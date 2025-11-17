Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Trong quả thanh long chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, cụ thể:

Vitamin C: Cứ 100g thanh long sẽ chứa khoảng 34,7mg vitamin C, đáp ứng khoảng 58% nhu cầu nạp của người trưởng thành mỗi ngày;

Canxi: Cứ 100g thanh long sẽ chứa khoảng 0,5mg sắt. Sắt có tác dụng bổ trợ cho sức khỏe tim mạch và tăng cường tuần hoàn máu;

Chất xơ: Cơ thể con người cần chất xơ để hỗ trợ chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường;

Chất chống oxy hóa: Quả thanh long được biết đến là nguồn chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, anthocyanin, carotenoid và vitamin C. Cơ thể người cần chất chống oxy hóa để ngăn ngừa nguy cơ các tế bào ung thư phát triển và cả các bệnh lý về tim mạch.

Công dụng của quả thanh long

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, thanh long là lựa chọn tuyệt vời để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Hơn nữa, thanh long chứa prebiotics, một loại carbohydrate không tiêu hóa được, hoạt động như thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột (như lactobacilli và bifidobacteria), giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện chức năng tiêu hóa tổng thể.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Thanh long đóng góp tích cực vào việc duy trì một trái tim khỏe mạnh nhờ vào các chất béo lành mạnh (chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn có trong hạt) và chất xơ. Những thành phần này giúp giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và duy trì mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) trong máu. Đồng thời, việc điều hòa huyết áp nhờ các khoáng chất trong thanh long cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thanh long là loại quả lý tưởng cho chế độ ăn kiêng vì nó có lượng calo thấp và gần như không chứa chất béo, nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bên cạnh đó, thanh long còn cung cấp một lượng sắt đáng kể, kết hợp với vitamin C tự nhiên giúp cơ thể hấp thụ sắt tối đa, hỗ trợ quá trình tạo máu và giảm nguy cơ thiếu máu.

Cải thiện sức khỏe làn da

Vitamin C trong thanh long là một chất quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, một loại protein giúp duy trì độ săn chắc cho da. Vitamin C cũng giúp da tự phục hồi khi bị đứt tay hoặc các vết thương khác. Hoạt tính chống oxy hóa của vitamin C cũng có thể giúp hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời lên da, mặc dù các nghiên cứu trên người chưa chứng minh được điều này.

Món ngon từ quả thanh long

Sau đây là một vài gợi ý về cách chế biến quả thanh long thành món ăn vặt ngon miệng và đầy bổ dưỡng bạn có thể tham khảo:

Món sinh tố thanh long hấp dẫn: Thanh long kết hợp với sữa tươi hoặc sữa chua, cho vào máy xay trộn đều, bạn sẽ có ngay một thức uống thanh nhiệt cho mùa hè;

Salad thanh long: Sử dụng thêm xoài, táo, dưa hấu hoặc bất cứ loại quả nào bạn thích để kết hợp với thanh long hoàn thành món salad màu sắc bắt mắt;

Thanh long trộn sữa chua: Cắt nhỏ thanh long, thêm sữa chua, một chút sữa đặc và đá bào, bạn có ngay món ăn cho bữa phụ giàu dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo.