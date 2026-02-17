Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 17/02/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý khi bước qua năm Bính Ngọ này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Bước qua năm Bính Ngọ, tuổi Tỵ cho thấy sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong mọi việc. Thậm chí con giáp này vốn là người không hề thích trì hoãn nhưng trong lúc này, việc trì hoãn có khả năng giúp bản mệnh tạo ra những đột phá sáng tạo mới thay vì cứ cứng nhắc trong cách làm việc.

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tuổi Tỵ hoàn thành tốt công việc thì lại càng có xu hướng tham công tiếc việc và càng muốn nhiều hơn nữa. Với tiến độ đang dần tăng tốc, con giáp này sẽ phải đi lại nhiều hơn bình thường, sẽ vất vả nhiều hơn trước đây. Thời điểm này là lúc bản mệnh nên dồn hết tâm sức và trí lực để có thể cải thiện vận trình của mình tốt đẹp hơn trước đó.

Con giáp tuổi Dần 

Bước qua năm Bính Ngọ, gặp Tam Hội nên cực kỳ thuận lợi cho những người kinh doanh, làm tự do hoặc có buổi gặp với khách hàng, đối tác. Chính Quan độ mệnh cho Dần có ví tiền rủng rỉnh, kiếm tiền hùng hục nên lượng tiền thu về cũng không thua kém ai. Tuy bạn không giàu nhưng vì chịu khó, thông minh và gan dạ nên cứ thấy tiền là lao vào tìm cách thu về nên hiếm khi gặp tình trạng rỗng túi như nhiều con giáp khác. 

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Cục diện hai hành Mộc tương hòa giúp cho đôi lứa đang yêu có thời gian dành cho nhau những lời quan tâm thân thiết, ngọt ngào, không ngại lời chê bai của thiên hạ vẫn ở bên nhau. Ngoài ra, gia đình cũng là nơi sưởi ấm trái tim bạn sau một ngày bôn ba vất vả ngoài xã hội.

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua năm Bính Ngọ, Chính Tài ghé thăm lúc này cho thấy nỗ lực về mặt tài chính của tuổi Mùi đã được đền đáp với nhiều sự phát triển về mặt sự nghiệp. Bạn sẽ nhận được lỳ xì năm mới từ công ty hoặc một thông báo tăng lương trong khoảng thời gian tới.

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu nhận thấy một số tín hiệu không tốt trong chuyện tình cảm thì bạn nên đổi hướng. Khi bạn cố gắng, nhưng nửa kia lại luôn hờ hững, bạn cảm thấy dù mình làm gì cũng không được người ấy hưởng ứng. Tình yêu nên xuất phát từ hai phía, khi đó bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi, sống đời giàu sang

Đầu năm Bính Ngọ 2026, 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi, sống đời giàu sang

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'gánh lộc về nhà', thăng quan phát tài, sắm xe mua biệt thự, tiền tài dư dôi, sống đời giàu sang vào đầu năm Bính Ngọ 2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Gặp 3 điềm tốt lành sau đây trong ngày Tết, xin chúc mừng vì bạn sắp có một năm mới tràn ngập hỉ sự, tài lộc vô đối

Xã hội 1 giờ 11 phút trước
Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 17/2/2026: Chưa dừng đà tăng, vàng SJC biến động bất ngờ

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Bước qua năm Bính Ngọ, 3 con giáp chuyển mình đột phá, tay trái đeo vàng, tay phải hứng tiền, yên tâm hưởng Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Từ vai trò hotboy livestream ca hát trên mạng xã hội, Lưu Vũ Ninh đạt được thành tựu khiến bao người mơ ước

Sao quốc tế 3 giờ 14 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Lì xì tri thức: Phong bao đỏ mở ra cách nghĩ mới về Tết và việc học

Lì xì tri thức: Phong bao đỏ mở ra cách nghĩ mới về Tết và việc học

Xã hội 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Kiêng 5 điều này ùng 1, Thần Tài tự gõ cửa

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 20h30 ngày 17/2/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

Mấy tuổi thì nên ngừng nhận tiền lì xì?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Thần Tài nghênh đón sau ngày 18/2/2026, 3 con giáp ra ngoài 'tiền rơi trúng người', sự nghiệp tăng tiến, phú quý trăm bề

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Trong ngày mùng 1, mùng 2 Tết Bính Ngọ, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ sau ngày 17/2/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Đúng 20h hôm nay, ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết), 3 con giáp xòe tay hứng Hồng Phúc, giàu có vô biên, không thắng lớn cũng trúng đậm

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt đúng ngày 17/2/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng

Đúng ngày mai, thứ Tư 18/2/2026 (Mùng 2 Tết), 3 con giáp Thần Tài 'nâng niu', bận rộn đếm tiền, Tài Lộc rực rỡ, đổi đời từ hai bàn tay trắng