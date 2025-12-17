Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do bán biệt thự trăm tỷ, phải đi ở nhà thuê

Hậu trường 17/12/2025 07:00

Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và gia đình đã rời khỏi biệt thự ở cư xá Bắc Hải, TP.HCM hôm 14/12. Nam ca sĩ rao bán nhà một năm qua và được người hâm mộ mua lại, yêu cầu giữ nguyên toàn bộ nội thất, cách bày trí bên trong căn biệt thự.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng ngậm ngùi nói lời tạm biệt nơi gia đình gắn bó 17 năm. Theo Đàm Vĩnh Hưng, căn nhà đã chứng kiến thăng trầm trong sự nghiệp, trải qua nhiều lần sửa chữa lớn và là nơi trú ẩn an toàn cho gia đình trong mùa dịch COVID-19.

Lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng quyết định rao bán biệt thự gắn bó 17 năm vì muốn con trai Polo Huỳnh được đi học gần trường hơn. Tuy nhiên, nam ca sĩ không tiết lộ cụ thể con số giao dịch, ước tính có thể lên tới hơn một trăm tỷ đồng.

“Tôi chỉ muốn Polo đi học gần trường, không muốn thấy ngày nào con cũng phải thức từ 6h để vệ sinh cá nhân rồi lại ngủ tiếp trên xe cả tiếng mới tới trường. Một chút thay đổi nhỏ vì con trai, chỉ vậy thôi”, anh cho hay.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do bán biệt thự trăm tỷ, phải đi ở nhà thuê - Ảnh 1
Lý do khiến Đàm Vĩnh Hưng quyết định rao bán biệt thự gắn bó 17 năm vì muốn con trai Polo Huỳnh được đi học gần trường hơn

 

Sau khi bán biệt thự, Đàm Vĩnh Hưng và gia đình dọn đến chỗ ở thuê trong thời gian chờ xây nơi ở mới, dự kiến khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch) và hoàn thiện vào năm 2027. Nam ca sĩ cho biết sẽ xây nhà phố, đẹp hơn nơi ở cũ.

Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng có hai mặt tiền đường, tọa lạc tại giao lộ Thất Sơn - Hương Giang, phường Hoà Hưng (phường 15, quận 10 cũ), thuộc cư xá Bắc Hải. Căn biệt thự có kết cấu gồm một tầng hầm và 5 tầng, có hồ bơi với tổng diện tích đất 378,6 m2. Cách đây vài tháng, căn biệt thự này được rao bán với giá 115 tỷ đồng, tương đương 304 triệu đồng/m2.

Căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng được nhiều người biết đến bởi mỗi dịp Giáng sinh, nam ca sĩ trang trí rất hoành tráng, mở cửa cho người hâm mộ tới tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ lý do bán biệt thự trăm tỷ, phải đi ở nhà thuê - Ảnh 2
Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng có hai mặt tiền đường, được rao bán 115 tỷ đồng

 

Biệt thự đã bán từng được xem là không gian sống đáng mơ ước của Đàm Vĩnh Hưng. Anh đầu tư nhiều vật liệu và nội thất cao cấp như gạch, đá nhập khẩu từ Ai Cập, thiết bị vệ sinh của Nhật Bản, thảm trang trí và màn cửa từ châu Âu.

Trong nhà có phòng trưng bày gần 150 giải thưởng cùng trang phục biểu diễn suốt 27 năm ca hát, một phòng thu âm tích hợp sân khấu biểu diễn. Nam ca sĩ cũng dành một khoảng đất trong biệt thự để trồng hoa và cây ăn trái theo mùa.

Diễn viên Phương Oanh bị lợi dụng trên mạng xã hội vì điều này

Diễn viên Phương Oanh bị lợi dụng trên mạng xã hội vì điều này

Phương Oanh sở hữu hệ thống tài khoản mạng xã hội có lượng theo dõi lớn, được xem là kênh tạo ra giá trị kinh tế đáng kể thông qua quảng cáo, hợp tác thương hiệu và các nội dung cá nhân. Song, kể từ clip cuối cùng được đăng tải ngày 11/10, các nền tảng này gần như rơi vào trạng thái “đóng băng”, không có thêm bất kỳ cập nhật chính thức nào từ phía nữ diễn viên.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng bán nhà sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tử vi thứ Năm 18/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phước lộc vô biên, lắm tiền nhiều của, Mão - Thân điềm rủi vây quanh, mất tiền hao của

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Phép màu không xảy ra, tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích dưới kênh ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 17/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vào nhà, an khang thịnh vượng, chẳng bon chen tiền vẫn đầy chặt ví

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó

Đúng hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, vận khí khởi phát, vận may kéo đến, 3 con giáp 'đào trúng hố vàng', tài lộc rộng mở, làm đâu thắng đó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng

Dinh dưỡng 1 giờ 41 phút trước
Bàng hoàng bé gái 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt kẹp tóc kim loại

Bàng hoàng bé gái 6 tuổi nhập viện cấp cứu vì nuốt kẹp tóc kim loại

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Vợ quỳ gối van xin chồng mua áo khoác hơn 1 triệu đồng

Vợ quỳ gối van xin chồng mua áo khoác hơn 1 triệu đồng

Thế giới 2 giờ 11 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến

Sau hôm nay, thứ Tư 17/12/2025, thời hoàng kim đã đến, 3 con giáp 'uống trọn lộc Trời, quý nhân trợ mệnh, tiền của dư dả, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/12/2025), 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (17/12/2025), 3 con giáp cuộc sống 'gặp dữ hóa lành', sự nghiệp tăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi 'sốc ngất' khi thấy 'thứ' anh ta đưa ra

Chồng vừa đi công tác, anh hàng xóm đã gõ cửa liên hồi lúc nửa đêm, tôi 'sốc ngất' khi thấy 'thứ' anh ta đưa ra

Tâm sự 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi sặc thức ăn tại lớp mẫu giáo

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 17/12/2025, 3 con giáp vươn mình đón tài lộc, quý nhân phù trợ hết mình, phước báu tụ về đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Phương Oanh bị lợi dụng trên mạng xã hội vì điều này

Diễn viên Phương Oanh bị lợi dụng trên mạng xã hội vì điều này

Bí quyết để Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng, Hòa Minzy... làm thiện nguyện không lùm xùm

Bí quyết để Hà Anh Tuấn, Sơn Tùng, Hòa Minzy... làm thiện nguyện không lùm xùm

Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính tin kêu gọi quyên góp xây mộ, cảnh báo thông tin giả mạo 

Gia đình cố nghệ sĩ Thương Tín đính chính tin kêu gọi quyên góp xây mộ, cảnh báo thông tin giả mạo 

Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia

Hoa hậu Ý Nhi dậy từ 4h sáng tự nấu cơm, làm thêm miệt mài ở Australia

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa

Con trai Thương Tín đau buồn ôm di ảnh cha, con gái cố nghệ sĩ gây chú ý khi tiễn đưa

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào

Đám tang vắng lặng của Thương Tín: Người thân mong ông yên nghỉ, không còn chịu ồn ào