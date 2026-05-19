Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm

Sức khỏe 19/05/2026 12:43

Mới đây, các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E tiếp nhận và điều trị thành công cho một người bệnh nữ, 24 tuổi, ở Hà Nội bị biến chứng muộn từ việc tiêm filler cách đây 3 năm.

Theo thông tin từ báo Dân trí, cô gái 24 tuổi đến Bệnh viện E khám, sau khi vùng tai bị sưng đỏ, đau nhức. Trước đó 3 năm, cô đi tiêm filler tạo hình "tai phật" tại một spa. Nữ bệnh nhân cho biết, suốt 3 năm qua, tai cô không có biểu hiện lạ. Tuy nhiên gần đây, vùng tai cô bắt đầu xuất hiện tình trạng sưng nề, đỏ và đau nhức tăng dần.

Bệnh nhân nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện E trong tình trạng vùng tai xuất hiện sưng nề, đỏ, đau tăng dần, vùng tiêm căng nóng, có dấu hiệu viêm nhiễm và tụ dịch. Bác sĩ Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt chẩn đoán bệnh nhân bị biến chứng viêm nhiễm/áp xe sau tiêm filler vùng tai.

Bệnh nhân được phẫu thuật trích rạch dẫn lưu ổ viêm, làm sạch tổ chức nhiễm trùng; loại bỏ các phần mô bị nhiễm trùng và chất làm đầy không rõ nguồn gốc; kết hợp điều trị kháng sinh, chống viêm và chăm sóc vết thương nhằm kiểm soát tình trạng nhiễm khuẩn, hạn chế nguy cơ lan rộng và bảo tồn tối đa cấu trúc tai vốn đã bị tổn thương cho người bệnh.

ThS.BS Đồng Hà Trung, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và hàm mặt, Bệnh viện E cho biết, sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh cải thiện rõ rệt, giảm sưng nề, vết thương tiến triển tốt, không còn chảy mủ.

Theo các bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân là do biến chứng muộn sau tiêm filler. Nguyên nhân có thể do nhiễm trùng, phản ứng miễn dịch muộn hoặc filler kém chất lượng/không tan. Tình trạng nhiễm trùng muộn xảy ra, do vi khuẩn có thể tạo một lớp màng sinh học xung quanh khối filler và “ngủ đông” tại đó. Khi hệ miễn dịch của người bệnh suy yếu (do ốm, stress, hoặc thay đổi nội tiết), vi khuẩn bùng phát gây sưng viêm.

Nguyên nhân gây ra phản ứng miễn dịch muộn là do cơ thể đột ngột nhận diện filler là vật thể lạ (đặc biệt sau khi tiêm vaccine hoặc bị sốt siêu vi), dẫn đến phản ứng viêm đào thải.

Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm - Ảnh 1
Tiêm filler là thủ thuật thẩm mỹ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, BS Trung cho biết, trong trường hợp filler kém chất lượng như chứa silicon lỏng hoặc các hạt nhựa sinh học không tan, chúng sẽ tồn tại vĩnh viễn và gây hiện tượng u hạt sau nhiều năm. Ngoài ra, theo thời gian, filler có thể di chuyển khỏi vị trí ban đầu, chèn ép các mạch máu hoặc mô mềm xung quanh gây sưng nề cục bộ.

BS Trung khuyến cáo, nhiều người cho rằng filler là thủ thuật đơn giản, nhưng thực tế, đây là thủ thuật thẩm mỹ có thể gặp nhiều biến chứng nguy hiểm nếu thực hiện tại cơ sở không đảm bảo, sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc hoặc tiêm sai kỹ thuật.

Sau tiêm filler nếu xuất hiện các dấu hiệu như: sưng đỏ kéo dài, đau tăng, nóng vùng tiêm, chảy dịch, tím tái hoặc sốt… người bệnh cần đến các cơ sở y tế có chuyên khoa thẩm mỹ để được xử trí kịp thời, tránh nguy cơ hoại tử mô, nhiễm trùng lan rộng, biến dạng tai hoặc ảnh hưởng sức khỏe toàn thân.

Miếng bọt biển rửa chén gây ung thư, chứa hàng triệu vi sinh vật

Miếng bọt biển rửa chén gây ung thư, chứa hàng triệu vi sinh vật

Các nghiên cứu chỉ ra rằng miếng rửa chén, đặc biệt khi ẩm, có thể chứa nhiều vi khuẩn, thậm chí hàng triệu vi sinh vật.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêm filler "tai Phật" biến chứng tiêm filler tin moi

TIN MỚI NHẤT

Cuối tháng 5 hồng phúc tề thiên, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, mọi điều viên mãn

Cuối tháng 5 hồng phúc tề thiên, 3 con giáp bước 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước gặp Thần Tài, mọi điều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Cuộc sống của NSƯT Thành Lộc không vợ con, yêu nhiều người không thành ở tuổi U70

Cuộc sống của NSƯT Thành Lộc không vợ con, yêu nhiều người không thành ở tuổi U70

Hậu trường 55 phút trước
Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm

Cô gái nhập viện vì biến chứng sau tiêm filler 'tai phật' sau 3 năm

Sức khỏe 1 giờ 6 phút trước
NÓNG: 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi từ ngày 1/7

NÓNG: 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi từ ngày 1/7

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (20/5/2026), 3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa mai (20/5/2026), 3 con giáp tài lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Tai nạn kinh hoàng, xe tải mất lái đâm trúng ô tô con, 4 người tử vong thương tâm

Tai nạn kinh hoàng, xe tải mất lái đâm trúng ô tô con, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/5-21/5/2026), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (20/5-21/5/2026), 3 con giáp sa chân 'đạp trúng hố vàng', tiền ào ào về két, sự nghiệp 'phất lên như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Lương Thế Thành và Thúy Diễm chuẩn bị đón con thứ hai sau 10 năm kết hôn

Lương Thế Thành và Thúy Diễm chuẩn bị đón con thứ hai sau 10 năm kết hôn

Hậu trường 1 giờ 43 phút trước
Bé trai 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ sau vụ cháy kinh hoàng, cơ thể bị bỏng 90%

Bé trai 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ sau vụ cháy kinh hoàng, cơ thể bị bỏng 90%

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Từ ngày 20/5 đến 30/5 dương lịch, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Từ ngày 20/5 đến 30/5 dương lịch, 3 con giáp 'qua cơn bĩ cực - tới hồi thái lai', Thần Tài ân sủng, nhà đầy tiền của, đếm sái cả tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

NÓNG: Thu hồi 7 mỹ phẩm do sai công thức và nhãn mác

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/5/2026: Tăng mạnh trở lại, trong nước cao hơn thế giới 19 triệu đồng/lượng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Kể từ ngày mai, thứ Ba 19/5/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Miếng bọt biển rửa chén gây ung thư, chứa hàng triệu vi sinh vật

Miếng bọt biển rửa chén gây ung thư, chứa hàng triệu vi sinh vật

NÓNG: Hơn 200 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn quả lạ màu đỏ

NÓNG: Hơn 200 học sinh nghi bị ngộ độc sau khi ăn quả lạ màu đỏ

Người đàn ông Hà Nội mù mắt sau cú đánh pickleball trúng mặt

Người đàn ông Hà Nội mù mắt sau cú đánh pickleball trúng mặt

Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Từ vài nốt thủy đậu, bé trai 6 tuổi nguy kịch, phải thở máy

Từ vài nốt thủy đậu, bé trai 6 tuổi nguy kịch, phải thở máy

Khi một chai nước mát mang đến niềm vui nhỏ trong gia đình: Trải nghiệm khuyến mãi khiến nhiều người hào hứng

Khi một chai nước mát mang đến niềm vui nhỏ trong gia đình: Trải nghiệm khuyến mãi khiến nhiều người hào hứng