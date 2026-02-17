Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 17/02/2026 13:55

Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra vô cùng hanh thuận và đón nhận nhiều tin vui. Cơ hội mở ra trước mắt chỉ chờ con giáp này nhanh tay nắm bắt. Trong những tình huống nguy cấp đòi hỏi bản mệnh phải thật bình tĩnh thì mới có thể xử lý vấn đề một cách trơn tru.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên khá hòa hợp và vui vẻ. Mặc dù trong mối quan hệ tình cảm có lúc nảy sinh xung đột, nhưng nhờ sự nhường nhịn mà mọi thứ nhanh chóng được tháo gỡ. Người độc thân chưa hạ thấp cái tôi của mình nên chưa tìm được người phù hợp.

 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tài lộc của người tuổi Mùi sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Do đó, bạn cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí. Với kỹ năng của bản thân và sự may mắn, bạn có thể bước vào một thế giới mới, có một cuộc sống hạnh phúc.

Bạn có thể gây ấn tượng với người khác ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Người độc thân có cơ hội tìm được người phù hợp với mình. Bạn nên cởi mở hơn trong việc giao tiếp, không nên tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình. Bạn hãy thử mở lòng ra để đón nhận sự quan tâm của người khác.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được cát tinh che chở, về cơ bản thì công việc diễn ra rất thuận lợi. Bạn có thể sẽ nhận được một khoản lương và thưởng cộng dồn xứng đáng với những đóng góp của mình. Đặc biệt, người làm kinh doanh càng trở nên tất bật với các đơn hàng, lợi nhuận tăng hơn nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó.

Ngoài ra, bạn còn gặt hái nhiều may mắn trong chuyện tình duyên. Người độc thân nên nhờ người xung quanh giới thiệu đối tượng cho mình, bạn có thể sẽ thoát kiếp cô đơn lẻ bóng ngay lập tức. Chuyện tình yêu lứa đôi của bạn đang dần tốt đẹp trở lại. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 17/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 17/2/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần Tài lẫn quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giải mã "siêu thực phẩm" bổ máu, dưỡng tâm đang chiếm vị trí quan trọng trong mâm cỗ Việt

Giải mã "siêu thực phẩm" bổ máu, dưỡng tâm đang chiếm vị trí quan trọng trong mâm cỗ Việt

Dinh dưỡng 4 giờ 47 phút trước
Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Bánh bao chỉ sữa tươi "phiên bản giới hạn" Tết 2026: Vỏ bánh trắng ngần, thơm hương sữa, ăn là ghiền

Món ngon mỗi ngày 5 giờ 2 phút trước
Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút

Mùng 2 Tết: Hướng dẫn cách tự tết tóc đơn giản mà đẹp đầy cuốn hút trong chỉ 3 phút

Trang điểm 5 giờ 17 phút trước
Chuyện của Tết qua những món ăn đặc trưng Bắc - Trung - Nam

Chuyện của Tết qua những món ăn đặc trưng Bắc - Trung - Nam

Món ngon mỗi ngày 5 giờ 17 phút trước
Tết và chuyện "yêu": Khi nào nên tạm gác niềm vui để giữ gìn sức khỏe?

Tết và chuyện "yêu": Khi nào nên tạm gác niềm vui để giữ gìn sức khỏe?

Sống khỏe 5 giờ 17 phút trước
Người nghèo chớ nghĩ ba người, không tiền đừng tham ba dục

Người nghèo chớ nghĩ ba người, không tiền đừng tham ba dục

Xã hội 5 giờ 17 phút trước
Tập gym đều đặn, sống kỷ luật vẫn bị ung thư phổi: Nguyên nhân do đâu?

Tập gym đều đặn, sống kỷ luật vẫn bị ung thư phổi: Nguyên nhân do đâu?

Sống khỏe 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, tương lai huy hoàng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp bước vào đỉnh điểm giàu sang, tiền chất đống trong két, tiêu xài thoải mái, tương lai huy hoàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Kể từ ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, suôn sẻ trăm đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 18/2/2026, Thần tài trợ mệnh, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, hồng phúc sâu dày

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý