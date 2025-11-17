Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe

Dinh dưỡng 17/11/2025 11:25

Thanh long với vẻ ngoài độc đáo và ruột quả mọng nước, không chỉ là một món tráng miệng tuyệt vời mà còn là một kho tàng dinh dưỡng. Được mệnh danh là 'siêu trái cây' thanh long mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Quả thanh long và những giá trị dinh dưỡng

Trong quả thanh long chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất, cụ thể:

Vitamin C: Cứ 100g thanh long sẽ chứa khoảng 34,7mg vitamin C, đáp ứng khoảng 58% nhu cầu nạp của người trưởng thành mỗi ngày;

Vitamin B: Trong thanh long chứa các nhóm vitamin B gồm B1, B2 và B3;

Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Canxi: Cứ 100g thanh long sẽ chứa khoảng 0,5mg sắt. Sắt có tác dụng bổ trợ cho sức khỏe tim mạch và tăng cường tuần hoàn máu;

Chất xơ: Cơ thể con người cần chất xơ để hỗ trợ chức năng tiêu hóa, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường;

Chất chống oxy hóa: Quả thanh long được biết đến là nguồn chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol, anthocyanin, carotenoid và vitamin C. Cơ thể người cần chất chống oxy hóa để ngăn ngừa nguy cơ các tế bào ung thư phát triển và cả các bệnh lý về tim mạch.

Công dụng của quả thanh long 

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Với hàm lượng chất xơ dồi dào, thanh long là lựa chọn tuyệt vời để duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa và cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Hơn nữa, thanh long chứa prebiotics, một loại carbohydrate không tiêu hóa được, hoạt động như thức ăn cho các lợi khuẩn trong đường ruột (như lactobacilli và bifidobacteria), giúp cân bằng hệ vi sinh và cải thiện chức năng tiêu hóa tổng thể.

Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Thanh long đóng góp tích cực vào việc duy trì một trái tim khỏe mạnh nhờ vào các chất béo lành mạnh (chủ yếu là chất béo không bão hòa đơn có trong hạt) và chất xơ. Những thành phần này giúp giảm mức cholesterol LDL (cholesterol xấu) và duy trì mức cholesterol HDL (cholesterol tốt) trong máu. Đồng thời, việc điều hòa huyết áp nhờ các khoáng chất trong thanh long cũng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thanh long là loại quả lý tưởng cho chế độ ăn kiêng vì nó có lượng calo thấp và gần như không chứa chất béo, nhưng lại giàu chất xơ, giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, từ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả. Bên cạnh đó, thanh long còn cung cấp một lượng sắt đáng kể, kết hợp với vitamin C tự nhiên giúp cơ thể hấp thụ sắt tối đa, hỗ trợ quá trình tạo máu và giảm nguy cơ thiếu máu.

Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện sức khỏe làn da

Vitamin C trong thanh long là một chất quan trọng trong quá trình sản xuất collagen, một loại protein giúp duy trì độ săn chắc cho da. Vitamin C cũng giúp da tự phục hồi khi bị đứt tay hoặc các vết thương khác. Hoạt tính chống oxy hóa của vitamin C cũng có thể giúp hạn chế tác hại của ánh nắng mặt trời lên da, mặc dù các nghiên cứu trên người chưa chứng minh được điều này.

Món ngon từ quả thanh long

Sau đây là một vài gợi ý về cách chế biến quả thanh long thành món ăn vặt ngon miệng và đầy bổ dưỡng bạn có thể tham khảo:

Món sinh tố thanh long hấp dẫn: Thanh long kết hợp với sữa tươi hoặc sữa chua, cho vào máy xay trộn đều, bạn sẽ có ngay một thức uống thanh nhiệt cho mùa hè;

Việt Nam có “siêu trái cây” ngon, bổ, rẻ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Salad thanh long: Sử dụng thêm xoài, táo, dưa hấu hoặc bất cứ loại quả nào bạn thích để kết hợp với thanh long hoàn thành món salad màu sắc bắt mắt;

Thanh long trộn sữa chua: Cắt nhỏ thanh long, thêm sữa chua, một chút sữa đặc và đá bào, bạn có ngay món ăn cho bữa phụ giàu dinh dưỡng nhưng lại rất ít calo.

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Thanh long là loại quả siêu thực phẩm giải nhiệt với 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Thanh long là một loại trái cây nhiệt đới giàu giá trị dinh dưỡng. Nhiều bằng chứng cho thấy loại quả này có thể mang đến nhiều lợi ích sức khỏe đáng quý, chẳng hạn như bổ sung chất chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cho cơ thể.

Xem thêm
Từ khóa:   thanh long công dụng của thanh long dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Nạn nhân sống sót kể lại vụ đá đè xe khách: Tiếng la hét kêu cứu vang khắp chiếc xe bẹp rúm

Đời sống 35 phút trước
Top 3 con giáp số ĐỎ nhất trong 6 ngày tới (17/11 - 22/11), ra đường đạp ngay hủ vàng, đào trúng mỏ kim cương, gom hết vận may thiên hạ

Top 3 con giáp số ĐỎ nhất trong 6 ngày tới (17/11 - 22/11), ra đường đạp ngay hủ vàng, đào trúng mỏ kim cương, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đứt dây thừng khi nhảy bungee, nam thanh niên rơi từ độ cao 55 mét và cái kết

Đứt dây thừng khi nhảy bungee, nam thanh niên rơi từ độ cao 55 mét và cái kết

Video 59 phút trước
Bị cá voi sát thủ truy đuổi, trong khoảnh khắc sinh tử hải cẩu có quyết định khó tin

Bị cá voi sát thủ truy đuổi, trong khoảnh khắc sinh tử hải cẩu có quyết định khó tin

Video 1 giờ 2 phút trước
Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), 3 con giáp càng làm càng phất, sống trong nhung lụa, vàng chất đầy ba gian nhà, sống trong vui sướng

Trong 2 ngày đầu tuần (17, 18 tháng 11), 3 con giáp càng làm càng phất, sống trong nhung lụa, vàng chất đầy ba gian nhà, sống trong vui sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Hai người đàn ông tử vong nghi do sét đánh khi làm việc tại ao tôm

Đời sống 2 giờ 19 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Thương tâm: Người phụ nữ tử vong trên đường mưu sinh ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Từ đây đến 25/11/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ, tiền tỷ về tay

Từ đây đến 25/11/2025, 3 con giáp giàu có vang danh, ngồi mát ăn bát vàng, cuộc đời êm ấm, sống không lo nghĩ, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (18/11-19/11), 3 con giáp Thần Tài gõ cửa trao quà lớn, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, của cải đầy két

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (18/11-19/11), 3 con giáp Thần Tài gõ cửa trao quà lớn, 3 con giáp tài lộc đầy nhà, tiền bạc đầy túi, của cải đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Thái độ kỳ lạ của đối tượng đổ xăng, đốt quán khiến 11 người tử vong ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tài xế taxi say rượu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người tử vong trên phố

Tài xế taxi say rượu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 11 người tử vong trên phố

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

Lời khai 'lạnh người' của người đàn ông xâm hại bé gái 12 tuổi trên ô tô

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

NÓNG: Thu hồi kem chống nắng ghi SPF 45+, kiểm nghiệm chỉ đạt SPF 2

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cải thảo có tác dụng gì? Những điều cần lưu ý khi ăn để tốt nhất cho sức khỏe

Cải thảo có tác dụng gì? Những điều cần lưu ý khi ăn để tốt nhất cho sức khỏe

Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Thường xuyên ăn cà chua, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ này

Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Quả ổi và 5 lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Uống nước mía mỗi ngày cơ thể sẽ nhận về những thay đổi không ngờ

Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh

Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng