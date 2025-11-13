Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh

Quả bơ có chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, natri,… mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nhưng ít ai biết rằng nếu ăn quá nhiều trái bơ sẽ mang lại những tác dụng không mong muốn.

Quả bơ được xem là loai hoa quả lành tính có nhiều công dụng. Quả bơ có rất nhiều lợi ích sức khỏe nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng.

Không tốt cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú

Ăn quá nhiều ở đây nghĩa là ăn một lượng nhiều, liên tục trong một thời gian dài. Bất cứ loại thực phẩm nào, kể cả trái cây, khi ăn quá nhiều cũng đều mang lại những tác dụng không mong muốn. Quả bơ cũng không phải là một ngoại lệ.

Quả bơ chứa nhiều dưỡng chất có lợi, nhưng không phải lúc nào cũng nên ăn. Phụ nữ đang mang thai và cho con bú không nên ăn quả bơ bởi loại thực phẩm này sẽ làm giảm lượng sữa và gây ảnh hưởng xấu tới tuyến vú.

Bên cạnh đó, dạ dày của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm nên bé có thể bị đau bụng, tiêu chảy nếu mẹ đang cho con bú ăn quá nhiều bơ.

Gây hại cho gan

Một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng của quả bơ đó là nó có thể gây hại cho sức khoẻ của gan. Bơ chứa nhiều collagen, một chất có tác dụng tái tạo da, đẩy lùi sự lão hoá.

Tuy nhiên, nếu ăn nhiều bơ, cơ thể không tiêu thụ hết, collagen tích tụ trong gan và gây tổn hại trong gan. Vì vậy người mắc bệnh gan chỉ nên ăn 1/3 quả bơ một ngày.

Kích ứng đường tiêu hoá

Nếu tiêu thụ bơ với số lượng lớn, dạ dày của bạn sẽ bị khó chịu bởi loại thực phẩm này đôi khi gây kích ứng đường tiêu hoá vì hàm lượng chất béo cao.

Bên cạnh đó, bơ còn chứa nhiều protein và đạm thực vật, rất khó tiêu đối với người có chắc năng tiêu hoá kém, gây chướng bụng, tiêu chảy

Gây ra dị ứng

Bơ là một loại trái cây rất giàu các axit béo chưa no và chất đạm. Đạm trong bơ chủ yếu là đạm thực vật, ngoài ra còn chứa một số đạm khác gây dị ứng đối với nhiều người.

Những người có cơ địa dị ứng khi gặp loại đạm này sẽ rất dễ phát bệnh, nổi mề đay, ngứa ngáy. Vì vậy, nếu bạn đang có tiền sử bệnh dị ứng hãy chú ý không nên ăn bơ.