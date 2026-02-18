Nữ ca sĩ nổi tiếng ôm chồng khóc trong nhà vệ sinh vì phát hiện ung thư, nay cấp cứu khi mang thai tháng 8

Sao quốc tế 18/02/2026 07:00

Nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc ChoA (Crayon Pop) vừa nhập viện cấp cứu vì xuất huyết và co thắt tử cung khi đang mang thai đôi ở tuần thứ 33.

Mới đây, nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc ChoA (Crayon Pop) vừa nhập viện cấp cứu vì xuất huyết và co thắt tử cung khi đang mang thai đôi ở tuần thứ 33.

Nữ nghệ sĩ 9X vừa có những chia sẻ gây xôn xao trên trang cá nhân sau khi được đưa đi cấp cứu: "Tôi phải nhập viện vì bị co thắt tử cung và xuất huyết đột ngột. Thật may mắn là các bé vẫn an toàn, khỏe mạnh. Tình trạng co thắt và xuất huyết hiện đã được kiểm soát rồi. Tuy nhiên vì được xếp vào nhóm sản phụ có thai kỳ nguy cơ cao (cả mẹ lẫn em bé trong bụng có nguy cơ gặp rủi ro cao) nên giờ đây tôi vẫn được theo dõi sát sao trong bệnh viện trước khi bác sĩ ra quyết định xem tôi có được xuất viện hay không".

Nữ ca sĩ nổi tiếng ôm chồng khóc trong nhà vệ sinh vì phát hiện ung thư, nay cấp cứu khi mang thai tháng 8 - Ảnh 1Nữ ca sĩ nổi tiếng ôm chồng khóc trong nhà vệ sinh vì phát hiện ung thư, nay cấp cứu khi mang thai tháng 8 - Ảnh 2

Đồng thời, ChoA cũng gửi thông điệp yêu thương tới 2 thiên thần nhỏ sắp chào đời: "Heart à, Cute à (nickname của 2 bé), chưa đến lúc đâu 2 con. Hãy ở trong bụng mẹ ngoan ngoãn thêm 1 thời gian nữa rồi chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé".

 

Trước đó, ChoA được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung hồi tháng 5/2023. Nữ thần tượng sinh năm 1990 cho biết cô và chồng đã ôm nhau khóc nức nở trong nhà vệ sinh ở bệnh viện sau khi nhận được kết quả khám bệnh: "Mọi chuyện đến quá đột ngột. Tôi không tin nổi vào tai mình và cứ tự nhủ rằng ‘không thể nào như vậy được’. Lúc tôi thông báo kết quả khám bệnh cho ông xã, tay tôi run rẩy còn nước mắt cứ trào ra. Tôi khóc trong nhà vệ sinh và nói với chồng mình rằng ‘Em phải làm sao bây giờ? Em bị ung thư rồi’. Ông xã đã đến bên tôi rồi chúng tôi ôm nhau khóc nức nở".

Nữ ca sĩ nổi tiếng ôm chồng khóc trong nhà vệ sinh vì phát hiện ung thư, nay cấp cứu khi mang thai tháng 8 - Ảnh 3

Sau đó, nữ thần tượng đình đám đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u và may mắn vẫn còn khả năng làm mẹ. Theo lời ChoA, cô chia sẻ chuyện mình bị ung thư với các thành viên trong gia đình chỉ vài tuần trước khi trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Ban đầu cô từng rất do dự không biết có nên thông báo kết quả khám bệnh cho bố mẹ chồng hay không: "Thậm chí việc thông báo cho gia đình chồng tôi còn khó khăn hơn nhiều vì phẫu thuật cắt bỏ khối u này có liên quan đến việc sinh con. Bố mẹ chồng của tôi là những người rất tuyệt vời. Tôi lo lắng họ mất ngủ sau khi biết về bệnh tình của mình".

Tới tháng 9/2025, ChoA hạnh phúc thông báo đã mang thai đôi nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Dự kiến, người đẹp sẽ lâm bồn trong tháng 3 năm nay.

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