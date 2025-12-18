NSƯT Phi Điểu nói bà nhập viện từ ngày 16/12. Nghệ sĩ có triệu chứng sốt cao, run rẩy, tụt huyết áp nên người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán Phi Điểu bị nhiễm trùng máu. Bà được chỉ định dùng kháng sinh kết hợp truyền dịch.

Sau 2 ngày điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, bà có thể ăn uống, trò chuyện song cơ thể vẫn còn mệt. “Tôi năm nay 93 tuổi mới lần đầu tiên nhập viện cấp cứu. Ban đầu, tôi nghĩ chỉ cảm cúm thông thường nhưng bệnh mỗi lúc một nặng nên phải vào viện. Sau lần ốm này tôi phải chú ý sức khỏe hơn, không dám chủ quan”, Phi Điểu nói.

Do con trai - họa sĩ Hồng Quân đang công tác ở xa, gia đình nhờ người cháu túc trực trông nom Phi Điểu.

NSƯT Phi Điểu vốn có lịch quay dự án phim mới vào ngày 20/12. Cận ngày quay, ê-kíp liên hệ nữ nghệ sĩ không được nên lo lắng. “Tôi áy náy vì mình ảnh hưởng đoàn phim. Dù vậy, các em cháu rất thông cảm, động viên tôi tập trung nghỉ ngơi", Phi Điểu kể. Nghệ sĩ mong sớm xuất viện về nhà tịnh dưỡng và trở lại phim trường.

Nghệ sĩ Phi Điểu, tên thật Nguyễn Thị Phi Phi, sinh năm 1933. Sự nghiệp của bà bắt đầu từ vai trò phát thanh viên giọng Nam bộ tại Đài Tiếng nói Việt Nam, sau đó là Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM.

Năm 2000, khi bước vào tuổi 68, NSƯT Phi Điểu mới chính thức bén duyên với phim ảnh qua bộ phim Blouse trắng. Bà được khán giả yêu mến khi đảm nhận những vai người bà, người mẹ hiền lành, lam lũ trên màn ảnh qua các phim Thụy khúc, Lẵng hoa tình yêu, Bên đường lá đỏ... Khán giả thường gọi bà là "bà ngoại quốc dân" hay "người mẹ hiền từ nhất màn ảnh Việt". Năm 1997, Phi Điểu được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Bà có hai con với chồng - cố nhạc sĩ Phan Nhân (tác giả loạt ca khúc nổi tiếng Chú ếch con, Hà Nội niềm tin và hy vọng...)

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, Phi Điểu vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh, sitcom, MV… Bà cũng nhận lời tham gia tác phẩm của các đạo diễn, sinh viên ngành điện ảnh với tinh thần không đặt nặng cát-sê.

