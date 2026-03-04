Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

Đời sống 04/03/2026 11:27

Tự xưng cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, kẻ gian gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp rồi gửi link giả mạo để “xác thực”. Chỉ vài phút sau khi quét khuôn mặt, nữ giám đốc ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/3, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), gọi điện yêu cầu người dân truy cập đường link để bổ sung thông tin doanh nghiệp.

Cụ thể, sáng 27/2, chị T. (SN 1982, trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Sở KH&ĐT Hà Nội, yêu cầu xác nhận thông tin đăng ký kinh doanh của công ty do chị làm đại diện pháp luật.

Do đối tượng cung cấp nhiều thông tin trùng khớp với dữ liệu doanh nghiệp, chị T. tin tưởng và làm theo hướng dẫn, truy cập vào đường link do người này gửi để hoàn tất thủ tục.

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, trong quá trình đăng nhập tài khoản và thực hiện xác thực khuôn mặt để “đóng phí”, chị phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ gần 1 tỷ đồng. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin, truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng lạ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

Theo cơ quan chức năng, việc truy cập link hoặc cài đặt phần mềm giả mạo có thể khiến điện thoại bị chiếm quyền điều khiển, từ đó kẻ gian dễ dàng truy cập tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Gia đình cầu cứu khi con gái lớp 8 rời nhà từ Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn

Gia đình cầu cứu khi con gái lớp 8 rời nhà từ Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn

Nữ sinh lớp 8 Nguyễn Hương Nhi rời Nghệ An ra Hà Nội rồi mất liên lạc bí ẩn từ ngày 19/2; gia đình đã trình báo Công an TP Hà Nội, khẩn thiết nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm.

Xem thêm
Từ khóa:   lừa đảo qua mạng tin moi lừa đảo

TIN MỚI NHẤT

Đám cưới có 1-0-2 gây sốt MXH: Mẹ kế và cha dượng "tác hợp" để con riêng lấy nhau

Đám cưới có 1-0-2 gây sốt MXH: Mẹ kế và cha dượng "tác hợp" để con riêng lấy nhau

Video 33 phút trước
Một nữ diễn viên bị tai nạn khi đi đón con, phải nhập viện cấp cứu

Một nữ diễn viên bị tai nạn khi đi đón con, phải nhập viện cấp cứu

Hậu trường 53 phút trước
Cảm động vì chồng đồng ý cho chị gái trầm cảm về ở cùng, tôi ngã quỵ khi đọc được tin nhắn "ngã giá" anh gửi cho anh rể

Cảm động vì chồng đồng ý cho chị gái trầm cảm về ở cùng, tôi ngã quỵ khi đọc được tin nhắn "ngã giá" anh gửi cho anh rể

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Sếp dùng quyền lực ép tôi cưới con gái rượu, tôi đưa vợ đến "ra mắt" khiến cả gia đình sếp thay đổi quyết định

Sếp dùng quyền lực ép tôi cưới con gái rượu, tôi đưa vợ đến "ra mắt" khiến cả gia đình sếp thay đổi quyết định

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Vợ tưởng giấu nhẹm được nhân tình, nào ngờ "lòi đuôi" ngay lập tức sau câu nói đầy ẩn ý của tôi

Vợ tưởng giấu nhẹm được nhân tình, nào ngờ "lòi đuôi" ngay lập tức sau câu nói đầy ẩn ý của tôi

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Tưởng là tổ ấm hạnh phúc, tôi ngã quỵ khi bạn cũ tiết lộ bí mật về "giọt máu" mà chồng tôi đã dày công lừa dối

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Vừa xong đêm tân hôn, em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, lý do cô ấy đưa ra khiến tôi chỉ muốn "độn thổ" ngay lập tức

Vừa xong đêm tân hôn, em dâu thẳng tay vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, lý do cô ấy đưa ra khiến tôi chỉ muốn "độn thổ" ngay lập tức

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Đi bơi cùng bạn bè, bé trai la hét khi bị cá sấu tấn công và cái kết thót tim

Đi bơi cùng bạn bè, bé trai la hét khi bị cá sấu tấn công và cái kết thót tim

Video 1 giờ 33 phút trước
Nuôi con của nhân tình suốt 10 năm sau khi chồng mất, tôi quỵ ngã khi có người bước vào nhà đòi lại con

Nuôi con của nhân tình suốt 10 năm sau khi chồng mất, tôi quỵ ngã khi có người bước vào nhà đòi lại con

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Nghe tiếng khóc trong vườn sắn, người phụ nữ phát hiện em bé được quấn trong chiếc khăn

Nghe tiếng khóc trong vườn sắn, người phụ nữ phát hiện em bé được quấn trong chiếc khăn

Video 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 4/3/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe tải cẩu vướng dây điện, tài xế bị điện giật tử vong thương tâm

Xe tải cẩu vướng dây điện, tài xế bị điện giật tử vong thương tâm

Kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt, người phụ nữ phải cắt cụt chi

Kẹt nguyên bàn tay trong máy xay thịt, người phụ nữ phải cắt cụt chi

Bé 10 tuổi chấn thương sọ não do tai nạn khi trượt patin

Bé 10 tuổi chấn thương sọ não do tai nạn khi trượt patin

TP.HCM: Thêm 48 người nhập viện do ăn bánh mì, nâng tổng số người ngộ độc lên 54 trường hợp

TP.HCM: Thêm 48 người nhập viện do ăn bánh mì, nâng tổng số người ngộ độc lên 54 trường hợp

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm hơn 100 nhà tốc mái, hư hỏng ở xã miền núi

Quảng Ngãi: Lốc xoáy làm hơn 100 nhà tốc mái, hư hỏng ở xã miền núi

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng