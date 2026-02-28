Thì là, không chỉ là rau gia vị mà còn là 'vị thuốc' vàng cho hệ tiêu hóa

Sống khỏe 28/02/2026 05:00

Không chỉ giúp món ăn dậy mùi, đặc biệt là các món cá, thì là còn đóng vai trò như một “chất điều hòa tiêu hóa” tự nhiên, đặc biệt hữu ích khi dùng cùng các món ăn giàu đạm và dễ sinh hơi trong bữa ăn hằng ngày.

Cây thì là có mùi thơm đặc trưng rất dễ nhận biết, ngay cả khi đã nấu chín. Hiện nay, rất nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam trồng cây thì là để làm dược liệu và làm rau. Bởi trong thì là có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, mangan, sắt, folate,… mang đến nhiều lợi ích nổi bật cho sức khỏe. Thì là có thể ăn như rau hoặc bào chế thành tinh dầu, thuốc viên, thuốc sắc,…

Thì là, không chỉ là rau gia vị mà còn là 'vị thuốc' vàng cho hệ tiêu hóa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những lợi ích nổi bật của cây thì là

Toàn thân cây thì là đều có thể sử dụng để ăn hoặc làm thuốc với những lợi ích nổi bật sau.

Tăng sức đề kháng, chống nhiễm trùng: Các hợp chất chống oxy hóa như flavonoid, terpenoids, tanin trong cây thì là có đặc tính chống viêm, chống nhiễm trùng. Chưa hết, vitamin C trong thì là còn giúp tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Chính vì vậy, ăn thì là mỗi ngày cũng là cách giúp bạn có một cơ thể khỏe mạnh và phòng tránh nhiễm bệnh.

Làm lành vết thương, vết cắn côn trùng: Nếu bị côn trùng cắn đốt hoặc có vết thương ngoài da, bạn có thể bôi tinh dầu cây thì là hoặc đắp trực tiếp cây thì là giã nát lên vết thương. Việc này sẽ giúp loại bỏ chất độc trong vết cắn đốt, đồng thời, giúp vết thương mau lành từ bên trong.

Thì là, không chỉ là rau gia vị mà còn là 'vị thuốc' vàng cho hệ tiêu hóa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện hệ hô hấp: Nếu bạn bị viêm họng, ho có đờm thì có thể dùng cây thì là để cải thiện tình trạng. Theo đó, tinh dầu từ hạt thì là rất tốt cho hệ hô hấp, bạn chỉ cần súc miệng với 1 - 1,5 thìa tinh dầu này hàng ngày thì tình trạng ho và đau rát họng sẽ được thuyên giảm rõ rệt.

Tốt cho hệ tim mạch: Với đặc tính chống viêm, chống oxy hóa nên cây thì là còn mang đến lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Đặc biệt, chiết xuất từ lá thì là có tác dụng hạ cholesterol và triglyceride trong máu; còn các thành phần canxi, kali, phốt pho thì giúp duy trì sự chắc khỏe cho xương khớp.

Điều hòa kinh nguyệt: Sử dụng kết hợp tinh chất cây thì là với vitamin E vừa giúp chị em điều hòa kinh nguyệt, vừa giảm triệu chứng đau bụng khi hành kinh. Thậm chí, đây là cách giảm đau bụng kinh hiệu quả hơn hẳn so với việc sử dụng các loại thuốc giảm đau.

Thì là, không chỉ là rau gia vị mà còn là 'vị thuốc' vàng cho hệ tiêu hóa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng cần thận trọng khi sử dụng

Để đảm bảo an toàn sức khỏe, các đối tượng sau đây không nên sử dụng thì là:

Phụ nữ mang thai: Thì là có tác dụng kích thích tử cung, vì vậy phụ nữ mang thai không nên dùng quá nhiều thìa là mà nên tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Người dùng các loại thuốc chứa estrogen: Không nên sử dụng thì là đồng thời với các loại thuốc chứa estrogen như thuốc tránh thai chứa estrogen hoặc viên uống chứa estrogen. Kết hợp này có thể gây tác động phụ hoặc tương tác không mong muốn.

Người dùng các loại thuốc như Tamoxifen: Tamoxifen là một loại thuốc thường được sử dụng trong điều trị ung thư vú. Sử dụng thì là đồng thời với Tamoxifen có thể gây tương tác thuốc không mong muốn.

Thì là, không chỉ là rau gia vị mà còn là 'vị thuốc' vàng cho hệ tiêu hóa - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người dùng các loại kháng sinh như Ciprofloxacin: Kết hợp thì là với một số loại kháng sinh như Ciprofloxacin có thể gây tác động không mong muốn hoặc làm giảm tác dụng của kháng sinh.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Nước dừa là thức uống được nhiều người yêu thích và sử dụng uống hàng ngày, vậy uống nước dừa vào buổi sáng có tác dụng gì?

