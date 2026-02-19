Cháy lớn tại nhà kho ở TP.HCM vào tối mùng 2 Tết

Đời sống 19/02/2026 08:00

Tối 18/2 (mùng 2 Tết), cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà kho của một nhà thờ ở phường Long Bình, TPHCM.

Theo thông tin từ VietNamNet, đám cháy bùng phát vào khoảng 19h30. Phát hiện hỏa hoạn, người dân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ khu vực.

Cháy lớn tại nhà kho ở TP.HCM vào tối mùng 2 Tết - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo dân trí, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tuyến đường số 11 được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa. Xe cứu thương cũng được điều động đến để sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp có người bị mắc kẹt.

Sau nhiều nỗ lực cứu hỏa, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà kho đã bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng.

Hiện tại, Công an phường Long Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026

Giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ: Tặng vàng 24K cho em bé đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026

Đúng thời khắc giao thừa Bính Ngọ 2026, tiếng khóc chào đời của bé Nguyễn Huỳnh Anh Tuấn tại Bệnh viện Từ Dũ đã khiến cả phòng sinh vỡ òa, mở ra một khởi đầu năm mới đầy thiêng liêng và hy vọng.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà kho cháy nhà tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cháy lớn tại nhà kho ở TP.HCM vào tối mùng 2 Tết

Cháy lớn tại nhà kho ở TP.HCM vào tối mùng 2 Tết

Đời sống 1 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp 'lên đời', làm một lãi mười, tiền bạc phủ phê, tiêu xài thả ga

Đúng 20h hôm nay, ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp 'lên đời', làm một lãi mười, tiền bạc phủ phê, tiêu xài thả ga

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Thần Tài mở cửa đúng ngày 19/2/2026, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Thần Tài mở cửa đúng ngày 19/2/2026, 3 con giáp ra đường 'đụng trúng hố vàng', mỏi tay đếm tiền, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nổ tại cửa hàng pháo hoa, 12 người tử vong thương tâm

Nổ tại cửa hàng pháo hoa, 12 người tử vong thương tâm

Thế giới 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chuẩn bị hứng Lộc Trời, tiền tài ngập két, vàng chất đầy tủ, làm ăn thu bạc tỷ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, 3 con giáp chuẩn bị hứng Lộc Trời, tiền tài ngập két, vàng chất đầy tủ, làm ăn thu bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Đúng ngày mai, thứ Sáu 20/2/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền nhiều vô kể, phước lộc đầy nhà, trúng số độc đắc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Tử vi thứ Sáu 20/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, sự nghiệp phát triển hưng thịnh, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, mọi sự khó thành công mỹ mãn.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Danh tính nam thanh niên đâm cha bạn gái tử vong vì bị ngăn cản thăm con

Danh tính nam thanh niên đâm cha bạn gái tử vong vì bị ngăn cản thăm con

Đời sống 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/2/2026 (Mùng 3 Tết), 3 con giáp tiền chất chật két, Tài Lộc tăng vọt, giàu có nhanh chóng, an nhàn vô lo

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Đúng ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, Phú Quý ngút trời, cuộc sống dư dả sung túc

Đúng ngày mai, thứ Năm 19/2/2026, 3 con giáp tay trái đón Lộc, tay phải cầm tiền, Phú Quý ngút trời, cuộc sống dư dả sung túc

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp hưởng phước ăn Lộc lớn, giàu có đổi đời, không thành Tỷ Phú cũng làm đại gia

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp hưởng phước ăn Lộc lớn, giàu có đổi đời, không thành Tỷ Phú cũng làm đại gia

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nam thanh niên đâm cha bạn gái tử vong vì bị ngăn cản thăm con

Danh tính nam thanh niên đâm cha bạn gái tử vong vì bị ngăn cản thăm con

Gặp tai nạn trên đường đi chúc Tết, hau vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm

Gặp tai nạn trên đường đi chúc Tết, hau vợ chồng và con nhỏ tử vong thương tâm

NÓNG: Pháo nổ khiến 141 người phải nhập viện sau 4 ngày nghỉ Tết

NÓNG: Pháo nổ khiến 141 người phải nhập viện sau 4 ngày nghỉ Tết

Mùng 1 Tết: 1.600 tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Mùng 1 Tết: 1.600 tài xế bị phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt

Căn nhà 3 tầng tại TP.HCM bốc cháy dữ dội, giải cứu 4 người bị mắc kẹt