Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh

Dinh dưỡng 13/11/2025 11:30

Quả bơ là một trong những trái cây hiếm hoi có thành phần dinh dưỡng phong phú và vượt trội. Loại quả này mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nhưng vẫn có những tác dụng phụ không có lợi mà bạn nên tránh.

Quả bơ được xem là loai hoa quả lành tính có nhiều công dụng. Quả bơ có rất nhiều lợi ích sức khỏe nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra những tác dụng phụ nghiêm trọng.

Quả bơ có chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, natri,… mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe con người. Nhưng ít ai biết rằng nếu ăn quá nhiều trái bơ sẽ mang lại những tác dụng không mong muốn.

Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá nhiều ở đây nghĩa là ăn một lượng nhiều, liên tục trong một thời gian dài. Bất cứ loại thực phẩm nào, kể cả trái cây, khi ăn quá nhiều cũng đều mang lại những tác dụng không mong muốn. Quả bơ cũng không phải là một ngoại lệ.

Không tốt cho phụ nữ đang mang thai và cho con bú

Quả bơ chứa nhiều dưỡng chất có lợi, nhưng không phải lúc nào cũng nên ăn. Phụ nữ đang mang thai và cho con bú không nên ăn quả bơ bởi loại thực phẩm này sẽ làm giảm lượng sữa và gây ảnh hưởng xấu tới tuyến vú.

Bên cạnh đó, dạ dày của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm nên bé có thể bị đau bụng, tiêu chảy nếu mẹ đang cho con bú ăn quá nhiều bơ.

Gây hại cho gan

Một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng của quả bơ đó là nó có thể gây hại cho sức khoẻ của gan. Bơ chứa nhiều collagen, một chất có tác dụng tái tạo da, đẩy lùi sự lão hoá.

Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu ăn nhiều bơ, cơ thể không tiêu thụ hết, collagen tích tụ trong gan và gây tổn hại trong gan. Vì vậy người mắc bệnh gan chỉ nên ăn 1/3 quả bơ một ngày.

Kích ứng đường tiêu hoá

Nếu tiêu thụ bơ với số lượng lớn, dạ dày của bạn sẽ bị khó chịu bởi loại thực phẩm này đôi khi gây kích ứng đường tiêu hoá vì hàm lượng chất béo cao.

Bên cạnh đó, bơ còn chứa nhiều protein và đạm thực vật, rất khó tiêu đối với người có chắc năng tiêu hoá kém, gây chướng bụng, tiêu chảy

Gây ra dị ứng

Bơ là một loại trái cây rất giàu các axit béo chưa no và chất đạm. Đạm trong bơ chủ yếu là đạm thực vật, ngoài ra còn chứa một số đạm khác gây dị ứng đối với nhiều người.

Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người có cơ địa dị ứng khi gặp loại đạm này sẽ rất dễ phát bệnh, nổi mề đay, ngứa ngáy. Vì vậy, nếu bạn đang có tiền sử bệnh dị ứng hãy chú ý không nên ăn bơ.

Quả bơ là ''thực phẩm vàng'' cho sức khỏe nhưng những đối tượng nên kiêng cữ

Quả bơ là ''thực phẩm vàng'' cho sức khỏe nhưng những đối tượng nên kiêng cữ

Quả bơ có thể chế biến thành các món ăn khác nhau được nhiều người yêu thích, là loại trái cây giàu dinh dưỡng và rất tốt cho sức khỏe. Tuy quả bơ rất thông dụng nhưng không phải ai cũng có thể ăn loại quả này.

Xem thêm
Từ khóa:   quả bơ tác dụng phụ của quả bơ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nào có vận kim tiền, lên đời vượng phát, giàu sang phú quý, mọi điều bình an

Từ ngày 24 đến hết tháng 9 âm lịch, 3 con giáp nào có vận kim tiền, lên đời vượng phát, giàu sang phú quý, mọi điều bình an

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Thông tin MỚI vụ người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng tử vong

Thông tin MỚI vụ người mẹ thả con 1 tuổi xuống giếng tử vong

Đời sống 44 phút trước
Diễn biến mới nhất vụ nam sinh ở Thanh Hóa đâm bạn cùng trường tử vong

Diễn biến mới nhất vụ nam sinh ở Thanh Hóa đâm bạn cùng trường tử vong

Đời sống 55 phút trước
Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh

Những tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe của quả bơ, ai cũng nên biết để tránh

Dinh dưỡng 1 giờ 13 phút trước
Từ giữa đến cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp ĐÓN ĐẦU CƠ MAY, gánh Phú Quý về nhà, gặt hái thành công vượt mong đợi, sống đời giàu sang

Từ giữa đến cuối tháng 11 dương lịch, 3 con giáp ĐÓN ĐẦU CƠ MAY, gánh Phú Quý về nhà, gặt hái thành công vượt mong đợi, sống đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Xe buýt lao xuống vực vỡ nát, 37 người tử vong, trong đó có người già và trẻ em

Xe buýt lao xuống vực vỡ nát, 37 người tử vong, trong đó có người già và trẻ em

Thế giới 1 giờ 48 phút trước
NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Đời sống 1 giờ 52 phút trước
Nguyên nhân nhiều người ở Hà Nội cảm nhận rung lắc như có động đất đêm 12/11

Nguyên nhân nhiều người ở Hà Nội cảm nhận rung lắc như có động đất đêm 12/11

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Trong các ngày 14, 15, 16, 17 tháng 11, 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi, cuộc đời lên hương

Trong các ngày 14, 15, 16, 17 tháng 11, 3 con giáp sẽ phất lên như vũ bão, dễ thành đại gia, Phật bà ban phước lành, tiền bạc dư dôi, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Thần Tài trao lộc vàng, 3 con giáp chính thức hết nghèo, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', ngồi không cũng hưởng phú quý sau ngày 13/11/2025

Thần Tài trao lộc vàng, 3 con giáp chính thức hết nghèo, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng cưỡi mây', ngồi không cũng hưởng phú quý sau ngày 13/11/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi, tiêu hủy loạt dầu gội, dầu xả nổi tiếng

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

Tình tiết bất ngờ vụ người đàn ông 'thân mật' với nhiều phụ nữ tại phòng làm việc

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ nấm rơm và 3 lưu ý khi sử dụng

Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Lá é và những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Mướp đắng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này không nên ăn

Mướp đắng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng 4 nhóm người này không nên ăn

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

Điểm danh 4 nhóm người không nên uống cần tây dù có nhiều lợi ích sức khỏe

4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

4 công dụng của nấm hương đối với sức khỏe, bạn không nên bỏ qua

Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?

Ăn sữa chua mỗi ngày, cơ thể sẽ trải qua loạt biến đổi như thế nào, bạn đã biết chưa?