng, Ngôi nhà hạnh phúc, Hát vang rằng em yêu anh... Cô cũng từng tham gia đóng phim. Những năm qua, cô rất ít tham gia các hoạt động, sự kiện giải trí.

Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. 6 năm sau đó, họ tổ chức lễ cưới. Đến nay hai người có một con gái là Bánh Gạo. Giữa năm 2024, cặp đôi từng bị đồn ly hôn. Sau đó, họ lên tiếng phủ nhận.

