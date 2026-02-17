Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 17/02/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý khi bước qua năm Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước qua năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ cho thấy sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong mọi việc. Thậm chí con giáp này vốn là người không hề thích trì hoãn nhưng trong lúc này, việc trì hoãn có khả năng giúp bản mệnh tạo ra những đột phá sáng tạo mới thay vì cứ cứng nhắc trong cách làm việc.

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tuổi Tỵ hoàn thành tốt công việc thì lại càng có xu hướng tham công tiếc việc và càng muốn nhiều hơn nữa. Với tiến độ đang dần tăng tốc, con giáp này sẽ phải đi lại nhiều hơn bình thường, sẽ vất vả nhiều hơn trước đây. Thời điểm này là lúc bản mệnh nên dồn hết tâm sức và trí lực để có thể cải thiện vận trình của mình tốt đẹp hơn trước đó.

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua năm Bính Ngọ, gặp Tam Hội nên cực kỳ thuận lợi cho những người kinh doanh, làm tự do hoặc có buổi gặp với khách hàng, đối tác. Chính Quan độ mệnh cho Dần có ví tiền rủng rỉnh, kiếm tiền hùng hục nên lượng tiền thu về cũng không thua kém ai. Tuy bạn không giàu nhưng vì chịu khó, thông minh và gan dạ nên cứ thấy tiền là lao vào tìm cách thu về nên hiếm khi gặp tình trạng rỗng túi như nhiều con giáp khác. 

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cục diện hai hành Mộc tương hòa giúp cho đôi lứa đang yêu có thời gian dành cho nhau những lời quan tâm thân thiết, ngọt ngào, không ngại lời chê bai của thiên hạ vẫn ở bên nhau. Ngoài ra, gia đình cũng là nơi sưởi ấm trái tim bạn sau một ngày bôn ba vất vả ngoài xã hội.

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua năm Bính Ngọ, Chính Tài ghé thăm lúc này cho thấy nỗ lực về mặt tài chính của tuổi Mùi đã được đền đáp với nhiều sự phát triển về mặt sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được lỳ xì năm mới từ công ty hoặc một thông báo tăng lương trong khoảng thời gian tới.

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu nhận thấy một số tín hiệu không tốt trong chuyện tình cảm thì bạn nên đổi hướng. Khi bạn cố gắng, nhưng nửa kia lại luôn hờ hững, bạn cảm thấy dù mình làm gì cũng không được người ấy hưởng ứng. Tình yêu nên xuất phát từ hai phía, khi đó bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc.

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