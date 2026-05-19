Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm

Mới đây, các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E tiếp nhận và điều trị thành công cho một người bệnh nữ, 24 tuổi, ở Hà Nội bị biến chứng muộn từ việc tiêm filler cách đây 3 năm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cô gái 24 tuổi đến Bệnh viện E khám, sau khi vùng tai bị sưng đỏ, đau nhức. Trước đó 3 năm, cô đi tiêm filler tạo hình "tai phật" tại một spa. Nữ bệnh nhân cho biết, suốt 3 năm qua, tai cô không có biểu hiện lạ. Tuy nhiên gần đây, vùng tai cô bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng nề, đỏ và đau nhức tăng dần. Bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng vùng tai xuất hiện sưng nề, đỏ, đau tăng dần, vùng tiêm căng nóng, có dấu hiệu viêm nhiễm và tụ dịch. Bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng viêm nhiễm/áp xe sau tiêm filler vùng tai.

Bệnh nhân được phẫu thuật trích rạch dẫn lưu ổ viêm, làm sạch tổ chức nhiễm trùng; loại bỏ các phần mô bị nhiễm trùng và chất làm đầy không rõ nguồn gốc; kết hợp điều trị kháng sinh, chống viêm và chăm sóc vết thương nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lan rộng và bảo tồn tối đa cấu trúc tai vốn đã bị tổn thương cho người bệnh. ThS.BS Đồng Hà Trung, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, giảm sưng nề, vết thương tiến triển tốt, không còn chảy mủ.

Theo các bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân là do biến chứng muộn sau tiêm filler. Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, phản ứng miễn dịch muộn hoặc filler kém chất lượng/không tan. Tình trạng nhiễm trùng muộn xảy ra, do vi khuẩn có thể tạo một lớp màng sinh học xung quanh khối filler và “ngủ đông” tại đó. Khi hệ miễn dịch của người bệnh suy yếu (do ốm, stress, hoặc thay đổi nội tiết), vi khuẩn bùng phát gây sưng viêm. Nguyên nhân gây ra phản ứng miễn dịch muộn là do cơ thể đột ngột nhận diện filler là vật thể lạ (đặc biệt sau khi tiêm vaccine hoặc bị sốt siêu vi), dẫn đến phản ứng viêm đào thải. Tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, BS Trung cho biết, trong trường hợp filler kém chất lượng như chứa silicon lỏng hoặc các hạt nhựa sinh học không tan, chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn và gây hiện tượng u hạt sau nhiều năm. Ngoài ra, theo thời gian, filler có thể di chuyển khỏi vị trí ban đầu, chèn ép các mạch máu hoặc mô mềm xung quanh gây sưng nề cục bộ. BS Trung khuyến cáo, nhiều người cho rằng filler là thủ thuật đơn giản, nhưng thực tế, đây là thủ thuật thẩm mỹ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc tiêm sai kỹ thuật. Sau tiêm filler nếu xuất hiện các dấu hiệu như: sưng đỏ kéo dài, đau tăng, nóng vùng tiêm, chảy dịch, tím tái hoặc sốt… người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thẩm mỹ để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử mô, nhiễm trùng lan rộng, biến dạng tai hoặc ảnh hưởng sức khỏe toàn thân.

