Đừng chủ quan! Ăn nhiều thịt lợn có thể khiến tình trạng bệnh của 4 nhóm người này trầm trọng hơn

Sống khỏe 04/03/2026 11:00

Thịt lợn là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của người Việt nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn nhiều thịt lợn.

Thịt lợn chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, bao gồm protein, sắt, kẽm, vitamin B12 và các vitamin B khác như niacin, riboflavin và thiamine. Thịt lợn là nguồn cung cấp protein tuyệt vời, thịt giúp xây dựng và sửa chữa cơ bắp cũng như các tế bào trong cơ thể. Protein cũng hỗ trợ tạo cảm giác no, chống nhiễm trùng, vận chuyển chất dinh dưỡng và oxy đi khắp cơ thể, giữ cân bằng chất lỏng trong cơ thể và làm đông máu.

Đừng chủ quan! Ăn nhiều thịt lợn có thể khiến tình trạng bệnh của 4 nhóm người này trầm trọng hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy thịt lợn mang lại nguồn dinh dưỡng tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng ăn được. Dưới đây là những người nên hạn chế ăn thịt lợn.

4 đối tượng nên hạn chế ăn thịt lợn 

Người bị sỏi thận

Sỏi thận hình thành khi các chất khoáng trong nước tiểu kết tinh lại. Thịt lợn chứa nhiều protein, khi tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng lượng oxalate trong nước tiểu, một trong những nguyên nhân gây sỏi thận. Người bị sỏi thận nên hạn chế ăn thịt lợn, đặc biệt là nội tạng động vật. Nên uống nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và trái cây để giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Người thừa cân, béo phì

Thịt lợn, đặc biệt là phần mỡ, chứa nhiều calo và chất béo. Ăn quá nhiều thịt lợn, đặc biệt là thịt mỡ, có thể dẫn đến tăng cân, béo phì, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, tim mạch.

Người béo phì, thừa cân nên hạn chế ăn thịt lợn mỡ, thay vào đó nên chọn thịt nạc và chế biến bằng các phương pháp lành mạnh như luộc, hấp. Nên kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và tập luyện thể dục thường xuyên để kiểm soát cân nặng.

Đừng chủ quan! Ăn nhiều thịt lợn có thể khiến tình trạng bệnh của 4 nhóm người này trầm trọng hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người cao huyết áp

Thịt lợn, đặc biệt là các phần mỡ, chứa lượng lớn chất béo bão hòa. Đối với người bệnh huyết áp cao, việc tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn. Để bảo vệ sức khỏe, người bệnh nên hạn chế ăn thịt đỏ, đặc biệt là các phần có nhiều mỡ, thay vào đó là các loại thịt trắng như thịt gà không da, cá.

Người bị tim mạch

Do thịt lợn có thành phần đạm cao nên người bị tim mạch không nên ăn thịt lợn. Việc hấp thu quá nhiều chất sẽ làm tăng lượng cholesterol trong máu, từ đó gây ra nhiều thể bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch tai biến nhồi máu cơ tim đột quỵ Người bị tim mạch cũng không nên ăn quá 50-70 gam/bữa. Bên cạnh đó, việc duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, giàu rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt cũng rất quan trọng.

Đừng chủ quan! Ăn nhiều thịt lợn có thể khiến tình trạng bệnh của 4 nhóm người này trầm trọng hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ăn thịt lợn cần lưu ý gì để tốt cho sức khỏe?

Ngoài tìm hiểu những ai không nên ăn thịt lợn, để sử dụng thực phẩm này một cách an toàn và tốt cho sức khỏe, bạn còn cần lưu ý:

Dù bạn ăn bất kỳ phần thịt lợn nào, được chế biến theo cách nào, bạn cũng không nên ăn quá nhiều. Trung bình, tổng lượng thịt tiêu thụ chỉ nên ở mức 75g mỗi ngày bao gồm cả thịt lợn, thịt gia cầm hay thịt các loại gia súc khác. Tốt nhất, mỗi tuần bạn nên ăn thịt lợn khoảng 2 lần, mỗi lần từ 100 - 150g là hợp lý.

Món thịt lợn tốt nhất cho sức khỏe là các món ít chất béo, được chế biến theo cách luộc, hấp, hầm sẽ tốt hơn món chiên, nướng.

Khi ăn thịt lợn, bạn nên lưu ý kết hợp ăn thêm các loại rau, củ, quả bởi thịt lợn không có chất xơ, giàu protein dễ gây táo bón, khó tiêu. Các loại rau, củ, quả giàu vitamin C khi kết hợp với thịt lợn sẽ tăng khả năng hấp thụ sắt.

Đừng chủ quan! Ăn nhiều thịt lợn có thể khiến tình trạng bệnh của 4 nhóm người này trầm trọng hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Thịt lợn tươi luôn tốt hơn thịt lợn chế biến sẵn. Các sản phẩm thịt xông khói, thịt nguội, xúc xích tiềm ẩn những thành phần có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Loại thịt Tết đền nhà nào cũng phải có nhưng không ăn những bộ phận này nếu không muốn cân nặng tăng

Thịt gà là món ăn quen thuộc và được nhiều người yêu thích nhờ có nguồn dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của con gà cũng tốt và an toàn khi ăn.

Xem thêm
