Lương Thế Thành và Thúy Diễm chuẩn bị đón con thứ hai sau 10 năm kết hôn

Trên trang cá nhân, Thúy Diễm - Lương Thế Thành chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc bên con trai đầu lòng Bảo Bảo cùng hình ảnh siêu âm em bé. Nhiều đồng nghiệp và khán giả bày tỏ sự bất ngờ bởi trước đó cả hai giữ kín thông tin.

Mới đây, trên trang cá nhân Lương Thế Thành khiến người hâm mộ xúc động khi chia sẻ dòng trạng thái đầy tình cảm, xác nhận bà xã đang mang thai em bé thứ hai. Với nam diễn viên, đây được xem là “trái ngọt” viên mãn nhất sau một thập kỷ đồng hành và cùng nhau xây dựng mái ấm nhỏ. Tin vui đến đúng dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới càng khiến khoảnh khắc này trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Trong loạt ảnh được đăng tải, Thúy Diễm diện trang phục rộng rãi nhưng vẫn lộ rõ bụng bầu đã nhô cao. Nữ diễn viên xúc động viết: “Chúc mừng gia đình chúng mình đã có thêm thành viên mới. Không còn hạnh phúc nào hơn khi đúng dịp tròn 10 năm ngày cưới, ba Thành và mẹ Diễm lại nhận được món quà thiêng liêng và vô giá này”.

Cô cho biết khoảnh khắc cầm trên tay kết quả báo tin có thai, cả hai đã xúc động đến bật khóc khi biết một em bé khỏe mạnh đang lớn lên từng ngày trong bụng mẹ. Vợ chồng Thuý Diễm và Lương Thế Thành thông báo tin vui Ngay sau khi được chia sẻ, bài đăng nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc phúc từ đồng nghiệp và người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cuộc sống hôn nhân bình yên, bền chặt của cặp đôi giữa showbiz nhiều biến động. Con trai đầu lòng Bảo Bảo cũng được cho là rất háo hức khi sắp chính thức trở thành anh hai.

Vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành bày tỏ niềm hạnh phúc khi một lần nữa được lên chức ba mẹ, được tiếp tục hành trình yêu thương và chờ đón một thiên thần nhỏ đến với gia đình. Con trai đầu lòng của cả hai - bé Bảo Bảo - cũng háo hức khi sắp được lên chức anh hai. “Thiên thần bé nhỏ ơi, con chính là sợi dây gắn kết tuyệt vời nhất của gia đình mình. Nhờ có con mà ba mẹ thêm thấu hiểu, yêu thương và trưởng thành hơn mỗi ngày”, nữ diễn viên viết. Cô mong em bé sẽ luôn khỏe mạnh, bình an và đủ ngày đủ tháng để gia đình sớm được đón con chào đời. Người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng đến tổ ấm nhỏ của Lương Thế Thành và Thuý Diễm chuẩn bị chào đón thành viên thứ tư Thúy Diễm và Lương Thế Thành bén duyên khi hợp tác trong một dự án phim vào năm 2013, sau đó kết hôn vào năm 2016. Sau một thập kỷ đồng hành, cả hai có tổ ấm viên mãn bên con trai đầu lòng và luôn nhận được sự yêu mến từ khán giả bởi hình ảnh hôn nhân bền chặt, giản dị. Vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới, Lương Thế Thành từng xúc động nhắn gửi đến vợ: “Cảm ơn em đã luôn bên anh suốt 10 năm qua, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Cảm ơn em đã cho anh tất cả. Chúng ta sẽ còn nhiều cái 10 năm như thế nữa và cùng đón chờ thêm nhiều điều hạnh phúc trong tương lai”.

