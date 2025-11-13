Bước sang mùng 1/10 âm lịch, được Thiên Tài chiếu cố, vận may tài lộc của người tuổi Tỵ rực rỡ không ngờ. Bản mệnh có cơ hội kiếm tiền từ các nguồn thu phụ hoặc cũng có thể may mắn trúng thưởng bất ngờ. Với số tiền có được trong tay, Tỵ chớ nên phung phí dễ dàng, bản mệnh nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, lúc này tái đầu tư có thể giúp cho tiền bạc sinh sôi không ngừng.

Tiến trình công việc tuy không có nhiều biến động nhưng Tỵ cũng cần đặc biệt lưu tâm. Đừng tỏ ra chủ quan ngay cả với những công việc quen thuộc. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể khiến cho công sức và danh tiếng bấy lâu gây dựng bị ảnh hưởng.

Con giáp tuổi Thân

Bước sang mùng 1/10 âm lịch, nhờ Thiên Tài che chở nên người tuổi Thân khá may mắn trong chuyện tiền bạc. Bạn có thể sẽ nhận được cơ hội để cải thiện tài chính và tăng thu nhập. Tuy nhiên, bản mệnh cũng phải biết lường sức mình đấy nhé, đừng quá tham lam để rồi vừa kiệt sức lại vừa bị phân tán tiền bạc cho cả những khoản đầu tư vô lý.

Nhờ ngũ hành tương sinh nên khía cạnh tình cảm của những chú Khỉ có nhiều khởi sắc hơn, đặc biệt là đối với những người chỉ vừa mới bắt đầu tìm hiểu ai đó trong khoảng thời gian dạo gần đây. Hai bạn ngày càng phát hiện ra nhiều điểm chung, hứa hẹn mối quan hệ phát triển tiềm năng.

Con giáp tuổi Tý

Bước sang mùng 1/10 âm lịch, Tam Hợp tác động, người tuổi Tý gặp được nhiều điều như ý muốn trong ngày hôm nay. Hãy tự tin phát huy điểm mạnh của bản thân, bạn chắc chắn sẽ gây được ấn tượng tốt với tất cả mọi người.

Phương diện làm ăn cũng tiến triển khá suôn sẻ. Những kế hoạch bạn đặt ra từ trước đều đạt được bước phát triển đáng mừng, khiến tiền chảy về túi đều đều. Con giáp này có thể đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn nữa để tiến về phía trước.

