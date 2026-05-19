Cuộc sống của NSƯT Thành Lộc không vợ con, yêu nhiều người không thành ở tuổi U70

Theo NSƯT Thành Lộc, mạng xã hội giúp nghệ sĩ đến gần công chúng hơn, nhưng đồng thời cũng kéo theo không ít áp lực. Có những mối quan hệ tưởng chừng thân thiết nhưng đôi khi chỉ cần một câu nói bị cắt khỏi ngữ cảnh là có thể tạo nên tranh cãi.

Chia sẻ về quan điểm sống hiện tại, nghệ sĩ Thành Lộc cho biết: "Tôi đã thôi bon chen với đời từ rất lâu, có lẽ hơn 20 năm nay". Theo anh, danh tiếng vốn là thứ dễ thay đổi và đôi khi rất mong manh, nhất là trong thời đại mạng xã hội phát triển mạnh mẽ. “Có một thời điểm tôi nhận ra danh tiếng là thứ rất phù phiếm. Hôm nay người ta tung hô mình, nhưng ngày mai cũng có thể quay sang công kích mình. Đặc biệt khi mạng xã hội phát triển, mọi thứ càng trở nên mong manh hơn rất nhiều”, nam nghệ sĩ chia sẻ.

Nam nghệ sĩ cho hay, từng có giai đoạn anh cảm thấy sốc khi những phát ngôn hoặc quan điểm cá nhân bị diễn giải theo hướng khác trên mạng xã hội. Thậm chí, có những người kết bạn Facebook với anh chỉ để chụp lại lời nói rồi chia sẻ theo chiều hướng tiêu cực.“Tôi cũng từng sốc. Nhưng rồi sau đó, tôi nghĩ thôi, đó cũng là một bài học về cách làm người và cách mình nhìn nhận mọi thứ trong cuộc sống”, anh nói.

Sau cùng chính nghệ thuật lại là điều giúp anh giữ được sự cân bằng và niềm tin vào cuộc sống. Với nam nghệ sĩ, nghệ thuật không chỉ là nghề nghiệp mà còn là nơi giúp con người tìm lại sự đồng cảm giữa nhiều hỗn độn của đời sống. “Nghệ thuật giúp mình hiểu rằng dù cuộc sống có hỗn loạn đến đâu thì con người vẫn luôn cần sự cảm thông và chia sẻ với nhau”, anh chia sẻ.

Nhiều năm qua, nghệ sĩ Thành Lộc vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đặc biệt với sân khấu Việt Nam. Không chỉ ghi dấu bằng khả năng diễn xuất đa dạng, anh còn được khán giả yêu mến bởi sự thẳng thắn và góc nhìn nhiều chiêm nghiệm về nghề lẫn cuộc sống.

Dù nổi tiếng và được đông đảo khán giả yêu mến, cuộc sống đời thường của Thành Lộc lại khá khép kín.

Thành Lộc từng tiết lộ anh đã trải qua hơn 10 mối tình trong đời. Nam nghệ sĩ kể lại rằng có những giai đoạn đau khổ vì tình cảm, anh từng lặng lẽ ở một mình.

"Tôi từng đóng cửa khóc rưng rức như đứa con nít, khóc thành tiếng và sau đó thấy mắt mình đẹp hơn, tuyến lệ làm mắt mình long lanh hơn", anh nói với Vietnamnet.

Ở tuổi U70, Thành Lộc cho biết anh không sợ cô đơn, thậm chí còn thèm cảm giác ấy. Sau những giờ làm việc giữa tiếng ồn và sự náo nhiệt của sân khấu, điều anh cần nhất là khoảng lặng cho riêng mình.

Nam nghệ sĩ có thú vui uống trà chiều, ngắm phố xá và thả lỏng đầu óc

Dịp cuối tuần, nam nghệ sĩ dành toàn bộ thời gian cho sân khấu Thiên Đăng. Những ngày đầu tuần, anh gần như tách khỏi công việc để cơ thể và tinh thần được thư giãn.

Một trong những thú vui đặc biệt của Thành Lộc suốt khoảng 10 năm qua là uống trà chiều. Anh thường chọn những quán có không gian đẹp, góc nhìn yên tĩnh để ngắm phố xá và thả lỏng đầu óc. Với nam nghệ sĩ, đó không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi mà còn là lúc anh tìm thấy cảm hứng cho các ý tưởng sáng tạo, viết kịch bản hay dàn dựng sân khấu.

Dù sống một mình, Thành Lộc không để bản thân chìm trong cảm giác buồn bã. Anh giữ cuộc sống điều độ, chăm sóc sức khỏe và duy trì tinh thần lạc quan. Những người thân thiết cho biết ngoài đời, nam nghệ sĩ là người nhẹ nhàng, tinh tế và sống tình cảm.