NÓNG: Công an xuất hiện tại nhiều chi nhánh thẩm mỹ viện Mailisa

Sáng 13/11, lực lượng công an đã có mặt tại một số cơ sở thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa - một trong những chuỗi thẩm mỹ viện hàng đầu tại Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, lực lượng công an đã có mặt tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM, tọa lạc tại số 86 – 88 – 92 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TPHCM. Lực lượng công an phối hợp với các đơn vị địa phương đã phong tỏa phía trước, trong khi tổ công tác khác làm việc bên trong.

Cùng trong sáng nay, lực lượng công an cũng có mặt tại thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh Đắk Lắk, tại số 69 – 71 đường Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo thông tin từ nhiều nguồn, thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin “bóc phốt” liên quan đến hoạt động kinh doanh thẩm mỹ và buôn bán mỹ phẩm của hệ thống Mailisa.

Hiện Công an TP.HCM chưa công bố nguyên nhân của đợt kiểm tra.

Cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa chi nhánh TPHCM - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, tại hiện trường, cán bộ chiến sĩ được tổ chức thành nhiều tốp: Một phần đứng bên ngoài thực hiện công tác canh gác, phong tỏa và giữ trật tự khu vực, phần còn lại vào bên trong để làm việc, thu thập tài liệu và khám xét theo quy định tố tụng.

Đây là bước tiếp theo trong quá trình xác minh hoạt động của hệ thống Mailisa – đơn vị từng bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực hành nghề thẩm mỹ và quảng cáo vượt phạm vi cho phép.

Mailisa thành lập năm 1998 với định hướng cung cấp dịch vụ làm đẹp tự nhiên. Hiện thương hiệu có 17 chi nhánh trên toàn quốc và phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Nguyên nhân nhiều người ở Hà Nội cảm nhận rung lắc như có động đất đêm 12/11 Trận động đất ở Lào xảy ra lúc 23 giờ 26 đêm 12/11 đã gây ra rung chấn ở Hà Nội và nhiều địa phương khác trong cả nước.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-cong-an-xuat-hien-tai-nhieu-chi-nhanh-tham-my-vien-mailisa-746290.html