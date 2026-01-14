Điểm danh 5 thực phẩm giàu kẽm nhưng không phải thịt đỏ, vô cùng tốt cho sức khỏe

Sống khỏe 14/01/2026 05:30

Kẽm là khoáng chất thiết yếu để cơ thể có sức khỏe tốt. Kẽm tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng, duy trì hệ thống miễn dịch, phát triển và sửa chữa các mô trong cơ thể.

Kẽm là một khoáng chất vi lượng đóng vai trò then chốt trong nhiều chức năng của cơ thể, từ hỗ trợ hệ miễn dịch, tăng tốc độ làm lành vết thương đến duy trì sự phát triển cân bằng và khỏe mạnh. Thịt bò là một trong những nguồn thực phẩm giàu kẽm và hiệu quả. Kẽm trong thịt bò ở dạng dễ hấp thụ, giúp cơ thể sử dụng tối ưu.

Điểm danh 5 thực phẩm giàu kẽm nhưng không phải thịt đỏ, vô cùng tốt cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vẫn có những thực phẩm giàu kẽm nhưng không phải là thịt đỏ, cực kỳ tốt cho sức khỏe của chúng ta. 

Điểm danh 5 thực phẩm giàu kẽm

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu xanh, đậu lăng đều chứa một lượng lớn kẽm. Trên thực tế, 100 gram đậu lăng nấu chín chứa khoảng 12% lượng kẽm mà cơ thể bạn cần mỗi ngày. Chúng là nguồn cung cấp kẽm quan trọng, đặc biệt đối với những người ăn chay và những người theo chế độ ăn không có thịt. Các loại đậu cũng là nguồn cung cấp protein và chất xơ dồi giàu.

Trứng

Ăn trứng cũng có thể giúp bạn bổ sung thêm kẽm, mặc dù chúng không chứa nhiều kẽm như các thực phẩm khác. Một quả trứng lớn chứa khoảng 5% nhu cầu kẽm hàng ngày. Nó cũng cung cấp 77 calo, 6 gram protein, 5 gram chất béo lành mạnh và nhiều loại vitamin và khoáng chất khác, bao gồm vitamin B và selen. Trứng cũng là nguồn cung cấp choline quan trọng, một chất dinh dưỡng mà hầu hết mọi người đều thiếu.

Điểm danh 5 thực phẩm giàu kẽm nhưng không phải thịt đỏ, vô cùng tốt cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rau xanh

Chúng ta vẫn có thể tìm thấy một lượng kẽm tối thiểu để đáp ứng nhu cầu hàng ngày dành cho những người không ăn thịt. Một củ khoai tây chứa khoảng 1 mg kẽm, chiếm 9% nhu cầu về kẽm hàng ngày. Các loại rau khác như cải xanh và cải xoăn cung cấp khoảng 3% nhu cầu về kẽm. Hơn nữa chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư.

Sữa

Các thực phẩm như phô mai và sữa cung cấp một loạt các chất dinh dưỡng, bao gồm kẽm. Sữa và phô mai là hai thực phẩm chứa một lượng kẽm đáng chú ý. Ngoài ra, kẽm có trong sữa và phô mai có tính khả dụng cao, có nghĩa là hầu hết kẽm trong các loại thực phẩm này có thể được cơ thể hấp thụ tối đa. Ví dụ, 100gr phô mai cheddar chứa khoảng 28% lượng kẽm yêu cầu mỗi ngày, trong khi uống một cốc sữa đầy đủ chất béo chứa khoảng 9% lượng kẽm yêu cầu mỗi ngày. Bên cạnh đó, những thực phẩm này cũng đi kèm với một số chất dinh dưỡng khác được coi là quan trọng đối với sức khỏe của xương, bao gồm protein, canxi và vitamin D.

Điểm danh 5 thực phẩm giàu kẽm nhưng không phải thịt đỏ, vô cùng tốt cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Động vật có vỏ

Động vật có vỏ như hàu, cua, sò, hến,vv...là loại thực phẩm nhiều kẽm và ít calo. Đặc biệt là hàu, với 6 con hàu trung bình cung cấp 32 mg kẽm, tương đương 291% lượng kẽm yêu cầu của 1 ngày. Trong 100 gram cua Alaska chứa 7.6 mg kẽm, chiếm 69% nhu cầu kẽm của chúng ta mỗi ngày. Các loài động vật có vỏ nhỏ khác như tôm và trai cũng là nguồn cung cấp kẽm tốt. Tuy nhiên, đối với những người đang mang thai, hãy đảm bảo ăn các loài động vật có vỏ khi đã được nấu chín hoàn toàn trước khi bạn ăn để giảm thiểu nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

