Loại quả cứ ra chợ là có, giá rẻ như bèo nhưng lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Được biết trong quả táo có chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của bạn chẳng hạn như Carb, chất xơ, đường, chất béo, vitamin C, kali, magie,… Tuy cung cấp nhiều dinh dưỡng nhưng một quả táo chỉ có chứa 52 calo.

Táo không chỉ là món ăn nhẹ ngon miệng mà còn là một kho tàng dinh dưỡng, giàu chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, một lý do khiến nhiều người lựa chọn loại quả này đó là thơm ngon và có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Khi kết hợp với các loại thực phẩm khác thì các món ăn từ táo sẽ càng đa dạng, phong phú, mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

Tốt cho tim mạch

Trong táo có thành phần phenolic với tác dụng làm giảm cholesterol xấu. Từ đó, nó giúp ngăn chặn sự hình thành mảng bám trong thành động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành. Đây là cách mà trái táo chăm sóc sức khỏe tim mạch của chúng ta mỗi ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ đột quỵ

Mặc dù trong trái táo chứa đường nhưng đây đều là các loại đường đơn giản. Lượng đường trong táo không cao trong khi hàm lượng chất xơ và polyphenol lại cao nên đây vẫn là thực phẩm có chỉ số GI thấp, phù hợp với người bị tiểu đường. Theo các nghiên cứu, đây cũng là thực phẩm có tác dụng giảm nguy cơ đột quỵ.

Ăn táo thường xuyên tốt cho não bộ

Polyphenol có trong trái táo giúp bảo vệ các tế bào não khỏi sự thoái hóa, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer, Parkinson. Táo bù đắp sự thiếu hụt folate dẫn đến thoái hóa thần kinh do tuổi tác đồng thời làm giảm sự tích tụ của các protein gây bệnh Alzheimer và duy trì chất dẫn truyền thần kinh Acetylcholine.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của táo đến từ các hợp chất như flavonoid và triterpenoids, tập trung chủ yếu ở phần vỏ. Những hợp chất này có thể giúp chống lại sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Việc tiêu thụ táo thường xuyên được liên kết với việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư vú, ung thư ruột kết và ung thư phổi.

Khi ăn táo hàng ngày cần lưu ý gì?

Khi đã biết mỗi ngày ăn 1 quả táo có tác dụng gì, có lẽ bạn rất muốn khai thác hết lợi ích của loại trái cây này đúng không nào? Nếu đúng vậy, bạn đừng quên những lưu ý dưới đây:

Ảnh minh họa: Internet

Không nên chọn táo quá chín vì hàm lượng dinh dưỡng khi đó đã giảm đi đáng kể.

Táo là một loại trái cây trong nước không trồng được mà nhập khẩu hoàn toàn. Bạn nên mua táo ở những siêu thị lớn hoặc cửa hàng trái cây sạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bạn có thể ăn táo khi đói bụng, ăn trước các bữa ăn chính để giảm tiêu thụ thực phẩm giàu calo nhưng không nên ăn ngay sau khi vừa ăn no. Hãy chờ khoảng 30 phút sau khi ăn bữa chính rồi mới ăn táo để giảm gánh nặng cho dạ dày bạn nhé!

Dị ứng táo tuy không phổ biến nhưng vẫn có thể gặp phải. Những người bị dị ứng đào thường có nguy cơ cao bị dị ứng táo.