Cháy lớn tại nhà kho ở TP.HCM vào tối mùng 2 Tết

Đời sống 19/02/2026 08:00

Tối 18/2 (mùng 2 Tết), cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại nhà kho của một nhà thờ ở phường Long Bình, TPHCM.

Theo thông tin từ VietNamNet, đám cháy bùng phát vào khoảng 19h30. Phát hiện hỏa hoạn, người dân đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành.

Do bên trong nhà kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ khu vực.

Cháy lớn tại nhà kho ở TP.HCM vào tối mùng 2 Tết - Ảnh 1

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo dân trí, nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TPHCM đã huy động 5 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tuyến đường số 11 được phong tỏa để phục vụ công tác cứu hỏa. Xe cứu thương cũng được điều động đến để sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp có người bị mắc kẹt.

Sau nhiều nỗ lực cứu hỏa, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà kho đã bị thiêu rụi hoặc hư hỏng nặng.

Hiện tại, Công an phường Long Bình đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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