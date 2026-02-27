Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

Sống khỏe 27/02/2026 11:30

Nước dừa là thức uống được nhiều người yêu thích và sử dụng uống hàng ngày, vậy uống nước dừa vào buổi sáng có tác dụng gì?

Nước dừa tươi là loại đồ uống nhiệt đới phổ biến. Nước dừa tươi có nhiều lợi ích cho sức khỏe ngoài hương vị tuyệt vời và khả năng cung cấp nước tự nhiên. Cùng tìm hiểu lý do tại sao nên uống nước dừa tươi vào buổi sáng.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng khi uống nước dừa mỗi sáng 

Nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa: Uống nước dừa buổi sáng ngay trước khi ăn sáng sẽ tạo cảm giác no lâu hơn. Nhờ đó, ngăn ngừa được tình trạng thèm ăn, ăn quá nhiều. Nước dừa cũng chứa rất ít calo nên dễ tiêu, tránh cảm giác chướng bụng, đầy hơi sau bữa ăn.

Hỗ trợ giảm cân: Trong nước dừa chứa rất ít calo và không chứa chất béo nên không làm tích lũy chất béo có hại bên trong cơ thể. Hơn nữa, uống nước dừa thường xuyên còn tạo cảm giác no lâu hơn. Từ đó, hỗ trợ tối đa quá trình giảm cân.

Giải độc cơ thể: Với hàm lượng chất điện giải cao và lượng nước tự nhiên, nước dừa có tác dụng lợi tiểu nhẹ, giúp cơ thể loại bỏ một phần chất cặn bã qua đường nước tiểu. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa trong nước dừa còn có thể giúp giảm căng thẳng oxy hóa ở gan và hỗ trợ loại bỏ độc tố. Do đó, với thắc mắc “uống nước dừa buổi sáng có tốt không”, câu trả lời là “có”.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp da bạn đẹp hơn: Các loại vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa trong nước dừa có thể giúp cải thiện độ ẩm của da và cải thiện các biểu hiện lão hóa trên da, giúp các tế bào da sớm phục hồi và trắng sáng hơn. Vì thế, bạn nên bổ sung nước dừa vào thực đơn nếu muốn có làn da đẹp, mịn màng.

Đối tượng nào không nên uống nước dừa?

Mặc dù nước dừa rất tốt cho cơ thể nhưng những đối tượng dưới đây cũng được khuyến cáo không nên uống quá nhiều loại thức uống này:

Người mắc bệnh thận: Nước dừa chứa một lượng lớn kali. Trong khi đó, chức năng thận suy giảm sẽ khiến cho hoạt động đào thải kali bị ngưng trệ, gây tích tụ kali và quá tải thận.

Người bị xơ nang: Xơ nang là căn bệnh di truyền làm phổi, làm cho hệ tiêu hoá bị tổn thương nghiêm trọng. Căn bệnh này gây suy giảm nồng độ muối bên trong cơ thể nên bệnh nhân cần bổ sung nhiều natri hơn. Mặc dù vậy, nước dừa lại chứa quá nhiều kali, gây suy giảm natri đột ngột.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người đang phục hồi sau phẫu thuật: Nước dừa gây tụt huyết áp và ít hấp thụ lượng đường.

Người có tạng âm: Những người bị lạnh tay, chân, thịt mềm, nhão, thường xuyên bị tiêu chảy,... cần tránh uống nước dừa do đây là thức uống thuộc tính lạnh.

Phụ nữ bị đau bụng kinh: Cổ tử cung của phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt thường bị lạnh. Trong khi đó, nước dừa có tính hàn sẽ khiến bạn dễ bị đau bụng hơn.

Mẹ bầu trong 3 tháng đầu của thai kỳ: Lúc này, phôi thai còn yếu nên cần được giữ ấm. Việc uống nước dừa trong 3 tháng đầu của thai kỳ khiến cho mẹ bầu bị ốm nghén, nôn mửa, đầy bụng, khó tiêu,... 

Uống nước dừa tươi vào buổi sáng có tốt hay không?

Uống nước dừa tươi vào buổi sáng có tốt hay không?

Nước dừa tươi là thức uống lành mạnh được nhiều người yêu thích, vậy uống nước dừa tươi vào buổi sáng có tác dụng gì?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn uống một cốc nước dừa vào mỗi buổi sáng?

