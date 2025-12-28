MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

Đời sống 28/12/2025 09:16

Tối 27/12, Công an tỉnh Lào Cai đã thông tin về kết quả điều tra bước đầu nguyên nhân vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện làm 9 người chết, 9 người bị thương.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 27/12, Công an tỉnh Lào Cai công bố kết quả điều tra sơ bộ vụ tai nạn thảm khốc tại thôn Mù Thấp. Nguyên nhân được xác định do hệ thống phanh xe khách 29 chỗ đột ngột mất hiệu lực trong quá trình xuống dốc.

Vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S, gồm 2 khúc cua liên tiếp với độ dốc khoảng 18%. Khi qua đỉnh dốc, xe lao nhanh do mất phanh, trôi tự do rồi đâm vào hộ lan và lật ngược.

Hậu quả làm 8 người tử vong tại chỗ, tài xế Đỗ Đăng Thịnh (65 tuổi, Hà Nội) tử vong tại bệnh viện. 9 nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tích cực.

Trước đó, khoảng 7h40 cùng ngày, xe khách BKS 29B-614xx chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường thôn Tả Ghềnh (Trường Mầm non Họa My). Cơ quan điều tra đang trưng cầu Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) giám định kỹ thuật phương tiện để xử lý vụ việc.

MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn ở Lào Cai - Ảnh: Báo Thanh Niên

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, cũng trong tối 27/12, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Công điện thể hiện, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chu đáo tới người bị thương và chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình các nạn nhân tử vong; đồng thời chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cao và lực lượng công an, y tế tới hiện trường để khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chủ trì tổ chức họp với các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, triển khai ngay các giải pháp khắc phục tồn tại, bất cập; đồng thời khẩn trương làm rõ các nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp liên quan đến vụ tai nạn giao thông này.

 

Yêu cầu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định của pháp luật của đơn vị kinh doanh vận tải, chủ xe, lái xe đối với xe ô tô thuộc phạm vi quản lý trong vụ tai nạn nêu trên. Xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các vi phạm của nhà xe, chủ xe (nếu có).

Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn nêu trên. Đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận tải đường bộ bằng xe ô tô, đặc biệt là xe chở hàng, chở người số lượng lớn…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị có liên quan rà soát, tổ chức giao thông hợp lý, khoa học trên các tuyến đường đèo dốc, tăng cường công tác cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là các tuyến đường đèo dốc…

 

Bàng hoàng phát hiện nam tài xế tử vong tại phòng trọ ở Lâm Đồng

Bàng hoàng phát hiện nam tài xế tử vong tại phòng trọ ở Lâm Đồng

Sáng 27/12, Công an tiến hành điều tra vụ một người đàn ông tử vong trong phòng trọ trên đường Nguyễn Khắc Nhu, thuộc Khu dân cư Võ Văn Tần, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'số hưởng' dau ngày 29/12/2025, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

3 con giáp 'số hưởng' dau ngày 29/12/2025, công thành danh toại, tiền tài 'ùn ùn kéo đến', đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 28/12/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 28/12/2025, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 28/12/2025

3 con giáp nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân sau ngày 28/12/2025

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

MỚI: Kết quả điều tra vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện 9 người tử vong

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 28/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vượng phát, tiền tỷ đổ về nhà, hóa Rồng hóa Phượng, giàu có theo thời gian

Đúng 20h hôm nay, ngày 28/12/2025, 3 con giáp Tài Lộc vượng phát, tiền tỷ đổ về nhà, hóa Rồng hóa Phượng, giàu có theo thời gian

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 29/12/2025, 3 con giáp đổi vận thành đại gia, cầm tiền ôm vàng về nhà, đổi đời giàu có, không còn lo thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/12/2025, 3 con giáp đổi vận thành đại gia, cầm tiền ôm vàng về nhà, đổi đời giàu có, không còn lo thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 29/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Hai 29/12/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Hiện trường thương tâm vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 8 người tử vong ở Lào Cai

Hiện trường thương tâm vụ lật xe chở đoàn từ thiện khiến 8 người tử vong ở Lào Cai

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 28/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 28/12/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Hé lộ danh tính 3 người trong một gia đình tử vong bất thường ở Lạng Sơn

Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Lạng Sơn: Phát hiện 2 vợ chồng và con gái 4 tuổi tử vong bất thường

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/12/2025: Vàng nhẫn tăng vọt vượt mặt vàng miếng, sắp vượt mức 160 triệu đồng/lượng

Kết quả điều tra bước đầu trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai khiến 9 người tử vong

Kết quả điều tra bước đầu trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai khiến 9 người tử vong

Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk

Thủ tướng ra công điện liên quan đến vụ cháy làm 4 người tử vong thương tâm tại Đắk Lắk

Thông tin MỚI trong vụ cầm điếu cày đập vợ, chồng bị đâm tử vong

Thông tin MỚI trong vụ cầm điếu cày đập vợ, chồng bị đâm tử vong