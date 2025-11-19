Đúng ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, 3 con giáp phất lên ngoạn mục, Lộc Lá nở rộ, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc sống dư dả, cả đời ấm no

Đúng ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, người tuổi Mão đang mong đợi một cơ hội nào đó cho sự nghiệp, hoặc tìm kiếm một công việc mới khi có Chính Ấn nâng đỡ thì đúng là một thời điểm thích hợp cho bạn rồi đấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân mình trong các cuộc phỏng vấn, thuyết trình, may mắn sẽ mỉm cười với bạn. Đừng quên rằng sự nhẫn nại và tự tin chính là chìa khóa cho thành công của bạn.

Mộc - Kim xung khắc khuyên bản mệnh nên hoãn các kế hoạch hiện tại liên quan đến tài chính. Dường như mọi việc không diễn ra tốt đẹp giống như bạn kỳ vọng, và vì thế những mối lo của bạn có thể tăng lên trong thời gian tới, nếu như bạn không biết hoạch định một kế hoạch chi tiêu phù hợp hơn.

Đúng ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, dưới sự giúp sức của Tam Hợp, người tuổi Dậu dễ dàng khẳng định được vị thế của mình và nhận được sự tán thưởng của mọi người xung quanh. Bạn có thể tiếp tục đặt ra những đích đến cao xa hơn nữa cho bản thân và dần dần chinh phục. Tuy nhiên, bên cạnh đó, con giáp này cũng chớ nên kiêu căng, tự mãn quá mức. Bạn vẫn cần phải tự nhắc nhở mình quan sát và lắng nghe mọi sự vật, sự việc xảy ra xung quanh mình nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt đẹp. Người độc thân có thể có thiện cảm với ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nếu còn chưa kết hôn nhưng tình cảm đã chín muồi, hai người có thể nghĩ tới những chuyện xa xôi hơn.

Con giáp tuổi Mùi

Đúng ngày mai, thứ Năm 20/11/2025, tuổi Mùi được dự báo sẽ gặp may mắn đường sự nghiệp nhờ cát khí mà Tam Hợp mang tới. Công việc tiến triển ổn định, những bạn muốn thăng quan tiến chức nên tranh thủ thời gian tới đây để thể hiện năng lực của mình, công sức bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng, không đi đâu mà thiệt.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày này Mùi còn có đào hoa chỉ lối. Những người độc thân cô đơn được quý nhân dẫn lối trên con đường tìm kiếm tình yêu của đời mình, bạn bè rủ đi chơi thì đừng vội từ chối nhé, biết đâu lại có mối duyên bất ngờ. Các cặp đôi cũng có thêm cơ hội để vun vén mối quan hệ, hóa giải hiểu lầm.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!