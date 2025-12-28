Vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S, gồm 2 khúc cua liên tiếp với độ dốc khoảng 18%. Khi qua đỉnh dốc, xe lao nhanh do mất phanh, trôi tự do rồi đâm vào hộ lan và lật ngược.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 27/12, Công an tỉnh Lào Cai công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn thảm khốc tại thôn Mù Thấp. Nguyên nhân được xác định do hệ thống phanh xe khách 29 chỗ đột ngột mất hiệu lực trong quá trình xuống dốc.

Trước đó, khoảng 7h40 cùng ngày, xe khách BKS 29B-614xx chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tả Ghềnh (Trường Mầm non Họa My). Cơ quan điều tra đang trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định kỹ thuật phương tiện để xử lý vụ việc.

Hậu quả làm 8 người tử vong tại chỗ, tài xế Đỗ Đăng Thịnh (65 tuổi, Hà Nội) tử vong tại bệnh viện. 9 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tích cực.

Hiện trường vụ tai nạn ở Lào Cai - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cũng trong tối 27/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Công điện thể hiện, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông này.

Yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên. Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên. Đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường đèo dốc…