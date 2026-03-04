Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Tâm linh - Tử vi 04/03/2026 17:50

3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay.

Tuổi Sửu

Bằng sự lao động chăm chỉ và sự nỗ lực không ngừng nghỉ, con giáp may mắn này sẽ gặt hái được vô số "trái ngọt", tiền bạc trở nên rủng rỉnh, không còn phải lo thiếu tiền và sẽ có một cái tết giàu có, đầy đủ. Đồng thời, bạn khéo ăn khéo nói, giỏi giao tiếp nên được nhiều người quý mến, vận quý nhân cũng hanh thông, suôn sẻ.

Vận tình cảm và sức khỏe là hai điều tốt nhất năm của con giáp may mắn này. Tình cảm của tuổi Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ, hôn nhân hạnh phúc, mâu thuẫn trước đây đều được hóa giải hết, người độc thận sẽ nhanh chóng thoát cảnh cô đơn.

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Đường công danh của người tuổi Hợi có nhiều biến chuyển tích cực ngay trong nửa đầu tháng này. Công việc hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến, miễn là bạn chấp nhận khó khăn và kiên trì, thành quả thu về sẽ thực sự xứng đáng. Thời điểm vận khí tốt lành như thế này, bạn có thể mạnh dạn tiến hành những dự định quan trọng trong công việc cũng như cuộc sống. 

Người độc thân có thể vô tình gặp được định mệnh của đời mình tại quán cà phê hay buổi tụ họp nào đó. Các cặp đôi cũng ngày càng hòa hợp, thấu hiểu và bao dung lẫn nhau, mối quan hệ ngọt ngào giữa hai người khiến ai nấy phải ngưỡng mộ.

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ diễn ra “xuôi chèo mát mái”. Nền tảng kiến thức vững vàng tạo nên bước đệm để người tuổi này có những trên con đường công danh. Song, bản mệnh chớ làm việc quá sức để rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Những khoản doanh thu có dấu hiệu tăng cao trong ngày này mang đến cho con giáp này nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi con đường “làm giàu” của mình. 

Vận trình tình cảm thắm sắc, nồng nàn. Đào hoa vượng mang đến một mối duyên lành cho người độc thân và với những người đã kết hôn, cuộc sống hôn nhân viên mãn và hạnh phúc. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Hậu trường 2 giờ 32 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Tin tức giải trí 2 giờ 43 phút trước
Danh tính người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường

Danh tính người phụ nữ cầm rựa, gậy đập phá hàng loạt ô tô đậu ven đường

Đời sống 2 giờ 45 phút trước
Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Sao quốc tế 2 giờ 49 phút trước
Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước

Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước

Không gian sống 2 giờ 55 phút trước
Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông áp sát, tung cú đá vào lưng rồi cướp ba lô

Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông áp sát, tung cú đá vào lưng rồi cướp ba lô

Video 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/3/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/3/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ như sao, tiền bạc lũ lượt kéo về nhà, sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Qua đêm nay, 3 con giáp làm một hưởng mười, Đại Cát Đại Lợi, tài vận vượng phát, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hương

Qua đêm nay, 3 con giáp làm một hưởng mười, Đại Cát Đại Lợi, tài vận vượng phát, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hương

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/3-6/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/3-6/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng