Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng

Đời sống 18/02/2026 09:19

Hôm nay, ngày 18/2/2026, sau một phiên bật tăng, giá vàng đã lao xuống khi nhà đầu tư ngắn hạn ồ ạt bán ra.

Theo báo SaoStart, SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức mua vào khoảng 177,5 triệu đồng/lượng và bán ra 180,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá điển hình mà SJC áp dụng cho các sản phẩm vàng nhẫn trơn tinh khiết 99,99% (thường dùng để đầu tư hoặc làm quà tặng).

PNJ – thương hiệu trang sức lớn – cũng niêm yết vàng nhẫn 9999 với mức mua vào khoảng 177,5 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 180,5 triệu đồng/lượng, sát với mặt bằng chung của thị trường.

Phú Quý (Phú Quý Group) đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp hơn một chút so với thị trường chung, với mức mua vào khoảng 175,7 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 178,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức mua vào khoảng 178,0 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 181,0 triệu đồng/lượng, một mức giá khá cạnh tranh và tương đồng với các thương hiệu lớn khác.

Mi Hồng niêm yết vàng nhẫn 9999 với mức giá mua vào khoảng 178,0 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 180,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng là một trong những thương hiệu có giá vàng nhẫn cạnh tranh, gần sát với nhóm thương hiệu hàng đầu.

Giá vàng hôm nay, ngày 18/2/2026: Sụt giảm mạnh, vàng SJC có thể 'bốc hơi’ đến 7 triệu/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Saostar.vn.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 18/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 4.879 USD/ounce, giảm mạnh 121 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua 5.000 USD/ounce.

Sự sụt giảm này chủ yếu xuất phát từ áp lực thanh lý vị thế mua từ các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn, trong bối cảnh thị trường bước vào tuần giao dịch ngắn do kỳ nghỉ lễ Presidents' Day tại Mỹ.

Đồng thời, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã tăng trở lại, giao dịch quanh mức 97,1-97,5, tạo sức ép lên các tài sản định giá bằng đồng bạc xanh, trong đó có vàng.

Giá dầu dao động quanh mức 62-63 USD/thùng, góp phần làm giảm sức hấp dẫn của vàng như một kênh trú ẩn an toàn trong môi trường rủi ro địa chính trị dịu bớt.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng hôm nay là diễn biến vòng đàm phán hạt nhân thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Geneva (Thụy Sĩ).

Các cuộc thảo luận được đánh giá là "nghiêm túc, mang tính xây dựng và đạt được tiến bộ về nguyên tắc dù vẫn còn nhiều chi tiết cần đàm phán.

Việc hai bên đạt được sự hiểu biết chung về các nguyên tắc cơ bản đã làm giảm phần nào lo ngại về leo thang xung đột tại Trung Đông. Điều này khiến nhu cầu trú ẩn vào vàng suy yếu tạm thời.

Trên thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 hiện đang neo ở mức cao do kỳ nghỉ Tết, với mức giá tham chiếu mua vào khoảng 178 triệu đồng/lượng và bán ra khoảng 181 triệu đồng/lượng.

Biến động của giá vàng thế giới sẽ tiếp tục là yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường vàng tại Việt Nam.

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Hôm nay, ngày 17/2/2026 vàng thế giới chưa dừng đà đi lên trong bối cảnh thị trường vẫn đang cân bằng giữa nhu cầu trú ẩn vốn và áp lực chốt lời từ các nhà đầu cơ.

