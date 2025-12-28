Chiều 28/12, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu trong vụ xe tải lao vào nhà dân ở thôn Bình Sơn, Xã Cồn Tiên làm một bé trai tử vong, ba người khác bị thương.

Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định tài xế xe tải không nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau, không chú ý quan sát, đi không đúng phần đường quy định. Thời điểm tai nạn, điều kiện thời tiết khô ráo, ánh sáng tự nhiên, mật độ tham gia giao thông thưa thớt.

Qua điều tra, công an xác định khoảng 10 giờ 50 phút ngày 28-12, tại ngã tư giữa đường 575 và đường 576, còn gọi là ngã tư chợ Gio An, thuộc thôn Bình Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông.



Vụ tai nạn khiến bé trai 5 tuổi tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, tài xế Trần Chí Cường (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị) điều khiển xe tải 74C-109.11 theo hướng thôn Xuân Hòa, xã Cồn Tiên đi quốc lộ 1A trên đường tỉnh 575.

Khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe máy do ông Trịnh Hữu Phương (46 tuổi, ngụ xã Bến Hải, Quảng Trị) điều khiển. Lúc này trên xe máy còn có hai con trai của ông Phương là cháu THH (3 tuổi) và cháu TGB (7 tuổi).

Vụ tai nạn làm bé trai tử vong tại chỗ - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Vụ tai nạn làm bé trai THH tử vong tại chỗ; ông Phương, cháu B cùng tài xế xe tải bị thương, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Vụ tai nạn làm cho hai ngôi nhà bị hư hỏng.

