Chân dung 4 đối tượng trong đường dây sản xuất giấm ăn ngoại nhập từ acid công nghiệp

Đời sống 07/05/2026 10:24

Công an TP.HCM vừa phát hiện đường dây dùng axit acetic sử dụng trong công nghiệp để pha trộn với nước tạo thành giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc, sử dụng trong thực phẩm.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thư (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn).

Cùng bị bắt có ba nhân viên gồm: Trần Ngũ Châu (39 tuổi, em ruột Thư), Võ Phi Cường (58 tuổi) và Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi). Các bị can bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

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 4 đối tượng trong đường dây sản xuất giấm ăn ngoại nhập từ acid công nghiệp. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh chống tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã phát hiện Công ty Thư Trần Hớn có hành vi sản xuất giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc.

Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn khám xét kho hàng, trụ sở công ty, thu giữ 198 thùng và can hóa chất.

Kết quả điều tra xác định Công ty Thư Trần Hớn không được cấp phép sản xuất hóa chất. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm acetic giả dùng trong thực phẩm để thu lợi bất chính.

Theo báo VietNamNet, Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2025, do hám lợi, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên thu mua acid acetic công nghiệp (loại dùng trong dệt nhuộm, chống mốc gỗ) có xuất xứ từ Đài Loan. Sau đó, nhóm này đem pha trộn với nước rồi chiết rót vào các can rỗng nhái nhãn mác giấm thực phẩm của Hàn Quốc.

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Đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 500 thùng, can giấm giả, thu lợi bất chính số tiền rất lớn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Ước tính từ khi hoạt động đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 500 thùng, can giấm giả, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Được biết, acid acetic công nghiệp không phải là loại lên men tự nhiên dùng cho thực phẩm. Loại hóa chất này thường chứa các tạp chất nguy hại và kim loại nặng như chì, arsen.

"Các chuyên gia cảnh báo, nếu sử dụng loại giấm giả từ hóa chất công nghiệp này, người tiêu dùng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng, dạ dày, tổn thương gan và thận. Ở nồng độ cao, nó có thể gây loét thực quản và dẫn đến tử vong", đại diện Cơ quan CSĐT nhấn mạnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xử lý theo quy định.

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