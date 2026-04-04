NÓNG: Phát hiện ổ dịch quai bị tại một trường tiểu học, 9 học sinh đều mắc bệnh

Sức khỏe 04/04/2026 16:27

Ngày 4/4, ông Trần Thuận - Giám đốc Trung tâm Y tế Krông Búk (Đắk Lắk) - cho biết đang theo dõi, xử lý ổ dịch quai bị tại Trường tiểu học Phạm Hồng Thái (xã Cư Pơng).

Trong ngày 3/4, ngành y tế phát hiện nhiều học sinh lớp 1 đến lớp 3 tại trường này nghi mắc quai bị. Các học sinh có triệu chứng sốt, sưng vùng họng, khó ăn nhai và mệt mỏi.

Đến nay, ghi nhận 9 học sinh Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái mắc quai bị, chưa có trường hợp biến chứng nặng. Nhà trường đã cho học sinh nghỉ học, tuy nhiên, do các học sinh tiếp xúc gần với nhau nên nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. 

Ông Trần Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Krông Búk, cho biết khi phát hiện ổ dịch quai bị trung tâm đã tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống bệnh quai bị và tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường học.

Cán bộ Trung tâm Y tế Krông Búk phun hóa chất xử lý ổ dịch quai bị tại Trường tiểu học Phạm Hồng Thái - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, cũng trong ngày 3/4, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận ổ dịch thủy đậu tại điểm trường Tiểu học Lê Văn Tám (thôn 20, xã Ea Riêng). Trong số 47 trường hợp nghi ngờ, có 26 ca được xác định mắc bệnh thủy đậu (23 học sinh và 3 giáo viên).

Điểm trường đã cho học sinh nghỉ học để tránh dịch bệnh lây lan. Các trường hợp mắc bệnh chủ yếu thuộc nhóm học sinh Tiểu học người dân tộc H'Mông, có tiếp xúc trong quá trình sinh hoạt tại nhà và trên lớp.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận dịch bệnh chó dại, dịch thủy đậu và dịch quai bị.

Bé trai 19 tháng tuổi sốc nhiễm khuẩn, suy thận cấp sau khi uống sữa hộp pha sẵn

Chiều 31/3, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Ngọc Huy - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, ê-kíp bác sĩ của khoa vừa cứu sống bệnh nhi V.K.B. (19 tháng tuổi, xã Vạn Hưng) bị sốc nhiễm khuẩn nặng, tổn thương đa cơ quan trong tình trạng nguy kịch.

