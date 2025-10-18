Nước dừa tươi là một loại đồ uống nhiệt đới phổ biến. Nước dừa tươi có nhiều lợi ích cho sức khỏe ngoài hương vị tuyệt vời và khả năng cung cấp nước tự nhiên. Cùng tìm hiểu uống nước dừa tươi vào buổi sáng có tốt hay không?

Thói quen uống nước dừa buổi sáng mang đến rất nhiều tác dụng tuyệt vời cho cơ thể, bao gồm:

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống nước dừa buổi sáng mang đến rất nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Đây được coi là thức uống giải khát kỳ diệu, giúp bổ sung đầy đủ các chất điện giải để tăng cường năng lượng ngay lập tức.

Nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa

Uống nước dừa buổi sáng ngay trước khi ăn sáng sẽ tạo cảm giác no lâu hơn. Nhờ đó, ngăn ngừa được tình trạng thèm ăn, ăn quá nhiều. Nước dừa cũng chứa rất ít calo nên dễ tiêu, tránh cảm giác chướng bụng, đầy hơi sau bữa ăn.

Cải thiện hệ miễn dịch

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Tổ chức Y tế Thế giới uống nước dừa rất tốt cho sức khỏe hệ miễn dịch. Trong thành phần của nước dừa có đến 95% là nước nên đây là loại thức uống giúp bổ sung đầy đủ lượng nước cho cơ thể. Đồng thời, uống nước dừa khi bụng đói còn có khả năng nâng cao hệ thống miễn dịch. Nhờ đó, bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Bù điện giải

Theo một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi ngày, một người lớn cần đến 3.510mg kali để duy trì sức khỏe. Trong khi đó, một trái dừa cung cấp khoảng 600mg kali. Vì vậy, uống nước dừa buổi sáng là cách hiệu quả để bạn bổ sung đầy đủ chất điện giải. Từ đó, duy trì được sự tập trung cao độ, giúp cân bằng mức pH, ổn định thân nhiệt. Bên cạnh đó, cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân

Trong nước dừa chứa rất ít calo và không chứa chất béo nên không làm tích lũy chất béo có hại bên trong cơ thể. Hơn nữa, uống nước dừa thường xuyên còn tạo cảm giác no lâu hơn. Từ đó, hỗ trợ tối đa quá trình giảm cân.

3 lưu ý quan trọng khi uống nước dừa

Mặc dù rất tốt, bạn cần lưu ý để uống nước dừa đúng cách, tránh gây hại cho sức khỏe:

Ảnh minh họa: Internet

Uống đúng lượng và đúng thời điểm

Lượng dùng: Không nên lạm dụng. Chỉ nên uống tối đa 1 đến 2 quả dừa mỗi ngày và không nên uống liên tục trong thời gian dài. Uống quá nhiều có thể gây thừa Kali, dẫn đến mệt mỏi, mỏi cơ, hoặc rối loạn điện giải.

Tránh uống vào buổi tối: Nước dừa có tính hàn (lạnh). Uống vào buổi tối, đặc biệt là khi uống lạnh, có thể dễ gây lạnh bụng, khó tiêu, chân tay bủn rủn và ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Uống từ từ: Không nên uống quá nhanh một lượng lớn, nhất là khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc sau khi tập luyện cường độ cao, để tránh bị "rũ nước", đuối sức.

Thận trọng với nhóm người có cơ địa đặc biệt

Nước dừa không phù hợp cho tất cả mọi người, một số đối tượng cần hạn chế hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ:

Người bị Huyết áp thấp: Hàm lượng Kali trong nước dừa có thể làm hạ huyết áp, khiến tình trạng huyết áp thấp trở nên nghiêm trọng hơn.

Người có bệnh lý về Thận: Do nước dừa rất giàu Kali, người bị suy thận mạn hoặc suy thận nặng cần kiểm soát nghiêm ngặt lượng Kali nạp vào cơ thể, nếu không có thể dẫn đến tăng Kali máu nguy hiểm.

Người có thể trạng hàn (lạnh): Người bị thấp khớp, cảm lạnh, tiêu chảy, hoặc mệt tim do lạnh nên kiêng nước dừa vì tính hàn của nó.

Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ mang thai (3 tháng đầu): Nên cẩn trọng, tham khảo ý kiến bác sĩ.

Không pha trộn và ưu tiên dừa tươi

Ưu tiên nước dừa nguyên chất: Hạn chế uống nước dừa đóng hộp, đã qua xử lý vì thường chứa thêm đường hoặc chất bảo quản.

Không kết hợp với đá lạnh hoặc hải sản: Nước dừa đã có tính hàn. Việc kết hợp thêm đá lạnh hoặc các thực phẩm có tính hàn (như hải sản) có thể làm tăng tính lạnh, dễ gây lạnh bụng, đầy hơi, khó tiêu hoặc tiêu chảy.

Thêm chút muối: Một chút muối sẽ giúp dạ dày dễ hấp thu nước dừa hơn, hạn chế tình trạng chướng bụng.