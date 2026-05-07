Phương Oanh lần đầu tiết lộ nỗi khổ làm mẹ: 'Ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con'

Phương Oanh là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình, ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên, khả năng hóa thân linh hoạt từ những nhân vật giàu nội tâm đến hình tượng cá tính, mạnh mẽ. Cô được biết đến qua loạt tác phẩm như Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân hay Ngược chiều nước mắt.

Sau biến cố trong đời sống cá nhân vào cuối năm 2025, Phương Oanh gần như “đóng băng” mọi hoạt động trên mạng xã hội và hạn chế xuất hiện trước truyền thông. Phải đến dịp Tết Nguyên đán 2026, nữ diễn viên mới bắt đầu hoạt động trở lại. Từ đó, trang cá nhân của cô dần sôi nổi hơn với những nội dung gần gũi như nấu ăn, sinh hoạt thường ngày và đặc biệt là khoảnh khắc đáng yêu của cặp song sinh. Sau biến cố Phương Oanh dành nhiều thời gian cho gia đình, đặc biệt là hai con nhỏ Trong bài đăng mới nhất, Phương Oanh khiến nhiều người đồng cảm khi lần đầu tiết lộ “nỗi khổ” làm mẹ. Cô chia sẻ ngắn gọn: “Khủng hoảng tuổi lên 2, ai rồi cũng phải trải qua thôi, cố lên các con”, đi kèm là hình ảnh hai bé mè nheo, quấy khóc. Nữ diễn viên còn hài hước kể thêm với bạn: “Vô cớ dỗi hờn, vô cớ ăn vạ… bà Jenny nhà chị còn dỗi cả thỏ bông”. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt này lại cho thấy rất rõ một giai đoạn không hề dễ dàng trong hành trình nuôi con của Phương Oanh.

Trên thực tế, “khủng hoảng tuổi lên 2” là bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển tâm lý của trẻ. Đây là thời điểm trẻ bắt đầu hình thành cái tôi cá nhân, dẫn đến những biểu hiện như bướng bỉnh, dễ cáu gắt hay ăn vạ vô cớ. Sự thay đổi này không chỉ khiến trẻ “khó chiều” hơn mà còn đặt cha mẹ vào trạng thái căng thẳng, đặc biệt với những người lần đầu làm mẹ như Phương Oanh. Thay vì than thở hay áp lực, Phương Oanh lại chọn nhìn mọi thứ bằng sự nhẹ nhàng Điều đáng chú ý là cách cô đối diện với giai đoạn này. Thay vì than thở hay áp lực, Phương Oanh lại chọn nhìn mọi thứ bằng sự nhẹ nhàng. “Tiếng gào của tụi nó muốn thủng cái lỗ tai luôn mà vẫn thấy buồn cười các đồng mom nhỉ?”, cô viết. Chính thái độ này cho thấy một góc nhìn tích cực: coi những “cơn khủng hoảng” của con là một phần tất yếu của quá trình trưởng thành, thay vì là gánh nặng.

Không chỉ là câu chuyện cá nhân, chia sẻ của Phương Oanh cũng phản ánh tâm lý chung của nhiều bà mẹ hiện đại. Việc nuôi con không còn chỉ là trách nhiệm mà còn là hành trình học cách thích nghi, kiên nhẫn và thấu hiểu. Những khoảnh khắc tưởng như hỗn loạn lại chính là lúc cha mẹ và con cái kết nối với nhau nhiều nhất. Khi người mẹ giữ được sự bình tĩnh và tinh thần tích cực, đứa trẻ cũng dần học được cách điều chỉnh cảm xúc.

