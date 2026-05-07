Chân dung 4 đối tượng trong đường dây sản xuất giấm ăn ngoại nhập từ acid công nghiệp

Đời sống 07/05/2026 10:24

Công an TP.HCM vừa phát hiện đường dây dùng axit acetic sử dụng trong công nghiệp để pha trộn với nước tạo thành giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc, sử dụng trong thực phẩm.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thư (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn).

Cùng bị bắt có ba nhân viên gồm: Trần Ngũ Châu (39 tuổi, em ruột Thư), Võ Phi Cường (58 tuổi) và Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi). Các bị can bị điều tra về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Chân dung 4 đối tượng trong đường dây sản xuất giấm ăn ngoại nhập từ acid công nghiệp - Ảnh 1
 4 đối tượng trong đường dây sản xuất giấm ăn ngoại nhập từ acid công nghiệp. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an TP.HCM về đấu tranh chống tội phạm môi trường, an toàn thực phẩm, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã phát hiện Công ty Thư Trần Hớn có hành vi sản xuất giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc.

Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn khám xét kho hàng, trụ sở công ty, thu giữ 198 thùng và can hóa chất.

Kết quả điều tra xác định Công ty Thư Trần Hớn không được cấp phép sản xuất hóa chất. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm acetic giả dùng trong thực phẩm để thu lợi bất chính.

Theo báo VietNamNet, Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ tháng 9/2025, do hám lợi, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên thu mua acid acetic công nghiệp (loại dùng trong dệt nhuộm, chống mốc gỗ) có xuất xứ từ Đài Loan. Sau đó, nhóm này đem pha trộn với nước rồi chiết rót vào các can rỗng nhái nhãn mác giấm thực phẩm của Hàn Quốc.

Chân dung 4 đối tượng trong đường dây sản xuất giấm ăn ngoại nhập từ acid công nghiệp - Ảnh 2
Đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 500 thùng, can giấm giả, thu lợi bất chính số tiền rất lớn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Ước tính từ khi hoạt động đến nay, đường dây này đã đưa ra thị trường hơn 500 thùng, can giấm giả, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Được biết, acid acetic công nghiệp không phải là loại lên men tự nhiên dùng cho thực phẩm. Loại hóa chất này thường chứa các tạp chất nguy hại và kim loại nặng như chì, arsen.

"Các chuyên gia cảnh báo, nếu sử dụng loại giấm giả từ hóa chất công nghiệp này, người tiêu dùng đối mặt với nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng, dạ dày, tổn thương gan và thận. Ở nồng độ cao, nó có thể gây loét thực quản và dẫn đến tử vong", đại diện Cơ quan CSĐT nhấn mạnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xử lý theo quy định.

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Tang vật thu giữ hơn 3 tấn hàng hóa thành phẩm, hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu chưa sử dụng, cùng máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, công cụ phục vụ việc sản xuất.

Xem thêm
Từ khóa:   sản xuất hàng giả giấm giả tin mới

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp bước qua vận xui, đập tan hiểm họa, gánh Lộc về nhà, đột phá trong sự nghiệp, tình duyên thăng hoa trong 23 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp bước qua vận xui, đập tan hiểm họa, gánh Lộc về nhà, đột phá trong sự nghiệp, tình duyên thăng hoa trong 23 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Đời sống 33 phút trước
Thần Tài gõ cửa liên hồi sau ngày 6/5/2026, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Thần Tài gõ cửa liên hồi sau ngày 6/5/2026, 3 con giáp 'hào khí xuất thần', có duyên với quý nhân, tiền tài ngập lối, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Chân dung 4 đối tượng trong đường dây sản xuất giấm ăn ngoại nhập từ acid công nghiệp

Chân dung 4 đối tượng trong đường dây sản xuất giấm ăn ngoại nhập từ acid công nghiệp

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Từ nay đến ngày 15/5, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài, tương lai thành đại gia

Từ nay đến ngày 15/5, 3 con giáp đổi đời ngoạn mục, giàu sang Phú Quý, tiền chất đầy két, phủ phê tiêu xài, tương lai thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 7/6/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' sau ngày 7/6/2026, ra cửa 'đạp trúng hố vàng', ngập tràn may mắn, vạn sự như ý, sự nghiệp bứt phá ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 7/5/2026: Tăng thêm 1,5 triệu đồng lên trên 167 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/5/2026: Tăng thêm 1,5 triệu đồng lên trên 167 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, Phú Quý trăm bề, hưởng hết may mắn của thiên hạ

Tử vi 4 ngày liên tiếp (7, 8, 9 và 10/5), 3 con giáp vượng phát Tài Lộc, Phú Quý trăm bề, hưởng hết may mắn của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/5/2026, 3 con giáp có vận mệnh sáng bừng, hốt bạc liền tay, tương lai tươi sáng, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Đúng ngày mai, thứ Sáu 8/5/2026, 3 con giáp có vận mệnh sáng bừng, hốt bạc liền tay, tương lai tươi sáng, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Năm 7/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 7/5/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/5/2026: Tăng thêm 1,5 triệu đồng lên trên 167 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/5/2026: Tăng thêm 1,5 triệu đồng lên trên 167 triệu đồng

Mẹ quỵ ngã bên con trai 15 tuổi tử vong sau tai nạn với xe tải

Mẹ quỵ ngã bên con trai 15 tuổi tử vong sau tai nạn với xe tải

Nóng: Phát hiện 13.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ giả, suýt vào tay người tiêu dùng

Nóng: Phát hiện 13.000 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ giả, suýt vào tay người tiêu dùng

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'