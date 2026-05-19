Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm

Sức khỏe 19/05/2026 12:43

Mới đây, các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E tiếp nhận và điều trị thành công cho một người bệnh nữ, 24 tuổi, ở Hà Nội bị biến chứng muộn từ việc tiêm filler cách đây 3 năm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cô gái 24 tuổi đến Bệnh viện E khám, sau khi vùng tai bị sưng đỏ, đau nhức. Trước đó 3 năm, cô đi tiêm filler tạo hình "tai phật" tại một spa. Nữ bệnh nhân cho biết, suốt 3 năm qua, tai cô không có biểu hiện lạ. Tuy nhiên gần đây, vùng tai cô bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng nề, đỏ và đau nhức tăng dần.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng vùng tai xuất hiện sưng nề, đỏ, đau tăng dần, vùng tiêm căng nóng, có dấu hiệu viêm nhiễm và tụ dịch. Bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng viêm nhiễm/áp xe sau tiêm filler vùng tai.

Bệnh nhân được phẫu thuật trích rạch dẫn lưu ổ viêm, làm sạch tổ chức nhiễm trùng; loại bỏ các phần mô bị nhiễm trùng và chất làm đầy không rõ nguồn gốc; kết hợp điều trị kháng sinh, chống viêm và chăm sóc vết thương nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lan rộng và bảo tồn tối đa cấu trúc tai vốn đã bị tổn thương cho người bệnh.

ThS.BS Đồng Hà Trung, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, giảm sưng nề, vết thương tiến triển tốt, không còn chảy mủ.

Theo các bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân là do biến chứng muộn sau tiêm filler. Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, phản ứng miễn dịch muộn hoặc filler kém chất lượng/không tan. Tình trạng nhiễm trùng muộn xảy ra, do vi khuẩn có thể tạo một lớp màng sinh học xung quanh khối filler và “ngủ đông” tại đó. Khi hệ miễn dịch của người bệnh suy yếu (do ốm, stress, hoặc thay đổi nội tiết), vi khuẩn bùng phát gây sưng viêm.

Nguyên nhân gây ra phản ứng miễn dịch muộn là do cơ thể đột ngột nhận diện filler là vật thể lạ (đặc biệt sau khi tiêm vaccine hoặc bị sốt siêu vi), dẫn đến phản ứng viêm đào thải.

Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm - Ảnh 1
Tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, BS Trung cho biết, trong trường hợp filler kém chất lượng như chứa silicon lỏng hoặc các hạt nhựa sinh học không tan, chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn và gây hiện tượng u hạt sau nhiều năm. Ngoài ra, theo thời gian, filler có thể di chuyển khỏi vị trí ban đầu, chèn ép các mạch máu hoặc mô mềm xung quanh gây sưng nề cục bộ.

BS Trung khuyến cáo, nhiều người cho rằng filler là thủ thuật đơn giản, nhưng thực tế, đây là thủ thuật thẩm mỹ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc tiêm sai kỹ thuật.

Sau tiêm filler nếu xuất hiện các dấu hiệu như: sưng đỏ kéo dài, đau tăng, nóng vùng tiêm, chảy dịch, tím tái hoặc sốt… người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thẩm mỹ để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử mô, nhiễm trùng lan rộng, biến dạng tai hoặc ảnh hưởng sức khỏe toàn thân.

Miếng bọt biển rửa chén gây ung thư, chứa hàng triệu vi sinh vật

Miếng bọt biển rửa chén gây ung thư, chứa hàng triệu vi sinh vật

Các nghiên cứu chỉ ra rằng miếng rửa chén, đặc biệt khi ẩm, có thể chứa nhiều vi khuẩn, thậm chí hàng triệu vi sinh vật.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêm filler "tai Phật" biến chứng tiêm filler tin moi

TIN MỚI NHẤT

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 43 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 43 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm