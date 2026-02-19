NÓNG: Pháo nổ khiến 141 người phải nhập viện sau 4 ngày nghỉ Tết

Đời sống 19/02/2026 05:15

Trong ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ, hệ thống khám, chữa bệnh trên cả nước duy trì trực 24/24 giờ, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị. Đáng chú ý, chỉ trong 24 giờ qua, số trường hợp khám, cấp cứu tai nạn nghi do pháo nổ, pháo hoa là 66 trường hợp; tổng hợp 4 ngày là 267 trường hợp. Số nhập viện nghi do pháo nổ, pháo hoa trong 24 giờ qua là 34 trường hợp; tổng hợp 4 ngày nghỉ Tết là 141 trường hợp.

Theo thông tin từ báo Lao Động, Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ ngày 18.2 (tức mùng 2 Tết Bính Ngọ), tổng hợp từ các đơn vị trực thuộc Bộ, 34 Sở Y tế tỉnh, thành phố và y tế ngành, đến trưa cùng ngày có 89.006 người bệnh đang điều trị tại các cơ sở y tế.

Trong vòng 24 giờ, các bệnh viện đã tiếp nhận hơn 39.200 lượt bệnh nhân khám, cấp cứu. Đội ngũ y, bác sĩ thực hiện trên 2.200 ca phẫu thuật, trong đó có 407 ca cấp cứu, cho thấy áp lực điều trị vẫn ở mức cao trong dịp nghỉ lễ.

Đặc biệt, trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế trên toàn quốc đã ghi nhận 2.011 trẻ sơ sinh chào đời. Tính chung 4 ngày Tết (từ sáng 14/2 đến sáng 18.2, tức 28 tháng Chạp đến mùng 2 Tết), có 8.358 trẻ được sinh bằng cả hình thức sinh thường và mổ đẻ.

Song song với công tác điều trị, nguồn máu dự trữ tiếp tục được bảo đảm. Đến trưa mùng 2 Tết, tổng lượng máu dự trữ cho cấp cứu, điều trị là 19.857 đơn vị. Trong hai ngày đầu năm mới, nhiều bạn trẻ, gia đình đã đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hiến máu, hiến tiểu cầu, góp phần hỗ trợ người bệnh.

Về tai nạn giao thông, trong 24 giờ qua ghi nhận 2.876 lượt khám, cấp cứu nghi liên quan. Trong đó, 1.189 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú hoặc theo dõi; 262 trường hợp chuyển viện. Số ca tử vong nghi do tai nạn giao thông là 21 người, gồm tử vong trước viện, tại viện và trường hợp nặng xin về.

NÓNG: Pháo nổ khiến 141 người phải nhập viện sau 4 ngày nghỉ Tết - Ảnh 1
Một ca tai nạn do pháo nổ

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, liên quan đến tình hình dịch bệnh, từ 11h30 ngày 17.2 đến 11h30 ngày 18.2, cả nước ghi nhận:

Sốt xuất huyết: 144 trường hợp, không có ca tử vong, giảm so với ngày trước đó.

Tay chân miệng: 134 trường hợp, không có ca tử vong.

Sởi: 14 trường hợp, không có ca tử vong.

Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác như bạch hầu, liên cầu lợn không ghi nhận ca mắc mới; tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định, không xuất hiện ổ dịch tập trung.

Bộ Y tế cho biết, ngành Y tế đã chủ động chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất phục vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch. Từ ngày 14.2 đến 12h ngày 18.2, không ghi nhận phản ánh thiếu thuốc tại các cơ sở y tế trên cả nước.

Dịp Tết Bính Ngọ, trong khi nhiều gia đình sum họp, đội ngũ thầy thuốc vẫn bền bỉ bám viện, giữ nhịp cấp cứu, điều trị, để mỗi sinh mệnh - từ bệnh nhân nặng đến những em bé vừa chào đời - đều được chăm sóc kịp thời.

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