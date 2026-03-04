Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

Tự xưng cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư, kẻ gian gọi điện yêu cầu cập nhật thông tin doanh nghiệp rồi gửi link giả mạo để “xác thực”. Chỉ vài phút sau khi quét khuôn mặt, nữ giám đốc ở Hà Nội mất gần 1 tỷ đồng.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 3/3, Công an phường Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang điều tra vụ chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), gọi điện yêu cầu người dân truy cập đường link để bổ sung thông tin doanh nghiệp.

Cụ thể, sáng 27/2, chị T. (SN 1982, trú tại Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là cán bộ Sở KH&ĐT Hà Nội, yêu cầu xác nhận thông tin đăng ký kinh doanh của công ty do chị làm đại diện pháp luật.

Do đối tượng cung cấp nhiều thông tin trùng khớp với dữ liệu doanh nghiệp, chị T. tin tưởng và làm theo hướng dẫn, truy cập vào đường link do người này gửi để hoàn tất thủ tục.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, trong quá trình đăng nhập tài khoản và thực hiện xác thực khuôn mặt để “đóng phí”, chị phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ gần 1 tỷ đồng. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, chị đã đến cơ quan công an trình báo.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để yêu cầu cung cấp thông tin, truy cập đường link hoặc cài đặt ứng dụng lạ. Tuyệt đối không làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại.

Theo cơ quan chức năng, việc truy cập link hoặc cài đặt phần mềm giả mạo có thể khiến điện thoại bị chiếm quyền điều khiển, từ đó kẻ gian dễ dàng truy cập tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt tiền. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

