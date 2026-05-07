Từ ngày 8 đến 15/5, 3 con giáp được Thần Tài 'vẫy tay' chào đón, Tài Lộc sáng chói, tiền rải khắp sân, sự nghiệp phất lên trông thấy

Từ ngày 8 đến 15/5, Tam Hợp giúp Ngọ có khả năng tập trung cao độ. Chỉ cần họ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong tay thì mục tiêu của họ chỉ còn cách một bước nữa là đạt được. Sự tập trung sẽ mang lại cho bạn cảm giác thành tựu bất ngờ và khiến mọi người xung quanh nhìn bạn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Với những người độc thân, vận may về tình yêu rất tốt, bạn được nhiều người khác giới để ý. Những ai đang mong cầu về con cái hoặc tin tức về người thân thất lạc sẽ có tin vui trong ngày mới.

Tài lộc của đương số tăng nhanh nhờ Chính Tài hỗ trợ. Tuổi này giống như bị Thần Tài nhập vậy! Trực giác của bạn chính xác vô cùng, và một số cơ hội sẽ vô tình tìm đến bạn khiến bạn thoát được cảnh khó khăn tạm thời, tiền bạc về túi bất ngờ.

Con giáp tuổi Thân

Từ ngày 8 đến 15/5, có thể tiền bạc trong tay của tuổi Thân sẽ không cánh mà bay chỉ vì tin lầm người. Cứ nghĩ rằng đây là thời cơ tốt để đầu tư kinh doanh, nghe lời đối phương mà bản mệnh chẳng hề kiểm chứng lại.

Bao nhiêu tiền bạc tích cóp được đều đổ hết vào đó. Chỉ cần có bất cứ một sai sót nào dù nhỏ nhất thôi thì mức độ thiệt hại của tuổi Thân lại càng tăng lên, bản mệnh thực sự cảm thấy hối hận mà chẳng biết phải làm sao

Con giáp này cảm thấy mình thật may mắn khi sau bao dông bão, đối phương vẫn nguyện ở bên cạnh mình. Thân Tỵ nhị hợp, bản mệnh hiểu rằng đó là người mình nên trân trọng và yêu thương cả đời này.

Con giáp tuổi Mão

Từ ngày 8 đến 15/5, nhờ Lục Hợp nâng đỡ nên Mão thuận lợi hơn nhiều con giáp khác. Người kinh doanh buôn bán có lộc lá từ khách hàng thân thiết. Bạn biết cách lập kế hoạch làm ăn cho tuần mới, ghét phải nhờ vả.

Đường tình cảm gặp Chính Ấn khuyên con giáp này không nên cả nể người khác quá nhiều. Bạn nhân từ, rộng lượng nhưng hay gặp phải mấy người không biết điều. Ai không tốt nên nghỉ chơi ngay và luôn kẻo bị đâm sau lưng.

Chuyện tiền bạc vì cục diện Mộc khắc Thổ nên Mão rất chật vật trong chuyện tiền nong. Là con giáp hiền lành dễ bị tiểu nhân hãm hại, thời gian tới bạn phải cẩn thận. Bên cạnh đó còn lo nhiều việc trong gia đình và cần rất nhiều tiền nhưng kinh tế eo hẹp, vay mượn khá khó khăn.

