Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một ly nước gừng ấm mỗi sáng?

Gừng là loài cây có hoa nguồn gốc từ Đông Nam Á, thuộc họ Gừng (Zingiberaceae) – cùng họ với nghệ. Phần chúng ta thường sử dụng chính là thân rễ nằm dưới đất, hay còn gọi quen thuộc là củ gừng.

Bên cạnh đó, nước gừng còn được chứng minh có chứa canxi, phốt pho, magie, vitamin B9, selen,… có nhiều công dụng với cơ thể. Hàm lượng kali ấn tượng trong thức uống này còn hỗ trợ thúc đẩy trao đổi chất, duy trì huyết áp và đường huyết ổn định.

Trước khi tìm hiểu, giải đáp câu hỏi uống nước gừng buổi sáng có tốt không, bạn cũng nên nắm rõ thành phần dinh dưỡng có trong thức uống này. Theo các nghiên cứu, nước gừng có chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, đặc biệt là các chất chống oxy hóa hỗ trợ đào thải độc tố, bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim mạch, ung thư và tiểu đường.

Uống nước gừng buổi sáng có tốt không?

Nhiều người có thói quen uống nước gừng vào buổi sáng. Vậy uống nước gừng buổi sáng có tốt không? Một số lợi ích mà bạn có thể nhận được khi uống nước gừng vào buổi sáng chính là câu trả lời chi tiết nhất. Cụ thể là:

Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân: Những hợp chất có trong nước gừng có thể thúc đẩy hoạt động trao đổi chất trong cơ thể, từ đó giúp bạn đốt cháy nhiều calo hơn và bạn sẽ nhanh chóng thực hiện được mục tiêu giảm cân của mình.

Chống viêm: Nếu bạn không gặp phải những vấn đề về tiêu hóa thì thói quen uống nước gừng vào buổi sáng là thói quen rất tốt. Nước gừng có chứa các chất chống viêm tự nhiên, có thể giúp kiểm soát cơn đau khớp và cải thiện tình trạng viêm trong các bệnh lý như viêm khớp.

Tăng cường miễn dịch: Những hoạt chất trong nước gừng giúp cơ thể được tăng cường miễn dịch tự nhiên, chống nhiễm trùng hiệu quả, từ đó giúp cơ thể phòng chống một số bệnh nhiễm trùng thông thường.

Hỗ trợ tiêu hóa: Nếu bạn thường xuyên bị khó chịu hay đầy bụng thì thói quen uống nước gừng buổi sáng có thể mang lại những hiệu quả tích cực. Nhâm nhi một cốc nước gừng ấm vào buổi sáng có thể giúp kích thích tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột, từ đó giảm triệu chứng đầy hơi, chướng bụng,…

Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng phụ khi lạm dụng nước gừng

Tuy rằng nước gừng có nhiều công dụng tốt với sức khỏe nhưng nếu lạm dụng vẫn có thể gây tác dụng phụ, điển hình như:

Uống nhiều nước gừng buổi sáng gây đầy hơi, ợ nóng, khó tiêu, đau dạ dày, kích ứng miệng.

Lạm dụng nhiều nước gừng làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim, không tốt cho hệ thống tim mạch.

Gừng sử dụng ở liều cao sẽ dẫn đến nguy cơ co thắt tử cung sớm, gây vấn đề đau bụng, trào ngược axit dạ dày,… trong thời gian mang thai.

Người mắc bệnh tiểu đường cần hạn chế uống nước gừng hoặc trà gừng vì có thể làm giảm đường huyết, không tốt cho bệnh tình.

Ảnh minh họa: Internet

Gừng nói chung và nước gừng nói riêng có thể kích thích sản sinh dịch mật dẫn đến kích ứng tiêu hóa, tạo cảm giác khó chịu ở dạ dày.

Uống nhiều nước gừng khi chưa ăn sáng tăng nguy cơ tiêu chảy, đi ngoài phân lỏng.

Tiêu thụ quá nhiều gừng làm xuất hiện phản ứng dị ứng với biểu hiện cụ thể như phát ban, đỏ mắt, ngứa ngáy, sưng môi, ngứa trong mắt,…