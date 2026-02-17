Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 17/02/2026 18:45

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ. Người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán có thể có cơ hội phát triển hơn nữa trong thời sắp tới nhờ khả năng nhìn xa trông rộng của mình. Con giáp này còn có thể thu về một khoản thu phụ nhờ sự nâng đỡ của Cát Tinh.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ hạnh phúc ngập tràn. Người độc thân tìm được người yêu phù hợp với mình sau khoảng thời gian dài kiếm tìm. Người đã có đôi có cặp luôn có sự kết hợp ăn ý đặc biệt, chỉ thông qua ánh mắt là biết được đối phương nghĩ gì. Dù là người độc thân hay đã có gia đình thì bạn đều có thể nhận được nhiều tin vui trong ngày. Con giáp này cảm thấy hạnh phúc vì đã tìm được người có thể cùng mình “chia ngọt sẻ bùi”.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ bất ngờ bùng nổ và thành công tới tấp. Đây là thời điểm phù hợp để con giáp này có thể phát huy toàn bộ thực lực và vốn kinh nghiệm của mình. Nhất là những người làm kinh doanh sẽ nhận được một khoản lợi nhuận bất ngờ trong ngày. Còn người làm công ăn lương có một khoản tiền thưởng xứng đáng với nỗ lực bản thân vừa qua. Đặc biệt là những người đang hoạt động trong ngành dịch vụ, bản mệnh sẽ được tỏa sáng và có bước thăng tiến đáng kể trên con đường công danh bổng lộc.

Vận trình tình cảm khởi sắc. Câu chuyện tình yêu ngọt ngào, lãng mạn cho các cặp đôi khiến cho bao người mơ ước. Người độc thân cần trau chuốt ngoại hình để gây ấn tượng tốt trong mắt người khác giới. 

 

 

Sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ bất ngờ bùng nổ và thành công tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi và không có gì khó khăn. Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều gặt hái thành công trong sự nghiệp nhờ sự nhanh nhẹn, linh hoạt và thông minh của mình. Bạn còn có thu về khoản tiền đầy túi nhờ vào công việc phụ và khoản thưởng bất ngờ từ công việc chính. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp này sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Người tuổi này có cơ hội để mở rộng mối quan hệ, do đó hãy tận dụng để tìm được đối tượng hẹn hò ưng ý. Các cặp đôi sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Con đường sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ diễn ra thuận lợi và không có gì khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

