Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 10/12/2025 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ vào đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Dưới tác động tích của của nhị hợp, vận trình công danh sự nghiệp tiến triển thuận lợi hơn nhiều khi bản mệnh dễ dàng tiếp thu ý kiến đóng góp của mọi người xung quanh.

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này rất nhiệt tình, hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, tuy vậy, không phải ai cũng xứng đáng với lòng tốt của tuổi Thân đâu. Thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội làm việc tổn hại đến bản mệnh. Dù gặp phải chuyện này thì cũng không nên quá bi quan.

Ngũ hành Hỏa khắc Kim cũng khiến vận trình tình duyên kém hài hòa. Con giáp này dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày do ý kiến của đôi bên có một đôi chỗ mâu thuẫn với nhau. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn.

Con giáp tuổi Thìn 

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, con giáp tuổi Thìn mong muốn có thể tập trung vào công việc hoặc các vấn đề cá nhân thì ai đó liên tục làm phiền dưới sức ảnh hưởng của Thương Quan khiến cho bạn buộc phải ngắt quãng kế hoạch của mình. Điều này có thể gây cho bạn sự thất vọng, chán nản, tuy nhiên đừng vì thế mà có suy nghĩ muốn trả thù nhé.

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thổ - Hỏa tương sinh tốt cho ai đang muốn cải thiện mối quan hệ hiện tại, nhất là những người từng phạm lỗi với người khác thì đây là cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, lấy lại lòng tin của họ. Ai đang có gia đình hạnh phúc thì nên tìm cách vun vén những gì đang có, chớ đứng núi này trông núi nọ.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú, khuyên bản mệnh nên kiêng cữ những việc liên quan tới khởi công tạo tác việc gì. Đặc biệt, ngày này kỵ nhất là chôn cất, sửa đắp mồ mả, đóng thọ đường (đóng hòm để sẵn). 

Con giáp tuổi Thân 

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Thân có thể hoàn thành xuất sắc công việc được phân công, khiến lãnh đạo hài lòng và đánh giá cao. Thông qua quá trình làm việc, bạn còn phát hiện ra tiềm năng mới của mình.

Đúng ngày mai, thứ Năm 11/12/2025, 3 con giáp Trời cao an bài vận số, tiền vàng bao phủ, Lộc đến trước ngõ, đầu tư trúng to giàu sụ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy có cách hợp lý để phát huy thế mạnh, bạn sẽ còn phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ hơn cả bây giờ. Nếu còn băn khoăn trước các sự lựa chọn, bạn cũng có thể hỏi ý kiến của người thân quen, ai cũng sẵn sàng đưa ra giúp bạn những gợi ý thôi.

Thổ sinh Kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất hài hòa. Trải qua những mâu thuẫn, hai người lại càng thêm thấu hiểu và quý trọng nhau hơn. Cả hai đều nhất trí sẽ cùng chung tay xây dựng một gia đình hạnh phúc đáng ngưỡng mộ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

