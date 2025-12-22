Gừng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, nhưng dùng thế nào để an toàn?

Hương thơm và hương vị độc đáo của gừng đến từ các loại tinh dầu tự nhiên của nó, trong đó quan trọng nhất là gingerol. Gingerol là hợp chất có hoạt tính sinh học chính trong gừng. Nó chịu trách nhiệm cho phần lớn các đặc tính y học của gừng.

Gừng có một lịch sử rất lâu đời, được sử dụng sớm ngay cả trong các bài thuốc y học cổ truyền. Nó được sử dụng để hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa, giảm buồn nôn, giúp chống lại bệnh cúm và cảm lạnh thông thường.

Chống viêm hiệu quả: Gừng giúp giảm các phản ứng viêm trong cơ thể, đặc biệt được dùng làm thuốc hỗ trợ giảm viêm họng, viêm khớp.

Bổ sung chất chống oxy hóa: Các hợp chất trong gừng giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa, phòng ngừa bệnh tim mạch, thoái hóa thần kinh và một số ung thư.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Với vị cay và tính nóng, gừng kích thích tiêu hóa, giảm buồn nôn, đầy hơi và giúp cải thiện chức năng tiêu hóa tổng thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cân bằng đường huyết: Một số nghiên cứu cho thấy gừng có thể hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu, giúp người bệnh tiểu đường ổn định hơn.

Giảm cholesterol xấu LDL: Nhờ đó giảm nguy cơ tăng huyết áp, mỡ máu và các bệnh liên quan.

Hỗ trợ giảm cân: Kết hợp với chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý, gừng góp phần thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng và giảm mỡ thừa hiệu quả.

Cách sử dụng gừng an toàn

Bắt đầu với liều lượng thấp

Bất kể hợp chất có lợi đến đâu, thì liều lượng phù hợp chính là chìa khóa. Nghiên cứu cho thấy rằng, gừng an toàn khi dùng tối đa 4g mỗi ngày, dùng liều lượng cao hơn có thể dẫn đến chứng ợ nóng, tiêu chảy hoặc trào ngược axit.

Ảnh minh họa: Internet

Một cách tiếp cận an toàn hơn là sử dụng gừng trong món ăn bằng cách bào vào súp, thêm vào món xào. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy liều lượng trong khoảng 0,5g đến 3g mỗi ngày vừa hiệu quả lại vừa dễ dung nạp.

Không uống trà gừng cô đặc

Với nhiều người, uống trà gừng vào buổi sáng là thói quen hằng ngày. Trà được pha bằng cách ngâm các lát gừng tươi trong nước nóng từ 5-10 phút là tạo ra tách trà gừng dịu nhẹ, thân thiện với dạ dày.

Vì mục đích an toàn khi sử dụng, bạn nên tránh sử dụng các loại trà gừng cô đặc hoặc chiết xuất gừng mạnh khi bụng đói. Vì vậy, nó dễ gây kích ứng thực quản hoặc làm chứng trào ngược trầm trọng hơn. Một tách trà gừng loãng trước hoặc trong bữa ăn có thể làm dịu cơn buồn nôn và hỗ trợ tiêu hóa mà không gây quá tải cho đường ruột của bạn.

Kết hợp gừng với thức ăn và chất béo

Một mẹo đơn giản nhưng mang lại hiệu quả lâu dài đó là dùng gừng cùng với bữa ăn thay vì ăn gừng sống trực tiếp. Thức ăn sẽ là lớp đệm, giúp giảm kích ứng của gừng lên dạ dày.

Ảnh minh họa: Internet

Việc thêm một chút chất béo lành mạnh như dầu ô liu trong các món xào có gừng làm gia vị, sẽ giúp làm dịu độ cay nồng, giúp cơ thể hấp thụ các hoạt chất của gừng tốt hơn.

Dùng gừng được nấu chín

Gừng được nấu chín sẽ giảm được độ cay nhưng vẫn giữ được lợi ích. Gừng ngâm đường hoặc gừng dạng kẹo mềm cũng rất phổ biến để làm dịu cơn buồn nôn hoặc phù hợp với những người kén ăn muốn kích thích vị giác.